Zerocode geliştirme, herhangi bir kod yazmadan uygulama oluşturmaya odaklanan, gelişmekte olan bir yazılım geliştirme metodolojisidir. Geliştiriciler ve işletmeler, uygulama oluşturmak için kodlama dillerinin karmaşıklığına dalmak yerine görsel araçları ve sürükle-bırak arayüzlerini kullanır. Bu yaklaşım, uygulama geliştirmenin önündeki engelleri azaltarak programcı olmayanlar için bile erişilebilir olmasını sağlar.

Sıfır kod geliştirme, yazılım geliştirmede daha verimli uygulama tasarımı, azaltılmış karmaşıklık ve artırılmış üretkenlik ihtiyacı tarafından yönlendirilir. Yazılım çözümlerine olan talep yüksek olmaya devam ederken, kuruluşlar geliştirme sürecini modernize etmenin ve uygulamaları daha hızlı devreye almanın yeni yollarını arıyor. Sıfır kod geliştirme ile işletmeler, uygulamaları hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturup sunabilir ve bu da onu giderek daha popüler bir metodoloji haline getirir.

Zerocode Geliştirme İlkeleri

Zerocode geliştirme, uygulama geliştirmeye yönelik bu yenilikçi yaklaşımın temelini oluşturan birkaç temel ilke tarafından yönlendirilir. İlkeler şunları içerir:

Hızlı Geliştirme

Sıfır kod geliştirme ile birincil hedef, uygulamaları olabildiğince hızlı oluşturmak ve devreye almaktır. Kuruluşlar, görsel geliştirme araçlarını kullanarak kodlama ve hata ayıklama için harcanan zamanı azaltabilir. Doğru platformla, tek bir geliştirici veya vatandaş geliştiricilerden oluşan küçük bir ekip, geleneksel kodlama yöntemlerinin kullanılmasından çok daha kısa bir süre içinde tamamen işlevsel uygulamalar oluşturabilir.

Basitleştirilmiş Uygulama Tasarımı ve Mimarisi

Zerocode geliştirme, bağımlılıkları en aza indirerek ve önceden oluşturulmuş bileşenlerden yararlanarak genel mimariyi basitleştirir. Bu, tüm beceri seviyelerindeki geliştiricilerin kodlamanın inceliklerine kapılmadan tam özellikli uygulamalar oluşturmasını sağlar. Amaç, uygulama geliştirmeyi deneyimli profesyonellerden acemi programcılara kadar herkes için daha erişilebilir ve daha az korkutucu hale getirmektir.

En Aza İndirilmiş Uygulama Karmaşıklığı

Zerocode geliştirme, anlaşılması, bakımı ve ölçeklenmesi kolay uygulamalar geliştirmeye odaklanarak uygulama karmaşıklığını azaltır. Bu yaklaşım, kapsamlı dokümantasyon ihtiyacını en aza indirir ve yeni ekip üyelerini işe alma sürecini basitleştirir. Ek olarak, koda olan ihtiyacın ortadan kaldırılması, geleneksel kodlama yöntemlerinden kaynaklanabilecek teknik borcun önlenmesine yardımcı olur ve sonuç olarak iş ihtiyaçları geliştikçe uygulamaların uyarlanmasını ve yeniden düzenlenmesini kolaylaştırır.

Daha Yüksek Geliştirici Verimliliği

Aerodinamik sıfır kod geliştirme süreci, geliştiricilerin kodlama yerine tasarım ve işlevselliğe odaklanmalarına izin vererek üretkenliğini artırır. Basitleştirilmiş bir geliştirme süreci ve azaltılmış bir öğrenme eğrisi ile geliştiriciler daha az kaynakla daha fazlasını başarabilir. Ayrıca, sıfır kod geliştirme, özel programlama becerilerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak, uygulamaları oluşturmak ve sürdürmek için daha geniş bir yetenek havuzuna olanak tanır.

Zerocode Geliştirme Vs. Düşük Kodlu ve No-Code

İlk bakışta sıfır kod geliştirme, low-code ve no-code paradigmalara benzeyebilir, ancak üç yaklaşım arasında önemli farklılıklar vardır. Farklılıkları anlamak, geliştirme süreciniz için en iyi metodolojiyi seçmek için çok önemlidir.

