Zocdoc, hastaların yakınlarda muayenehane açan doktorları bulmasına ve anında randevu planlamasına olanak sağlayan dünyanın en büyük çevrimiçi doktor rehberidir.

Nedir Zocdoc mu?

Zocdoc kuruldu 2007, New York Presbiteryen Hastanesinde acil servis doktoru olan Dr. Oliver Kharraz tarafından . Başlarken asıl hedefi Zocdoc, hastalara çevrimiçi bir doktor bulmaları ve randevuları planlamaları için uygun bir yol sunacaktı. Şimdi, Zocdoc birden fazla var 25 milyon hasta ve Platformunda 50.000 doktor . Şurada mevcut: ABD genelinde 40'tan fazla eyalette ve dünyanın her yerindeki insanlar tarafından güvenilir sağlık uzmanları bulmak için kullanılmıştır.

kullanmanın en büyük avantajlarından biri Zocdoc, hastaların, ortak bir plan olmasa bile sigortalarını alan doktorları kolayca bulabilmesidir. Ek olarak, Zocdoc, hangi doktora görüneceğiniz konusunda bilinçli bir seçim yapmanız için farklı sağlık hizmeti sağlayıcılarının incelemelerini ve derecelendirmelerini karşılaştırmanıza olanak tanır.

Zocdoc ayrıca randevuları planlamayı inanılmaz derecede kolay ve rahat hale getirir. Masaüstünüzden veya mobil cihazınızdan randevu alabilirsiniz ve e-posta veya SMS yoluyla bir onay alırsınız. Ayrıca, rezerve ettiğiniz randevular Zocdoc, talep ettiğiniz ilk zaman aralığından itibaren iki iş günü içinde görülmesi garanti edilir.

gibi bir uygulamaya eklemeniz gereken başlıca özellikler Zocdoc

Ne zaman gibi bir uygulama oluşturmak Zocdoc, başarılı olması için eklemeniz gereken birkaç önemli özellik var. En önemli özelliklerden bazıları şunlardır:

Kayıt ve giriş

Kullanıcılar, uygulamayı kullanmak için kaydolabilmeli ve oturum açabilmelidir. Bu, bir e-posta adresi ve şifre ile bir hesap oluşturarak veya oturum açmak için bir sosyal medya hesabı kullanarak yapılabilir.

doktor ara

Kullanıcılar konum, uzmanlık ve sigortaya göre doktor arayabilmelidir.

Doktor profillerini görüntüle

Kullanıcılar konum, uzmanlık ve sigorta dahil olmak üzere doktor profillerini görüntüleyebilmelidir.

randevu al

Kullanıcılar, doğrudan uygulama aracılığıyla doktorlarla randevu alabilmelidir.

Randevu ayrıntılarını görüntüle

Kullanıcılar, randevunun saati, tarihi ve yeri dahil olmak üzere randevu ayrıntılarını görüntüleyebilmelidir.

randevuları iptal et

Kullanıcılar randevuları kolay ve hızlı bir şekilde iptal edebilmelidir.

Doktorları arayın ve onlarla sohbet edin

Kullanıcılar, doğrudan uygulama aracılığıyla doktorları arayabilir ve onlarla sohbet edebilmelidir. Bu, doktor, uygulama veya randevu hakkında soru sormalarına izin verecektir.

Doktor puanlarını ve incelemelerini görüntüleyin

Kullanıcılar, diğer hastaların doktor derecelendirmelerini ve incelemelerini görüntüleyebilmelidir. Bu, hangi doktoru seçecekleri konusunda bilinçli bir karar vermelerine yardımcı olacaktır.

Doktorları karşılaştırın

Kullanıcılar, doktorları konum, uzmanlık ve sigortaya göre karşılaştırabilmelidir. Bu, ihtiyaçları için en iyi doktoru bulmalarına yardımcı olacaktır.

