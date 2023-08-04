Kodsuz hareket ivme kazanmaya devam ederken ve sayısız işletme ve kişiyi geleneksel kodlama becerileri olmadan dijital çözümler oluşturmaya teşvik ederken, no-code hizmetler sağlayan kurumların karmaşık yasal ortamı anlaması ve bunlara uyması çok önemlidir. no-code ajanslar için yasal uygunluk, oluşturdukları uygulamaların ve çözümlerin gerekli yasal standartları karşılamasını, sektördeki en iyi uygulamalara uymasını ve hem müşterilerini hem de kullanıcılarını korumasını sağlar.

Yasal uyumluluk dünyasında gezinmek zor olabilir. Yine de ajanslar, veri koruma ve gizlilik düzenlemeleri, erişilebilirlik ve kullanılabilirlik uyumluluğu, fikri mülkiyet hakları, güvenlik ve no-code alanda karşılaşılan benzersiz zorluklar gibi temel hususları anlayarak uyumsuzluk risklerini azaltabilir ve güvenilir, yüksek kaliteli çözümler.

Veri Koruma ve Gizlilik Düzenlemeleri

Her gün çok miktarda kişisel ve hassas verinin işlendiği günümüzün giderek daha fazla birbirine bağlı dünyasında, veri koruma ve mahremiyet çok önemlidir. No-code ajanslar, kişisel verileri işleyen diğer tüm işletmeler gibi, sıkı bir şekilde uyulması gereken veri koruma ve gizlilik düzenlemelerine tabidir. Ajansların bilmesi gereken bazı önemli düzenlemeler şunları içerir:

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR): Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe giren GDPR'nin küresel bir etkisi vardır ve şirketin konumundan bağımsız olarak AB'de ikamet edenlerin kişisel verileriyle ilgilenen tüm kuruluşlar için geçerlidir. GDPR uyumluluğunun sağlanması, AB'de faaliyet gösteren veya AB'deki müşterilere hizmet veren no-code ajanslar için yasal uyumluluğun kritik bir yönüdür.

Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe giren GDPR'nin küresel bir etkisi vardır ve şirketin konumundan bağımsız olarak AB'de ikamet edenlerin kişisel verileriyle ilgilenen tüm kuruluşlar için geçerlidir. GDPR uyumluluğunun sağlanması, AB'de faaliyet gösteren veya AB'deki müşterilere hizmet veren ajanslar için yasal uyumluluğun kritik bir yönüdür. Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA): Amerika Birleşik Devletleri'ndeki önemli bir gizlilik mevzuatı olan CCPA, Kaliforniya'da faaliyet gösteren ve müşteri verileriyle ilgilenen işletmeler için geçerlidir. Kaliforniya merkezli müşterilere hizmet veren No-code ajanslar, hizmetlerinin CCPA gereksinimlerini karşıladığından emin olmalıdır.

Veri koruma ve gizlilik düzenlemelerine uyduğunuzdan emin olmak için aşağıdaki adımları atmayı düşünün:

İlgili yasaları anlayın: GDPR veya CCPA gibi işletmeniz için en geçerli olan düzenlemeleri öğrenin ve bunların hükümlerine tam olarak uyduğunuzdan emin olun. Güvenli veri depolama ve iletimi: Yetkisiz erişimi önlemek için müşteri ve kullanıcı verilerini güvenli, şifreli biçimlerde depolayın ve veri aktarımı için güvenli kanallar sağlayın. Kullanıcı izni: Gerektiğinde, kullanıcıların veri toplama, işleme ve aktarma işlemleri için bilgilendirilmiş onaylarını verdiğinden emin olun. Gizlilik politikaları: Kullanıcı verilerinin nasıl toplandığını, saklandığını ve işlendiğini ve verileriyle ilgili haklarını özetleyen açık ve şeffaf gizlilik politikaları geliştirin ve yayınlayın.