Düşük Kod Geliştirme

Low-code geliştirme platformları, geliştiricilerin görsel bir arabirim kullanarak uygulamalar oluşturmasına olanak tanır, ancak özelleştirmek ve diğer sistemlerle entegre etmek için yine de bir dereceye kadar kodlama gerektirebilir. Bu yöntem, geleneksel geliştirme uygulamalarından daha ölçülü bir geçişi tercih eden ve programlama yönü üzerinde bir miktar kontrol sağlamaya çalışan kuruluşlar için en uygunudur.

No-Code Geliştirme

Kodsuz geliştirme, sıfır kod yaklaşımıyla daha yakından uyumludur. Bu platformlar, herhangi bir kod yazmadan uygulamalar oluşturmak için basit drag-and-drop arayüzleri sağlar, bu da onları sınırlı programlama becerisine sahip işletmeler ve bireyler için ideal hale getirir. no-code çözümler hızlı uygulama geliştirme sunarken , yüksek oranda özelleştirilmiş veya karmaşık uygulamalar için gereken esneklik ve genişletilebilirlikten yoksun olabilir.

Sıfır Kod Geliştirme

Zerocode geliştirme, kodlama ihtiyacını tamamen ortadan kaldırarak no-code geliştirme kavramını bir sonraki seviyeye taşır. Bu yaklaşım, benzersiz düzeyde basitlik ve erişilebilirlik sunarak, herhangi bir beceri düzeyine sahip kullanıcıların kolaylıkla uygulama oluşturmasına olanak tanır. Zerocode geliştirme platformları genellikle süreci kolaylaştıran ve daha hızlı pazara sürüm süresi sağlayan önceden oluşturulmuş şablonlar, bileşenler ve entegrasyonlarla birlikte gelir. Kodlama dili yeterliliği yerine tasarım ve işlevselliğe odaklanmak, sıfır kod geliştirmeyi birçok kullanım durumu ve endüstri için umut verici bir yaklaşım haline getirir.

Zerocode Geliştirmenin Faydaları

Zerocode geliştirme, geleneksel kodlama yöntemlerine göre çeşitli avantajlar sunarak işletmeler ve yazılım geliştiriciler arasında giderek daha popüler hale getiriyor. Sıfır kod geliştirmeyi benimsemenin başlıca faydalarından bazıları şunlardır:

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Daha Az Pazara Ulaşma Süresi: Zerocode geliştirmenin en dikkate değer avantajlarından biri, uygulama oluşturmak ve dağıtmak için gereken süreyi büyük ölçüde azaltma yeteneğidir. Minimum düzeyde veya hiç kodlama gerekmeden, geliştiriciler tasarımlarını hızlı bir şekilde oluşturabilir ve yineleyebilir, bu da daha hızlı geliştirme döngüleri ve son kullanıcılara daha hızlı dağıtım sağlar.

Zerocode geliştirmenin en dikkate değer avantajlarından biri, uygulama oluşturmak ve dağıtmak için gereken süreyi büyük ölçüde azaltma yeteneğidir. Minimum düzeyde veya hiç kodlama gerekmeden, geliştiriciler tasarımlarını hızlı bir şekilde oluşturabilir ve yineleyebilir, bu da daha hızlı geliştirme döngüleri ve son kullanıcılara daha hızlı dağıtım sağlar. Daha Düşük Geliştirme Maliyetleri: Zerocode geliştirme platformları genellikle drag-and-drop arabirimlerine ve önceden oluşturulmuş şablonlara sahiptir, bu da geliştiricilerin özel geliştirmeye minimum düzeyde güvenerek uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Sonuç olarak bu, karmaşık kod tabanlarını oluşturmak ve sürdürmek için gereken zaman ve çabayı azaltarak geliştirme maliyetlerinin düşmesine yol açar.

