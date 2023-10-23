Ortak Anahtar Altyapısı (PKI)

Açık Anahtar Altyapısı (PKI), bilgisayar ağları ve internet tabanlı hizmetler içindeki dijital işlemlerde güvenli iletişim, veri bütünlüğü ve kimlik doğrulama sağlamak için kullanılan bir çerçevedir. Hassas bilgilerin alışverişinin ve kullanıcı kimliklerinin korunmasının sürdürülmesi gereken, giderek dijitalleşen bir dünyada güvenliğin ve uyumluluğun sağlanmasında kritik bir rol oynar. PKI, verileri şifrelemek ve şifresini çözmek için kullanılan ve taraflar arasında güvenli bilgi alışverişini sağlayan, özel bir anahtar ve buna karşılık gelen bir genel anahtardan oluşan bir kriptografik anahtar çiftleri sistemine dayanmaktadır.

Güvenlik ve Uyumluluk bağlamında PKI, kullanıcıların, cihazların ve diğer kişilerin güvenilir iletişimini ve kimlik doğrulamasını sağlamak için standartlaştırılmış protokollere, en iyi uygulamalara ve dijital imzalar ve sertifikalar gibi kriptografik teknolojilerin kullanımına dayanan bütünsel bir dijital kimlik yönetimi altyapısı olarak kabul edilebilir. ve bir kuruluş içindeki veya İnternet üzerindeki kaynaklar. Bu anahtar yönetim sistemi, genel anahtarları ağ altyapısındaki kişi veya cihaz kimliklerine bağlayan dijital sertifikaların verilmesini, yenilenmesini, iptal edilmesini ve doğrulanmasını sağlar. PKI'nın işleyişinin merkezinde, Sertifika Yetkililerinin (CA'lar), Kayıt Yetkililerinin (RA'lar) ve sertifika dizinleri ile iptal sistemleri gibi diğer temel bileşenlerin varlığı yer alır; bunların tümü güvenli ve uyumlu bir şekilde birlikte çalışarak güvenliği ve gizliliği sağlar. Dijital bir ekosistemde veri iletimi.

Küresel PKI Pazar Araştırması Raporu'na göre, PKI pazarının değeri 2019'da yaklaşık 1,98 milyar ABD doları olarak gerçekleşti ve 2020 ile 2025 arasında %14,8'in üzerinde bir Bileşik Yıllık Büyüme Oranına (CAGR) tanık olması bekleniyor. Bu büyüme şuna bağlanabilir: Bankacılık, sağlık hizmetleri, BT ve e-ticaret endüstrileri gibi çeşitli sektörlerde güvenli iletişim, kimlik doğrulama ve veri güvenliğine yönelik artan ihtiyaç. Sonuç olarak kuruluşlar, artan siber tehditleri ele almak ve veri koruma ve gizlilik konusundaki katı düzenleyici gereklilikleri karşılamak için ileri güvenlik önlemlerine proaktif olarak yatırım yapıyor.

AppMaster no-code platformunu kullanan kuruluşlar, uygulamalar arasında güvenli iletişim kanalları uygulayarak, hassas verilerin yetkisiz erişime ve kurcalamaya karşı korunmasını sağlayarak PKI'dan yararlanabilir. AppMaster ile müşteriler, uygulama içindeki farklı hizmetler arasında veya harici sistemlerle güvenli veri alışverişi için PKI tabanlı güvenlik mekanizmalarını kullanan arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturabilir. Bu, gelişmiş güvenlik ve uyumluluk için SSL/TLS, dijital imzalar ve şifreli depolama gibi PKI özellikli bileşenlerin uygulama mimarisine entegre edilmesini içerebilir.

AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalarda PKI'nın kullanım durumları, projelerin niteliğine, sektöre özel gereksinimlere ve uyumluluk standartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Örneğin, AppMaster tarafından oluşturulan bir e-ticaret uygulaması, güvenli sunucu iletişimi, kullanıcı kimlik doğrulaması ve işlem işleme için PKI'yı kullanarak müşteri verilerinin ve finansal bilgilerin şifrelenmesini ve yalnızca yetkili taraflarca erişilebilmesini sağlayabilir. Benzer şekilde, sağlık sektörü uygulamaları hasta kayıtlarını korumak ve tıp uzmanları ile kurumlar arasında güvenli iletişimi sağlamak için PKI'dan yararlanabilir.

Özetle, Ortak Anahtar Altyapısı (PKI), modern dijital ekosistemlerde önemli bir güvenlik ve uyumluluk bileşenidir; hassas bilgilerin alışverişi, kullanıcıların ve cihazların kimliğinin doğrulanması ve veri bütünlüğünün sağlanması için güvenilir bir sistem sağlar. AppMaster no-code platform müşterileri, arka uçlarında, web ve mobil uygulamalarında PKI tabanlı güvenlik önlemlerinden yararlanarak siber tehditlere karşı yüksek düzeyde koruma sağlayabilir ve veri koruma ve gizlilikle ilgili düzenleyici gereksinimleri karşılayabilir. Kuruluşlar, PKI'yı uygulama geliştirme sürecine dahil ederek gelişmiş bir güvenlik duruşundan, artan güvenden ve sektöre özgü standartlarla güçlendirilmiş uyumluluktan yararlanabilir.