Erişilebilirlik ve Kullanılabilirlik Uyumluluğu

Dijital erişilebilirlik ve kullanılabilirlik, no-code ajanslar için yasal uyumluluğun temel unsurlarıdır. Erişilebilirlik uyumluluğu, dijital çözümlerin ve hizmetlerin engelli bireyler tarafından erişilebilir olmasını sağlayarak, onların yazılımla tam olarak etkileşimde bulunmalarını ve yazılımları kullanmalarını sağlar. No-code ajansları, aşağıdakiler gibi yerleşik yönergeler ve düzenlemelerden haberdar olmalıdır:

Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG) 2.0 veya 2.1: Bunlar, web sitesi içeriğinin engelli olanlar da dahil olmak üzere tüm kullanıcılar tarafından erişilebilir olmasını sağlamak için World Wide Web Consortium (W3C) tarafından geliştirilen bir dizi öneri ve en iyi uygulamadır.

Bunlar, web sitesi içeriğinin engelli olanlar da dahil olmak üzere tüm kullanıcılar tarafından erişilebilir olmasını sağlamak için World Wide Web Consortium (W3C) tarafından geliştirilen bir dizi öneri ve en iyi uygulamadır. ABD Rehabilitasyon Yasası'nın 508. Bölümü: Elektronik ve bilgi teknolojilerini engelli bireyler için erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan bu yönetmelik, özellikle federal fon alan federal kurumlar ve kuruluşlar için geçerlidir.

Erişilebilirlik ve kullanılabilirlik uyumluluğunu sağlamak için no-code çözümlerinizde aşağıdaki adımları göz önünde bulundurun:

Yerleşik yönergelere uyun: Dijital çözümler geliştirirken WCAG 2.0 veya 2.1 ve Bölüm 508 standartlarını izleyin ve geliştirme boyunca erişilebilir tasarım ilkelerini kullanın. Erişilebilirliği test edin: Erişilebilirlik sorunlarını belirlemek ve düzeltmek için dijital çözümlerinizi sürekli ve titiz bir şekilde test edin. Yardımcı teknolojilerle uyumluluğu sağlayın: Uygulamalarınızın ve web sitelerinizin ekran okuyucular, metin okuma yazılımı ve ses tanıma sistemleri gibi yardımcı teknolojilerle sorunsuz bir şekilde çalıştığından emin olun. İçeriğe ve özelliklere erişmenin birden fazla yolunu sağlayın: Çözümlerinizi, kullanıcılara en uygun şekilde uygulamanızda gezinme ve etkileşimde bulunma esnekliği sağlamak için çeşitli etkileşim modlarını ve tercihlerini barındıracak şekilde tasarlayın.

Bu uyumluluk yönlerini anlamak ve no-code geliştirme sürecinize dahil etmek, müşterileriniz ve kullanıcılarınız için kapsayıcı ve yasal olarak uyumlu dijital çözümler oluşturabilir.

Fikri Mülkiyet Hakları ve Lisanslama

Fikri mülkiyet (IP) hakları, herhangi bir işletme için çok önemlidir ve no-code ajanslar da istisna değildir. Yasalara uygunluğu sürdürmek ve müşterilerini korumak için no-code ajanslar, çözümlerindeki üçüncü taraf bileşenlerle ilişkili telif hakları, patentler, ticari markalar ve yazılım lisansları dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarına çok dikkat etmelidir.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Fikri Mülkiyet Haklarını Anlamak

Fikri mülkiyet hakları, bireylerin veya kuruluşların eserlerini telif hakları, patentler ve ticari markalar aracılığıyla yasa kapsamında korur. no-code ajanslar bağlamında, fikri mülkiyet hakları aşağıdaki alanlarda dikkate alınmalıdır:

Kaynak kodu: no-code geliştirme manuel olarak kod yazmaktan kaçınsa da, ortaya çıkan uygulamalar yine de no-code platform tarafından oluşturulan kaynak kodunu içerir. no-code bir çözüm kullanarak bir uygulama oluşturduğunuzda, oluşturulan kaynak kodun haklarına kimin sahip olduğunu belirlemeniz çok önemlidir.