Zerocode geliştirme platformları genellikle arabirimlerine ve önceden oluşturulmuş şablonlara sahiptir, bu da geliştiricilerin özel geliştirmeye minimum düzeyde güvenerek uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Sonuç olarak bu, karmaşık kod tabanlarını oluşturmak ve sürdürmek için gereken zaman ve çabayı azaltarak geliştirme maliyetlerinin düşmesine yol açar. Artırılmış Geliştirici Verimliliği: Sıfır kod geliştirme, kodlama ihtiyacını ortadan kaldırarak, geliştiricilerin temel iş mantığı ve kullanıcı arabirimlerini tasarlamaya ve uygulamaya odaklanmasını sağlar. Bu, geliştiricilerin daha hızlı çalışabilmesi ve daha kısa sürede daha fazlasını başarabilmesi nedeniyle genel geliştirme verimliliğinin artmasına yol açar.

Sıfır kod geliştirme, kodlama ihtiyacını ortadan kaldırarak, geliştiricilerin temel iş mantığı ve kullanıcı arabirimlerini tasarlamaya ve uygulamaya odaklanmasını sağlar. Bu, geliştiricilerin daha hızlı çalışabilmesi ve daha kısa sürede daha fazlasını başarabilmesi nedeniyle genel geliştirme verimliliğinin artmasına yol açar. Geliştirilmiş Esneklik: Zerocode geliştirme araçları, geliştiricilerin önemli kod değişiklikleri yapmak zorunda kalmadan uygulamaları kolayca uyarlamasına ve özelleştirmesine olanak tanır. Bu esneklik, işletmelerin değişen gereksinimlere hızla yanıt vermesine, tekliflerini farklı kullanıcı grupları için özelleştirmesine ve ihtiyaç duyulduğunda yeni özellikleri sorunsuz bir şekilde dahil etmesine yardımcı olur.

Zerocode geliştirme araçları, geliştiricilerin önemli kod değişiklikleri yapmak zorunda kalmadan uygulamaları kolayca uyarlamasına ve özelleştirmesine olanak tanır. Bu esneklik, işletmelerin değişen gereksinimlere hızla yanıt vermesine, tekliflerini farklı kullanıcı grupları için özelleştirmesine ve ihtiyaç duyulduğunda yeni özellikleri sorunsuz bir şekilde dahil etmesine yardımcı olur. Azaltılmış Teknik Borç: Sıfır kod geliştirme, kodlama gereksinimlerini en aza indirdiğinden, geleneksel yazılım geliştirme uygulamalarıyla ilişkili teknik borcu da azaltır. Sürdürülmesi veya yeniden düzenlenmesi gereken daha az kod satırıyla kuruluşlar, yenilik ve büyümeye daha fazla kaynak ayırabilir ve mevcut sistemlerin bakımına daha az harcama yapabilir.

Sıfır kod geliştirme, kodlama gereksinimlerini en aza indirdiğinden, geleneksel yazılım geliştirme uygulamalarıyla ilişkili teknik borcu da azaltır. Sürdürülmesi veya yeniden düzenlenmesi gereken daha az kod satırıyla kuruluşlar, yenilik ve büyümeye daha fazla kaynak ayırabilir ve mevcut sistemlerin bakımına daha az harcama yapabilir. Daha Geniş İşbirliği: Sıfır kod geliştirme, programlama dillerinde yeterlilik gerektirmediğinden, yazılım geliştirmeyi, tasarımcılar, ürün yöneticileri ve iş analistleri gibi geliştirici olmayanlar da dahil olmak üzere daha geniş bir insan yelpazesine açar. Bu, çeşitli ekip üyelerinin uygulamaların tasarımına ve oluşturulmasına katkıda bulunmasına izin vererek daha işbirlikçi bir geliştirme sürecini teşvik eder.

Sıfır Kod Geliştirme Kullanım Örnekleri

Zerocode geliştirme, uygulama geliştirme sürecini kolaylaştırma yeteneği sayesinde çeşitli sektörlere ve senaryolara uygulanabilir. Sıfır kod geliştirmenin önemli değer katabileceği bazı yaygın kullanım durumları şunlardır:

Hızlı Prototip Oluşturma: Zerocode geliştirme, prototipleri hızlı bir şekilde oluşturmak ve test etmek için ideal bir seçimdir. İşletmeler, minimum yatırımla uygulama kavramlarını hızlı bir şekilde oluşturup yineleyebilir, bu da onların tam ölçekli geliştirmeye önemli kaynaklar ayırmadan önce fikirlerini daha verimli bir şekilde doğrulamalarına olanak tanır.

