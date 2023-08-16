GDPR ve Diğer Gizlilik Düzenlemeleri için Mimari

Verilerin önemli bir varlık olarak geliştiği çağda, gizlilik düzenlemeleri çok sayıda sektördeki endüstriler için en önemli endişe kaynağı haline geldi. Bu mevzuatlar, kişisel verilerin işlenmesini ve saklanmasını düzenleyerek vatandaşların mahremiyetini korumayı amaçlamıştır. Bunlardan en dikkat çekeni Avrupa Birliği tarafından getirilen Genel Veri Koruma Yönetmeliği'dir (GDPR) . Bununla birlikte, Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA) ve Brezilya'nın Genel Veri Koruma Yasası (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais veya 'LGPD') gibi düzenlemelerle GDPR benzeri ilkeler dünya çapında giderek daha fazla benimseniyor.

GDPR , 2018'deki başlangıcından bu yana işletmelerin kişisel verileri işleme şeklini önemli ölçüde etkiledi. Nerede olduğuna bakılmaksızın, AB vatandaşlarının kişisel verilerini işleyen tüm kuruluşlar için geçerlidir. Uyumsuzluk, ağır cezaları beraberinde getirir; en ciddi para cezası, hangisi daha yüksekse, 20 milyon Euro'ya veya şirketin yıllık küresel gelirinin %4'üne kadardır.

Aynı zamanda, sorumluluk sadece veri korumayı da kapsamaz. GDPR ayrıca bireylere verilerine erişme, verileri silme ve düzeltme haklarını da garanti eder. Bu durum, işletmelerin veri işleme uygulamaları konusunda daha şeffaf ve dikkatli olmaları gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.

Uygulama Tasarımı Yönetmeliğinin Etkileri

GDPR gibi gizlilik düzenlemelerine uymak, münferit bir eylem değildir ve sonuç olarak bir uygulamanın genel tasarımını ve mimarisini etkiler. GDPR'nin temel ilkelerinden biri olan "tasarım gereği gizlilik" ilkesi, işletmelerin veri koruma önlemlerini bir eklenti olarak değil, bir projenin ilk tasarım aşamalarından itibaren dahil etmelerini gerektirir. Bunun birkaç anlamı vardır.

Veri Minimizasyonu: Uygulamalar, amaçlanan amacı için yalnızca gerekli ve ilgili verileri toplamak üzere geliştirilmelidir. Herhangi bir gereksiz veri toplama, GDPR'yi ihlal edebilir.

Uygulamalar, amaçlanan amacı için yalnızca gerekli ve ilgili verileri toplamak üzere geliştirilmelidir. Herhangi bir gereksiz veri toplama, GDPR'yi ihlal edebilir. Onay Mekanizmaları: Açık ve karmaşık olmayan onay mekanizmalarının devreye alınması gerekir. Kullanıcılara hangi verilerin toplanacağını ve nasıl kullanılacağını belirleme özgürlüğü verilmelidir.

Açık ve karmaşık olmayan onay mekanizmalarının devreye alınması gerekir. Kullanıcılara hangi verilerin toplanacağını ve nasıl kullanılacağını belirleme özgürlüğü verilmelidir. Veri Taşınabilirliği: GDPR, kullanıcıların verilerine erişme ve verilerini taşıma yeteneğine sahip olmasını zorunlu kılar. Bu, bir veri çıkarma sisteminin tasarımını gerektirir.

GDPR, kullanıcıların verilerine erişme ve verilerini taşıma yeteneğine sahip olmasını zorunlu kılar. Bu, bir veri çıkarma sisteminin tasarımını gerektirir. Güvenlik önlemleri: GDPR, uygun güvenlik önlemlerinin uygulanmasını zorunlu kılar. Bu, şifreleme ve rutin güvenlik kontrolleri gibi uygulamaları içerir.

