Il ransomware è un tipo di software dannoso (malware) che si infiltra nel computer, nella rete o nel dispositivo di una vittima, ne crittografa file e dati e richiede un riscatto per la chiave di decrittazione. Negli ultimi anni è diventata una delle minacce più importanti nel panorama della sicurezza informatica, causando notevoli danni finanziari e operativi a un’ampia gamma di organizzazioni, dalle piccole imprese alle grandi imprese, nonché ai singoli utenti.

Nel contesto della sicurezza e della conformità, il ransomware rappresenta una grave sfida a causa della sua capacità di aggirare le misure di sicurezza tradizionali, sfruttare le vulnerabilità nel software e nelle pratiche e interrompere la continuità aziendale. Le conseguenze di vasta portata del ransomware lo rendono una preoccupazione ad alta priorità per i professionisti IT, stimolando ricerche approfondite, lo sviluppo di migliori pratiche e l’implementazione di contromisure adeguate.

Il ransomware si diffonde comunemente attraverso vari vettori di attacco, tra cui e-mail di phishing, download automatici da siti Web compromessi e persino attraverso tecniche di ingegneria sociale che inducono gli utenti a eseguire involontariamente payload dannosi. Una volta infettato un bersaglio, il ransomware in genere crittografa file e dati utilizzando algoritmi di crittografia avanzati, rendendoli inaccessibili all'utente. Gli aggressori richiedono quindi il pagamento di un riscatto, spesso sotto forma di criptovaluta, con la promessa di fornire una chiave di decrittazione al ricevimento. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che il pagamento del riscatto comporterà il recupero sicuro dei file crittografati.

Le statistiche indicano che gli attacchi ransomware sono in aumento nel corso degli anni, con alcuni rapporti che suggeriscono un aumento di oltre il 150% nel numero di incidenti e un aumento di oltre il 300% nell'importo totale dei pagamenti di riscatto tra il 2019 e il 2020. Esempi degni di nota Tra gli attacchi ransomware più diffusi figura WannaCry, che nel 2017 ha colpito oltre 200.000 computer in 150 paesi, crittografando dati importanti e richiedendo pagamenti in Bitcoin. Un altro incidente significativo è stato l’attacco NotPetya, che ha preso di mira principalmente organizzazioni ucraine ma si è diffuso a livello globale, interrompendo in modo significativo le operazioni in vari settori.

Prevenire e mitigare gli attacchi ransomware richiede un approccio multilivello alla sicurezza e alla conformità, che comprenda tecnologia, processi e persone. Le organizzazioni dovrebbero implementare forti difese perimetrali, inclusi firewall, sistemi di prevenzione delle intrusioni (IPS) e software antivirus e antimalware regolarmente aggiornati. Inoltre, dovrebbero essere predisposte procedure di gestione delle patch e di aggiornamento del software per ridurre al minimo il rischio che vengano sfruttate vulnerabilità note.

Oltre a queste misure tecniche, le organizzazioni dovrebbero anche investire nella formazione sulla sensibilizzazione alla sicurezza per tutti i dipendenti, affrontando argomenti come phishing, ingegneria sociale, gestione delle password e segnalazione degli incidenti. Ciò contribuirà a ridurre la probabilità di violazioni avviate dagli utenti e consentirà un rilevamento e una risposta più rapidi a potenziali incidenti.

Dal punto di vista della conformità, gli standard normativi, come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e l'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), impongono requisiti rigorosi per la protezione dei dati sensibili, inclusa l'implementazione di adeguate misure di sicurezza per impedire accesso e violazione dei dati.

Le organizzazioni dovrebbero inoltre sviluppare e mantenere un solido piano di risposta agli incidenti e di ripristino di emergenza, assicurandosi di essere preparati a rispondere in modo rapido ed efficace in caso di attacco ransomware, inclusa la possibilità di ripristinare i dati da backup sicuri. Tuttavia, nonostante gli sforzi compiuti per prevenire e mitigare le infezioni, vengono continuamente sviluppate nuove varianti e tattiche di ransomware, che rappresentano una minaccia in continua evoluzione alla sicurezza e alla conformità.

In AppMaster, una piattaforma leader no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili, la sicurezza rimane una priorità assoluta. Il nostro ambiente di sviluppo integrato (IDE) completo incorpora le migliori pratiche in materia di sicurezza e conformità per proteggere sia i nostri clienti che le applicazioni che creano. Offrendo un processo di sviluppo applicativo snello ed efficiente, AppMaster consente alle organizzazioni di concentrarsi sulle funzioni aziendali principali fornendo al contempo un'infrastruttura solida e sicura per le soluzioni software, riducendo al minimo il rischio di ransomware e altre minacce alla sicurezza e alla conformità.