Zerocode geliştirme, prototipleri hızlı bir şekilde oluşturmak ve test etmek için ideal bir seçimdir. İşletmeler, minimum yatırımla uygulama kavramlarını hızlı bir şekilde oluşturup yineleyebilir, bu da onların tam ölçekli geliştirmeye önemli kaynaklar ayırmadan önce fikirlerini daha verimli bir şekilde doğrulamalarına olanak tanır. Programcı Olmayanlar İçin Uygulama Geliştirme: Minimum kodlama gereksinimleriyle sıfır kod geliştirme, geliştirici olmayanların yazılım çözümleri oluşturmaya katılmasını sağlar. Bu, teknoloji konusunda bilgili olmayan girişimcilerin veya küçük işletme sahiplerinin, harici yazılım ajanslarına güvenmeden kendi uygulamalarını geliştirmelerini sağlayarak maliyetleri ve bağımlılıkları azaltır.

Minimum kodlama gereksinimleriyle sıfır kod geliştirme, geliştirici olmayanların yazılım çözümleri oluşturmaya katılmasını sağlar. Bu, teknoloji konusunda bilgili olmayan girişimcilerin veya küçük işletme sahiplerinin, harici yazılım ajanslarına güvenmeden kendi uygulamalarını geliştirmelerini sağlayarak maliyetleri ve bağımlılıkları azaltır. Tekrarlanan Görevlerin Otomasyonu: Zerocode geliştirme, tekrarlayan, zaman alan görevleri otomatikleştirmek için kullanılabilir ve çalışanları daha yüksek değerli faaliyetler için serbest bırakır. Örneğin işletmeler, birden çok kaynaktan veri toplamayı, dönüştürmeyi ve sunmayı otomatikleştiren, manuel veri girişini azaltan ve operasyonel verimliliği artıran uygulamalar oluşturmak için sıfır kod geliştirme araçlarını kullanabilir.

Zerocode geliştirme, tekrarlayan, zaman alan görevleri otomatikleştirmek için kullanılabilir ve çalışanları daha yüksek değerli faaliyetler için serbest bırakır. Örneğin işletmeler, birden çok kaynaktan veri toplamayı, dönüştürmeyi ve sunmayı otomatikleştiren, manuel veri girişini azaltan ve operasyonel verimliliği artıran uygulamalar oluşturmak için sıfır kod geliştirme araçlarını kullanabilir. Çoklu Uygulamaların veya Veri Kaynaklarının Entegrasyonu: Zerocode geliştirme platformları, farklı uygulamalar ve veri kaynakları arasında sorunsuz entegrasyonu kolaylaştırabilir. Önceden oluşturulmuş bağlayıcılar ve API entegrasyon yetenekleri sunan bu platformlar, geliştiricilerin farklı sistemleri hızlı ve kolay bir şekilde entegre etmesine olanak tanıyarak kuruluş genelinde daha sorunsuz veri akışı ve iletişim sağlar.

En İyi Kodsuz/ Low-code Geliştirme Araçları

Birkaç araç ve platform sıfır kod ve kodsuz/ low-code geliştirmeyi kolaylaştırarak geliştiricilerin ve kuruluşların minimum düzeyde veya hiç kodlama olmadan uygulamalar oluşturmasına, tasarlamasına ve devreye almasına olanak tanır. İşte piyasadaki en iyi sıfır kod geliştirme araçlarından bazıları:

AppMaster .io : Kod gerektirmeyen güçlü bir platform olan AppMaster , arka uç, web ve mobil uygulamalar için kolaylaştırılmış uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır. AppMaster.io , görsel veri modelleme ortamı, iş süreci tasarımcısı ve drag-and-drop UI yetenekleriyle, sıfır kod geliştirme hedeflerini ilerletmek için kapsamlı bir çözüm sunar. Ek olarak, kaynak kodu oluşturma ve ikili dosyalar sunma kapasitesi, çeşitli iş gereksinimlerini ve kullanım durumlarını karşılayarak şirket içi uygulamaları barındırmaya uygun hale getirir.