Bu gereklilikleri ele almak, gerçekten de uygulama geliştiricileri görevlendirebilir. Teknik uzmanlık ve gizlilik düzenlemelerine ilişkin derin bir anlayış ve farkındalık gerektirir. AppMaster gibi no-code platformların süreci basitleştirebileceği yer burasıdır.

AppMaster ile GDPR Uyumluluğu

Kapsamlı bir uygulama oluşturma platformu olan AppMaster , en başından itibaren gizlilik hususlarına büyük önem verir. Platform kullanılarak oluşturulan uygulamaların uyumluluk dostu bir temel üzerinde başlamasını ve entegre GDPR mekanizmalarıyla gerçek uygulamalar oluşturmasını sağlar. Bunlar yalnızca şablonlanmış çözümler değil, geliştiricilerin aksi takdirde sıfırdan inşa etmeye harcayacakları değerli zamandan ve çabadan tasarruf etmesini sağlayan tamamen işlevsel öğelerdir.

AppMaster puan aldığı önemli bir alan, onay yönetimi sağlamasıdır. Platform, inşaat sürecinde belirli düzenlemelere uyacak şekilde uyarlanabilen onay formlarının kolay entegrasyonuna olanak tanır. Ayrıca, izin verilen verilerin kolayca ayrılmasını ve dizine eklenmesini kolaylaştırarak sağlam bir veri koruma mekanizması sağlar.

Hassas kullanıcı verileriyle ilgilenen uygulamalar için bir zorunluluk olan şifreleme, AppMaster sorunsuz bir şekilde dahil edilen başka bir özelliktir. Platform, verileri koruyan ve bilgilerin gizli ve güvenli kalmasını sağlayan güçlü, endüstri standardı şifreleme kullanır.

Bunlara ek olarak, AppMaster değişen gizlilik düzenlemelerine karşı geleceğe yönelik kolay koruma sağlar. Olgun bir platform olarak, gelişen yasalarla senkronize olarak güncellemeler getirerek, geliştiricileri eskime konusundaki sürekli endişelerinden kurtarır.

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GDPR Uyumluluğu için No-Code Platformları Kullanmanın Avantajları

Kişisel verileri korumak için GDPR ve diğer gizlilik düzenlemelerini uygulamak, geliştiricilere ve kuruluşlara büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Yalnızca iş gereksinimlerini karşılamakla kalmayan, aynı zamanda gizlilik düzenlemesine uyum için gerekli bileşenleri de içeren uygulamalar oluşturmak zor ve zaman alıcı olabilir. no-code platformların öne çıktığı ve birkaç benzersiz avantaj sunduğu yer burasıdır:

Güncel Uyumluluğun Sağlanması: Veri koruma dünyası, sıklıkla devreye giren yeni yasa ve yönetmeliklerle hızla değişiyor. AppMaster gibi No-code platformlar her zaman en son değişikliklerle güncellenir, bu da uyumluluğu sürdürmek için doğru araçlara sahip olacağınız anlamına gelir.

Veri koruma dünyası, sıklıkla devreye giren yeni yasa ve yönetmeliklerle hızla değişiyor. gibi platformlar her zaman en son değişikliklerle güncellenir, bu da uyumluluğu sürdürmek için doğru araçlara sahip olacağınız anlamına gelir. Yerleşik Veri Koruma Mekanizmaları: GDPR'nin temel ilkelerinden biri olan tasarım gereği gizlilik, geliştirme sürecinin her alanında gizliliğin dikkate alınmasından bahseder. no-code platformlarda gizlilik sonradan düşünülmek yerine bir temel haline gelir. Şifreleme mekanizmaları, izin yönetimi ve veri silme gibi gelişmiş özellikler sisteme yerleştirilmiştir ve gözetim veya uyumsuzluk olasılığını azaltır.