geliştirme manuel olarak kod yazmaktan kaçınsa da, ortaya çıkan uygulamalar yine de platform tarafından oluşturulan kaynak kodunu içerir. bir çözüm kullanarak bir uygulama oluşturduğunuzda, oluşturulan kaynak kodun haklarına kimin sahip olduğunu belirlemeniz çok önemlidir. Tasarım ve içerik: Koda ek olarak, bir uygulamanın tasarımları, grafikleri ve metin içeriği de IP korumasına tabi olabilir. No-code ajanslarının, bu tür varlıkları uygulamalarında kullanma veya hizmetlerinin bir parçası olarak sunma haklarına sahip olduklarından emin olmaları gerekir.

Koda ek olarak, bir uygulamanın tasarımları, grafikleri ve metin içeriği de IP korumasına tabi olabilir. ajanslarının, bu tür varlıkları uygulamalarında kullanma veya hizmetlerinin bir parçası olarak sunma haklarına sahip olduklarından emin olmaları gerekir. Markalama: Logolar, ürün adları ve diğer marka unsurları ticari marka korumasına tabi olabilir. No-code ajansları mevcut ticari markalara saygı göstermeli ve markalarını ihlale karşı korumalıdır.

No-Code Çözümlerde Yazılım Lisanslarını Yönetme

No-code ajanslar, belirli uygulama işlevleri sağlamak için genellikle üçüncü taraf bileşenlere, araçlara ve kitaplıklara bağımlıdır. Bu bileşenler, izin veren açık kaynak lisanslarından kısıtlayıcı ticari lisanslara kadar değişen çeşitli lisanslama şemalarına tabi olabilir.

No-code ajanslar, yasal uyumluluğu sağlamak için çözümlerinde kullanılan üçüncü taraf bileşenlerle ilişkili lisansların hüküm ve koşullarını anlamalıdır. Bu şunları içerebilir:

Herhangi bir tescilli bileşeni kullanmak ve dağıtmak için gerekli lisansları aldıklarını doğrulamak.

Belirli koşullar altında kaynak kodunun atfedilmesi ve paylaşılması gibi açık kaynak lisanslarının gerekliliklerine uymak.

Uygulamalarına dahil edilen resimler veya yazı tipleri gibi herhangi bir üçüncü taraf varlığını kullanmak ve değiştirmek için uygun hakların elde edilmesi.

Fikri mülkiyet haklarını anlamak, lisanslamak ve mevcut düzenlemelere uymak, no-code kurumları olası fikri mülkiyet ihlaliyle ilişkili risklerden ve yasal zorluklardan koruyabilir ve yenilikçi uygulamalar geliştirmek için güvenli bir ortam yaratabilir.

Güvenlik ve GDPR Uyumluluğu

no-code ajanslar hassas kullanıcı verileriyle giderek daha fazla uğraştıkça, veri korumayı ve gizliliği ciddiye almaları gerekiyor. En katı veri koruma düzenlemeleri arasında GDPR yer alır.

GDPR Uyumluluk İlkeleri

GDPR'ye uymak için, no-code ajanslar kişisel verileri işlerken aşağıdaki ilkelere uymalıdır:

Veri minimizasyonu: Yalnızca işleme amacını gerçekleştirmek için gerekli olan minimum miktarda kişisel veri toplayın ve gereksiz toplama ve depolamadan kaçının.

Yalnızca işleme amacını gerçekleştirmek için gerekli olan minimum miktarda kişisel veri toplayın ve gereksiz toplama ve depolamadan kaçının. Şeffaflık: Kullanıcıları, işlemenin amacı, yasal dayanağı ve süresi dahil olmak üzere kişisel verilerinin toplanması ve işlenmesi hakkında bilgilendirmek.

Kullanıcıları, işlemenin amacı, yasal dayanağı ve süresi dahil olmak üzere kişisel verilerinin toplanması ve işlenmesi hakkında bilgilendirmek. Bütünlük ve gizlilik: Yetkisiz erişime, kazaen kaybolmaya ve uygunsuz kullanıma karşı korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri uygulayarak kişisel verilerin güvenliğini sağlayın.