Kod gerektirmeyen güçlü bir platform olan , arka uç, web ve mobil uygulamalar için kolaylaştırılmış uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır. AppMaster.io , görsel veri modelleme ortamı, iş süreci tasarımcısı ve UI yetenekleriyle, sıfır kod geliştirme hedeflerini ilerletmek için kapsamlı bir çözüm sunar. Ek olarak, kaynak kodu oluşturma ve ikili dosyalar sunma kapasitesi, çeşitli iş gereksinimlerini ve kullanım durumlarını karşılayarak şirket içi uygulamaları barındırmaya uygun hale getirir. Bubble : Bubble , programlama dilleri bilgisi gerektirmeden uygulama oluşturmayı kolaylaştıran popüler bir no-code web uygulaması oluşturucusudur. Sezgisel bir drag-and-drop arayüzü, önceden oluşturulmuş şablonlar ve çok çeşitli eklentiler ve entegrasyon yetenekleri sunarak onu çeşitli uygulama geliştirme senaryoları için uygun hale getirir.

, programlama dilleri bilgisi gerektirmeden uygulama oluşturmayı kolaylaştıran popüler bir web uygulaması oluşturucusudur. Sezgisel bir arayüzü, önceden oluşturulmuş şablonlar ve çok çeşitli eklentiler ve entegrasyon yetenekleri sunarak onu çeşitli uygulama geliştirme senaryoları için uygun hale getirir. OutSystems : OutSystems , geliştiricilerin uygulama bileşenlerini minimum kodlama ile hızlı bir şekilde tasarlamasına, oluşturmasına ve devreye almasına olanak tanıyan low-code bir platformdur. Görsel ortamı, sezgisel arayüzü ve kapsamlı entegrasyon seçenekleri, onu hem yetenekli geliştiriciler hem de teknik olmayan kullanıcılar için ideal bir seçim haline getirir.

, geliştiricilerin uygulama bileşenlerini minimum kodlama ile hızlı bir şekilde tasarlamasına, oluşturmasına ve devreye almasına olanak tanıyan bir platformdur. Görsel ortamı, sezgisel arayüzü ve kapsamlı entegrasyon seçenekleri, onu hem yetenekli geliştiriciler hem de teknik olmayan kullanıcılar için ideal bir seçim haline getirir. Mendix : Güçlü bir low-code platformu olan Mendix , geliştiricilerin model güdümlü geliştirme yaklaşımı aracılığıyla uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Entegre geliştirme ortamı (IDE), yeniden kullanılabilir uygulama bileşenleri ve kapsamlı işbirliği araçları gibi özelliklerle Mendix , hızlı uygulama teslimi için çok yönlü bir çözüm sunar.

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Bu araçların her biri farklı geliştirme gereksinimlerini karşılasa da amaç aynı kalır: kodlama ihtiyacını en aza indirmek veya ortadan kaldırmak ve uygulama geliştirme sürecini kolaylaştırmak. Sonuç olarak, sıfır kod geliştirmenin gücü daha erişilebilir ve yaygın hale gelir ve işletmelerin uygulamaları her zamankinden daha hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır.

AppMaster.io'nun Zerocode Ekosistemindeki Rolü

AppMaster.io, arka uç, web ve mobil uygulamaları herhangi bir kod yazmadan tasarlamak ve dağıtmak için kapsamlı bir no-code platform sağlayarak sıfır kod geliştirme ilkelerinin desteklenmesinde önemli bir rol oynar. Platform 2020'de kuruldu ve o zamandan beri Nisan 2023 itibarıyla 60.000'den fazla kullanıcı kazandı. AppMaster.io'nun başarısı, kullanıcı dostu uygulama tasarım sürecine bağlanabilir. Görsel drag-and-drop arayüzü ile kullanıcılar kolayca UI bileşenleri, veri modelleri ve iş mantığı oluşturabilir.