ödeme özelliği

gibi bir uygulama oluştururken Zocdoc, başarılı olması için eklemeniz gereken birkaç önemli özellik var. En önemli özelliklerden biri ödeme işlemidir, böylece kullanıcılar randevuları için doğrudan uygulama üzerinden ödeme yapabilirler.

İlaç siparişi ver

Bir diğer önemli özellik ise ilaç siparişi verebilme özelliğidir. Bu, kullanıcıların doğrudan uygulama aracılığıyla reçete ve diğer ilaçları sipariş etmelerine olanak tanır. Bu, ihtiyaç duydukları ilacı almalarını daha kolay ve daha hızlı hale getirecektir.

Tıbbi geçmiş & raporlar

Gibi bir uygulamanın temel özelliklerinden biri Zocdoc, bir kullanıcının tıbbi geçmişini ve raporlarını saklama yeteneğidir. Bu, kullanıcıların tıbbi geçmişlerine ve raporlarına hızlı ve kolay bir şekilde erişmelerini sağlayacak ve bu da randevu alırken veya reçete sipariş ederken yardımcı olabilir.

gibi bir uygulama nasıl oluşturulur Zocdoc mu?

İle gibi bir uygulama oluşturun Zocdoc, kullanıcılarınızın ihtiyaç duyacağı uygun özellikleri bir araya getirmelisiniz. Uygulamanıza dahil etmek isteyebileceğiniz bazı temel özellikler, arama işlevselliğini, kullanıcı incelemelerini ve derecelendirmelerini, randevu alma ve planlamayı ve kullanıcının tercihlerine ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş önerileri içerebilir.

Uygulamanızın temel özelliklerini tanımladıktan sonra, uygulamanızı buna göre tasarlamanız ve oluşturmanız gerekir. Bu, uygulamanız için özel bir kullanıcı arabirimi geliştirmeyi, kullanıcı geri bildirimlerini ürünün gelecekteki yinelemelerine dahil etmeyi veya en uygun kullanıcı deneyimini sunmak için gerekli olduğunu düşündüğünüz diğer öğeleri eklemeyi içerebilir. Uygulamanız tamamen geliştirildikten sonra, amaçlandığı gibi çalıştığından emin olmak ve ortaya çıkabilecek hataları veya diğer sorunları gidermek için kapsamlı bir şekilde test etmelisiniz.

Son olarak, uygulamanız yayınlanmaya hazır olduğunda, yeni kullanıcıları çekmek ve indirmeleri artırmak için onu hedef kitlenize pazarlayabilir ve tanıtabilirsiniz. Bu, ücretli reklam kampanyalarına yatırım yapmayı, niş alanınızdaki etkileyiciler ve blog yazarlarıyla ortaklık yapmayı veya uygulamanızı sosyal medyada ve diğer çevrimiçi kanallarda tanıtmak için içerik oluşturmayı içerebilir. Planlama, pazarlama ve yürütmenin doğru bileşimi ile aşağıdakiler gibi başarılı bir uygulama oluşturabilirsiniz: Kullanıcılarınız için değer sağlayan ve işinizi büyütmenize yardımcı olan Zocdoc.

gibi bir uygulama oluşturmanın maliyeti nedir? Zocdoc mu?

gibi bir uygulama oluşturma Böylesine karmaşık bir uygulama geliştirirken göz önünde bulundurulması gereken birçok faktör olduğundan, Zocdoc maliyetli ve zaman alıcı olabilir. Bunlar, kullanıcı arayüzü tasarlama, uygulamanın arka uç işlevselliğini kodlama ve kullanıcılarınız tarafından oluşturulan tüm verileri depolamak için doğru bulut barındırma çözümünü seçme gibi şeyleri içerir.