Yetkisiz erişime, kazaen kaybolmaya ve uygunsuz kullanıma karşı korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri uygulayarak kişisel verilerin güvenliğini sağlayın. Tasarım gereği ve varsayılan olarak gizlilik: En başından itibaren sistemlerin, hizmetlerin ve uygulamaların tasarımına ve yapılandırmasına gizlilik konularını dahil edin.

GDPR Uyumluluğunu Sağlamak için Pratik Adımlar

No-code ajanslar, GDPR uyumluluğunu sağlamak için aşağıdaki adımları atmalıdır:

Oluşturulan uygulamaların kişisel verileri nasıl topladığını, işlediğini ve depoladığını anlayın.

Kişisel verileri yetkisiz erişime veya ihlale karşı korumak için şifreleme ve güvenli veri depolama gibi uygun güvenlik önlemlerini uygulayın.

Kurumun veri koruma ve gizlilik yaklaşımını özetleyen kapsamlı bir veri koruma politikası geliştirin ve sürdürün.

Veri sahiplerinin kişisel verilerine erişme, düzeltme veya silme hakkı gibi GDPR kapsamındaki haklarını kullanabilmelerini sağlayın.

no-code ajanslar, GDPR uyumluluğunu benimseyerek veri ihlali riskini en aza indirebilir, müşteri güvenini koruyabilir ve uyumsuzlukla ilişkili ağır para cezalarından kaçınabilir.

No-Code Acenteler için Telekomünikasyon Düzenlemeleri

Bazı no-code ajanslar, SMS, Voice over IP (VoIP) veya diğer elektronik iletişim hizmetleri gibi telekomünikasyon hizmetleri sağlayan uygulamalar oluşturur. Bu uygulamalar, ulusal ve uluslararası telekomünikasyon düzenlemelerine tabi olabilir ve bu no-code ajanslar için yasal uygunluk gerekliliklerini etkiler.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Telekomünikasyon Düzenlemelerini Anlamak

Telekomünikasyon düzenlemeleri, elektronik iletişim hizmetlerini ve sağlayıcılarını yöneten bir dizi kural ve standarttır. Bu düzenlemeler, iletişim hizmetlerinin kalitesini, istikrarını ve güvenliğini sağlar ve tüketicileri ve işletmeleri dolandırıcılık ve kötü niyetli uygulamalardan korur.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Federal İletişim Komisyonu (FCC), telekomünikasyon hizmetlerinin denetlenmesinden sorumlu birincil düzenleyici kurumdur. Diğer ülkelerin kendi düzenleyici kurumları vardır.

Telekomünikasyon Mevzuatına Uyumun Sağlanması

İlgili telekomünikasyon düzenlemelerine uyumu sağlamak için no-code ajanslar aşağıdaki adımları göz önünde bulundurmalıdır:

Yasal tavsiye alarak veya düzenleyici kurumlara danışarak ajansın hizmetlerinin telekomünikasyon düzenlemelerinin kapsamına girip girmediğini doğrulayın.

Gerekli lisansların veya izinlerin alınması ve teknik standartlara ve tüketicinin korunması kurallarına bağlı kalınması gibi düzenleyici kuruluşlar tarafından ortaya konan gereklilikleri anlamak ve bunlara uymak.

Mevzuata ilişkin gelişmeleri izleyin ve düzenleyici ortamdaki değişiklikler ve telekomünikasyonda ortaya çıkan trendler hakkında bilgi sahibi olmak için endüstri gruplarıyla bağlantı kurun.

Gizlilik gereksinimlerine uymak ve iletişim hizmetlerinin bütünlüğünü korumak için en iyi veri koruma ve güvenlik uygulamalarını uygulayın.