AppMaster.io ayrıca uygulamalar için REST API ve WSS endpoints oluşturarak platformlar arasında sorunsuz entegrasyon sağlar. Ayrıca, AppMaster.io, PostgreSQL uyumlu veritabanını birincil veritabanı olarak destekleyerek onu çok yönlü ve çok çeşitli kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için uygun hale getirir. Platform aynı zamanda birden çok arka uç mikro hizmetini yönetebilir, teknik borcu uzak tutarken her proje için otomatik olarak Swagger (OpenAPI) belgeleri ve veritabanı şeması geçiş betikleri oluşturur.

AppMaster.io, çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılayan farklı abonelik planları sunarak işletmelerin, girişimcilerin ve hatta programcı olmayanların sıfır kod geliştirmenin avantajlarından yararlanmasını sağlar. Platform ayrıca G2'den No-code Geliştirme Platformlarında Yüksek Performanslı ve Momentum Lideri olarak takdir aldı.

Zerocode Geliştirmenin Geleceği

Daha hızlı ve daha kolay yazılım geliştirme talebi artmaya devam ettikçe, sıfır kod geliştirmenin benimsenmesinin hızla artması bekleniyor. Sıfır kod geliştirmenin geleceği büyük olasılıkla aşağıdaki eğilimleri görecek:

Sektörler arasında daha fazla benimseme: Çeşitli sektörlerde daha fazla işletme, sıfır kod geliştirme potansiyelini fark edecek ve özel uygulamaları kolaylıkla oluşturmak ve dağıtmak için bundan yararlanmaya başlayacak.

Çeşitli sektörlerde daha fazla işletme, sıfır kod geliştirme potansiyelini fark edecek ve özel uygulamaları kolaylıkla oluşturmak ve dağıtmak için bundan yararlanmaya başlayacak. Gelişen teknolojilerin entegrasyonu: Zerocode geliştirme platformları, yapay zeka (AI), makine öğrenimi (ML) ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi gelişmekte olan teknolojileri keşfetmeye ve entegre etmeye devam ederek işletmelerin en yeni özellikleri dahil etmesini kolaylaştıracaktır. uygulamalarında.

Zerocode geliştirme platformları, yapay zeka (AI), makine öğrenimi (ML) ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi gelişmekte olan teknolojileri keşfetmeye ve entegre etmeye devam ederek işletmelerin en yeni özellikleri dahil etmesini kolaylaştıracaktır. uygulamalarında. Geliştiriciler ve geliştirici olmayanlar arasında geliştirilmiş işbirliği: Zerocode geliştirme, farklı becerilere sahip kişilerin işbirliği yapabileceği ve uygulama geliştirme sürecine katkıda bulunabileceği daha kapsayıcı bir ortamı destekler. Bu, yazılım geliştirme girişimlerine aktif olarak katılmak için daha fazla kişiyi, departmanı ve işletmeyi güçlendirecektir.

Zerocode geliştirme, farklı becerilere sahip kişilerin işbirliği yapabileceği ve uygulama geliştirme sürecine katkıda bulunabileceği daha kapsayıcı bir ortamı destekler. Bu, yazılım geliştirme girişimlerine aktif olarak katılmak için daha fazla kişiyi, departmanı ve işletmeyi güçlendirecektir. Güvenlik ve optimizasyona artan odaklanma: Sıfır kod geliştirme daha yaygın hale geldikçe, AppMaster .io gibi platform sağlayıcıları, sistemleri kullanılarak oluşturulan uygulamaların güvenli ve verimli olmasını sağlamak için güvenlik önlemlerini ve performans optimizasyon tekniklerini geliştirmeye yatırım yapmaya devam edecek.

Sıfır kod geliştirmenin geleceği parlak ve geleneksel yazılım geliştirmeyi bozma potansiyeli var. AppMaster.io gibi platformlar, sıfır kod ilkelerinin benimsenmesini teşvik etme sorumluluğunu üstleniyor ve daha fazla kuruluşun ve bireyin uygulama tasarımı ve geliştirmeye yönelik bu çığır açan yaklaşımın avantajlarından yararlanmasını sağlıyor.