Ek olarak, aşağıdakiler gibi bir uygulama oluşturmakla ilişkili birçok farklı maliyet vardır: Zocdoc - bunlar maliyeti içerir Uygulamayı tasarlamak ve kodlamak için geliştiricilerin işe alınması ve ayrıca uygulamanıza entegre etmeniz gerekebilecek üçüncü taraf hizmetlerinin maliyeti. Bununla birlikte, aşağıdaki gibi bir uygulama oluşturmakla ilişkili maliyetlerin bir kısmını azaltmanın ve hatta ortadan kaldırmanın yolları da vardır: Zocdoc, sözleşme bazında çalışabilen serbest geliştiricileri işe almak gibi.

aralığından bekleyebilirsiniz. gibi bir uygulama geliştirmek için 25.000 - 100.000 ABD Doları Zocdoc. Bu maliyet üç ana kategoriye ayrılabilir: geliştiricileri işe almak, üçüncü taraf hizmetleri entegre etmek ve doğru bulut barındırma çözümünü seçmek.

Genel olarak, gibi bir uygulama geliştirmenin maliyeti Zocdoc, uygulamanızın karmaşıklığı ve boyutu, geliştirme ekibinizin bu tür projelere ne kadar aşina olduğu ve hedef kitlenizin özel ihtiyaçları dahil olmak üzere birçok farklı faktöre bağlıdır. Pahalı olabilse de, kullanıcılarınızın daha fazlası için geri gelmesini sağlayacak ilgi çekici bir kullanıcı deneyimi oluşturmak istiyorsanız, yüksek kaliteli bir uygulamaya yatırım yapmaya değer!

Planlarınız geliştirme yatırımlarını içermiyorsa nda bir uygulama 100.000 $ bölgesi, dikkat etmelisiniz no-code yaklaşım. Bu bir bütünün işe alınmasını gerektirmeyen görsel programlama geliştirme ekibi ihtiyacın var yardımıyla tam özellikli bir uygulama oluşturabilecek tek bir geliştirici no-code platform geleneksel geliştirme yaklaşımından on kat daha ucuz ve daha hızlı .

Ne kadar sürer?

gibi bir uygulama oluşturmak için gereken süreyi birçok faktör etkileyebileceğinden, bu sorunun kesin bir yanıtı yoktur. Zocdoc. Önemli hususlardan bazıları aşağıdakileri içerir:

Uygulama fikrinizin karmaşıklığı

Daha karmaşık fikirlerin geliştirilmesi genellikle daha basit olanlardan daha uzun sürer. Bunun nedeni, genellikle daha fazla özellik ve işlevsellik gerektirmeleri ve dolayısıyla inşa edilmeleri için daha fazla zaman gerektirecek olmalarıdır.

Seçtiğiniz kodlama dili

Her biri kendi artıları ve eksileri olan birkaç farklı programlama dili vardır. Uygulamanız için doğru olanı seçmek, geliştirmenin ne kadar süreceği ve genel maliyeti ve başarısı açısından büyük bir fark yaratabilir.

geliştirme ekibi

Geliştirme ekibinin boyutu ve deneyimi, uygulamanızı oluşturmanın ne kadar süreceğini büyük ölçüde etkiler.

Gerekli test seviyesi

Herhangi bir yazılımda olduğu gibi, uygulamalar halka sunulmadan önce kapsamlı testler gerektirir. Bu, uygulamanızın karmaşıklığına ve kaç farklı cihazda test etmeniz gerektiğine bağlı olarak biraz zaman alabilir. Uygulamanızı planlama, tasarlama, oluşturma ve kullanıma sunma konusunda herhangi bir yardıma veya rehberliğe ihtiyacınız varsa, saygın bir şirketle çalışmayı düşünün. uygulama geliştirme şirketi . Bu uzmanlar, ilk konseptten lansman sonrası desteğe kadar projeniz boyunca mükemmel ortaklar olarak hareket edebilir ve bakım Sektördeki uzmanlıkları, uygulamanızın gereksiz gecikmeler veya maliyet aşımları olmadan hızlı ve verimli bir şekilde oluşturulmasını sağlayacaktır.

No-code çözüm

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