No-Code Yasal Uyumluluk ve AppMaster.io

Pazar lideri kodsuz bir platform olan AppMaster.io , kullanıcıların yasal uyumluluk gereksinimlerine uyan güvenli, yüksek kaliteli uygulamalar oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. No-code ajanslar, geliştirme süreçlerini iyileştirmek ve mevzuata uygunluğu sağlamak için AppMaster.io gibi güvenilir bir iş ortağı seçmelidir. AppMaster.io, veri koruma ve güvenlik gibi hayati yasal hususları dikkate alır. Sektörün en iyi uygulamalarını takip eden görsel süreçler aracılığıyla kullanıcıların web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmasına olanak tanır.

AppMaster.io ile kullanıcı verilerini güvende tutan ve veri gizliliğine saygı duyan, GDPR veya CCPA gibi düzenlemelere uyumun yolunu açan bir platform elde edersiniz. Platform, yerleşik erişilebilirlik yönergelerini izleyen çeşitli bileşenler ve şablonlar sunarak geliştiricileri erişilebilir ve kullanılabilir uygulamalar oluşturmaya teşvik eder. Bu, no-code ajansların WCAG 2.0 veya Bölüm 508 standartlarına uygun çözümler oluşturmasını kolaylaştırır.

Ayrıca AppMaster.io, yasal alan gelişirken bile uygulamalarınızın uyumlu kalmasını sağlamak için teknolojik gelişmeler ve düzenleyici değişikliklerle güncel kalır. Platform sürekli olarak güncellemeler alır ve oluşturulan uygulamaları erişilebilirlik, veri koruma ve güvenlik için en son en iyi uygulamaları yansıtır.

Telekomünikasyon düzenlemeleri bağlamında AppMaster.io, SMS, VoIP veya diğer elektronik iletişim hizmetleri gibi özellikleri uygulamak için güçlü, esnek bir temel sağlayarak no-code ajanslara uyumlu çözümler oluşturmalarında yardımcı olabilir. Ajanslar, AppMaster.io yönergeleri dahilinde çalışarak, uyumsuzluk riskini artırmadan yerel ve uluslararası düzenlemelere uyan telekomünikasyon çözümleri oluşturabilir. Fikri mülkiyet hakları ve lisanslama ile ilgili olarak AppMaster.io, kullanıcıları için şeffaf ve iyi tanımlanmış bir yasal çerçeve sunar. Bu, no-code ajansların, mevcut telif haklarına, ticari markalara ve patentlere saygı duymalarını sağlayarak yükümlülüklerini ve haklarını net bir şekilde anlayarak uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

No-Code Ajansı Yasal Uyumluluğuna İlişkin Son Düşünceler

Sürekli gelişen düzenlemeler ve teknolojik ilerlemeler dünyasında faaliyet gösteren no-code ajanslar için yasal uyumluluk çok önemlidir. Uygulamalarınızın uygunluk göz önünde bulundurularak oluşturulduğundan emin olmak, önemli para cezaları riskini, tüketici güvenini kaybetmeyi ve itibarınızın zarar görmesini azaltabilir.

AppMaster.io gibi güvenilir bir no-code platformla ortaklık kuran no-code ajanslar, uyumsuzluk olasılığını önemli ölçüde azaltabilir ve müşterileri için yüksek kaliteli çözümler oluşturmaya odaklanabilir. AppMaster.io, erişilebilir, güvenli ve yasal olarak uyumlu uygulama geliştirmeyi destekleyen çok yönlü ve güçlü bir ortam sunarak no-code kurumların karmaşık düzenleyici ortamda güvenle gezinmesine yardımcı olur.

Uyumsuzluk tuzaklarından kaçınmak için no-code ajansların en son düzenlemeler, en iyi uygulamalar, güvenlik önlemleri ve sektördeki gelişmeler konusunda güncel kalması çok önemlidir. GoDaddy'nin kurucusu Bob Parsons'ın akıllıca dediği gibi, "Ölçülen ve izlenen her şey gelişir." no-code ajanslar, yasal uyumluluğa öncelik vererek ve AppMaster.io gibi platformlardan yararlanarak, uygulamalarının modern dijital dünyanın talepleriyle yüzleşmeye hazır olmasını sağlayabilir.