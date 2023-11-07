API Hız Sınırlaması, belirli bir süre boyunca yapılan isteklerin sayısına sınırlamalar getirerek, müşterilerin API'lere (Uygulama Programlama Arayüzleri) erişme ve bunlarla etkileşimde bulunma hızını kontrol etmek için hizmet sağlayıcılar ve geliştiriciler tarafından kullanılan bir tekniktir. Bu sınırlar, sistem kaynaklarının korunmasına, ani trafik artışlarının önlenmesine, birden fazla istemci arasında adil kullanımın sağlanmasına ve uygulama izleme ve analiz bağlamında sunulan API hizmetlerinin genel kararlılığının ve güvenilirliğinin korunmasına hizmet eder.

Uygulama izleme ve analiz alanında, API'lerin operasyonel etkililiğini anlamak, belirli bir API'ye aşırı güveni ve son kullanıcılar için potansiyel hizmet bozulmasını önlemek amacıyla çok sayıda istemciden gelen API isteklerini yönetme kapasitesine dayanır. Özellikle, birden fazla API endpoints içeren karmaşık, yüksek talep gerektiren uygulamalarda, hız sınırlama, sistem performansını korumak ve kalite standartlarını korumak açısından çok önemlidir.

API Hız Sınırlaması'nın uygulanması, geliştiricilerin ve hizmet sağlayıcıların çeşitli kurallar ve kısıtlamalar belirlemesine, her zaman kullanılabilirliği ve yanıt verme hızını sağlamak için API'lerinin kabul edilebilir kullanım modellerini etkili bir şekilde belirlemesine olanak tanır. Bu kısıtlamalar tipik olarak şunları içerir:

İstek Hızı Sınırı: Kullanıcı başına istek sayısının belirli bir zaman dilimi içinde kısıtlanması (örneğin, dakikada 100 istek sınırı).

Eşzamanlı İstek Limiti: Herhangi bir anda işlenebilecek eş zamanlı istek sayısına bir sınır belirlemek.

Azaltma: Aşırı API kullanımını veya hizmetin kötüye kullanımını azaltmak için belirli bir eşiğe ulaşıldığında isteklerin hızını yavaşlatan mekanizmalar.

Kotalar: Belirli bir süre boyunca istemcilere tahsis edilen önceden tanımlanmış sayıda isteğin belirlenmesi (örneğin, günde 5.000 istek).

Ani Artış Limitleri: Genel ortalama limitler korunurken yoğun zamanlarda istek oranlarında geçici artışlara izin verilmesi.

Aslında API Hız Sınırlaması, etkili bir şekilde birleştirildiğinde ve yönetildiğinde, uygulamaların, özellikle de AppMaster no-code platformu aracılığıyla oluşturulan uygulamaların performansını, güvenilirliğini ve uzun ömürlülüğünü korumada etkili olur. Olağanüstü ölçeklenebilirlik ve genişletilebilirlik sağlayan arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmanın güçlü bir yolu olan AppMaster, uygulamalarının karşıladığı yüksek standartları korumada API Hız Sınırlamanın önemini vurguluyor.

Örneğin, AppMaster tarafından oluşturulan arka uç uygulamalarında geliştiriciler, çeşitli endpoints veya kaynaklara erişimi yönetmek, trafik akışını kontrol etmek ve potansiyel darboğazları azaltmak için API Hız Sınırlandırmayı kullanabilir. Aynı şekilde, ön uç web ve mobil uygulamalar, son kullanıcıların uygulanan adil kullanım politikaları dahilinde kalmasını sağlamak, kaynak tükenmesini önlemek ve tüm müşteriler için aynı anda en iyi performansı sağlamak için hız sınırlamalarından yararlanabilir.

Ayrıca, AppMaster Open API ve Swagger dahil olmak üzere otomatik olarak oluşturulan belgeleri, mevcut hız sınırlamalarını detaylandırır ve geliştiricilerin, kendi gereksinimlerine göre geliştirilmiş hız sınırlama süreçlerini özelleştirmelerine ve daha fazla uygulamalarına olanak tanır. Belirli API endpoints için açıkça sınırlar belirlemelerine olanak tanıyarak uygulama geliştirme sürecinde daha ayrıntılı bir kontrole ve genel ustalığa olanak tanır.

API Hızı Sınırlaması aynı zamanda güvenlik ve veri koruma perspektifinden de faydalar sağlar; çünkü API erişimine sınırlar koymak, sistemi geçici veya kalıcı olarak çalışamaz hale getirebilecek kötü niyetli veya plansız kaynak tüketme saldırılarına karşı korumaya yardımcı olabilir. Geliştiriciler, istemciler tarafından yapılan isteklerin miktarını ve sıklığını düzenleyerek, uygulamalarının sağlam olmasını ve kötü aktörlerin API erişimini manipüle etmek ve genel sistem bütünlüğünü tehlikeye atmak için kullandıkları çeşitli taktiklere karşı dayanıklı olmasını sağlayabilirler.

Sonuç olarak, API Hız Sınırlaması, uygulama izleme ve analiz ortamında önemli bir bileşendir ve API'lerin istemcilere maruz kalma düzeylerini ve kullanım modellerini kontrol etmeye ve yönetmeye hizmet eder. Karmaşık ve yüksek talep gerektiren sistemlerde hız sınırlaması uygulamak, uygulamaların performanslı, güvenilir ve kullanılabilir kalmasını sağlayarak gerekli politika ve yönergelere uygun olarak istikrarlı kullanıcı deneyimlerini garanti eder. Güçlü AppMaster no-code platformunun bir parçası olan API Hız Sınırlaması, genel uygulama geliştirme sürecini güçlendirmede ve web, mobil ve arka uç uygulamalarının ölçeklenebilirliğini, güvenliğini ve etkinliğini artırmada önemli bir rol oynar.