GDPR'nin temel ilkelerinden biri olan tasarım gereği gizlilik, geliştirme sürecinin her alanında gizliliğin dikkate alınmasından bahseder. platformlarda gizlilik sonradan düşünülmek yerine bir temel haline gelir. Şifreleme mekanizmaları, izin yönetimi ve veri silme gibi gelişmiş özellikler sisteme yerleştirilmiştir ve gözetim veya uyumsuzluk olasılığını azaltır. Şablon Tabanlı Çözümler: No-code platformlar, GDPR uyumluluğu için gerekli özellikleri içeren önceden yapılandırılmış şablonlar sağlayarak, geliştiricilere değerli zaman ve emekten tasarruf sağlayarak kolaylaştırılmış geliştirme süreçleri sağlar.

AppMaster'ın Uyumluluk Dostu Özellikleri

Önde gelen no-code bir platform olan AppMaster, GDPR ve gizlilik yönetmeliği uyumluluğunu sağlamayı amaçlayan en yeni özellikleri tek bir çatı altında toplar. İşte bazı temel özelliklerin bir anlık görüntüsü:

Veri Minimizasyonu: AppMaster platformu, geliştiricileri yalnızca GDPR uyumluluğunun temel taşı olan gerekli kullanıcı verilerini toplamaya teşvik eder. Geliştiricilerin verimli veri modelleri oluşturarak gereksiz veri toplama noktalarını ortadan kaldırmasına yardımcı olur.

platformu, geliştiricileri yalnızca GDPR uyumluluğunun temel taşı olan gerekli kullanıcı verilerini toplamaya teşvik eder. Geliştiricilerin verimli veri modelleri oluşturarak gereksiz veri toplama noktalarını ortadan kaldırmasına yardımcı olur. Onay Yönetimi: AppMaster sorunsuz ve net bir şekilde görüntülenen onay sistemleri sağlayan yerleşik araçlar sunar. Veri işleyicileri, veri toplamadan önce kullanıcının açık ve bilgilendirilmiş onayının aranmasını sağlayarak düzenlemenin izin gerekliliklerine kolayca uyum sağlayabilir.

sorunsuz ve net bir şekilde görüntülenen onay sistemleri sağlayan yerleşik araçlar sunar. Veri işleyicileri, veri toplamadan önce kullanıcının açık ve bilgilendirilmiş onayının aranmasını sağlayarak düzenlemenin izin gerekliliklerine kolayca uyum sağlayabilir. Güvenli Veri İşleme: Güvenli veri depolama, AppMaster platformunun temel ilkelerinden biri olmakla kalmaz, aynı zamanda veri iletiminin şifrelenmesini sağlayarak veri ihlali riskini azaltır.

Güvenli veri depolama, platformunun temel ilkelerinden biri olmakla kalmaz, aynı zamanda veri iletiminin şifrelenmesini sağlayarak veri ihlali riskini azaltır. Veri Koruma Görevlisi (DPO) Rolü: GDPR gerekliliklerine uygun olarak AppMaster , uygulamalarda bir DPO rolünün kolayca uygulanabilmesini sağlar. Veri koruma stratejisini ve uygulanmasını denetleme yetkisine sahip olan DPO, GDPR uyumluluğunu sağlayacaktır.

Gizlilik Yönetmeliklerine Uygunlukta No-Code Örneği

GDPR gibi gizlilik düzenlemeleri önemli ve gerekli olsa da, bu zorunluluklara uyum sağlamak, sınırlı teknik kaynaklara sahip işletmeler için zorluk teşkil ediyor. Veri şifreleme ve onay mekanizmaları gibi güvenlik önlemlerini entegre etmenin yanı sıra gizlilik merkezli bir tasarım yaklaşımı uygulamak, maliyetli ve yetenekli kaynaklar ile değerli planlama ve geliştirme süresi gerektirir.

Kodsuz platformlar, bu zorluklara mükemmel bir çözüm sunar. Tasarım yoluyla gizliliği etkinleştirerek, sıkıcı süreçleri otomatikleştirerek ve basitleştirerek ve uyumluluk durumlarına ilişkin net görünürlük sağlayarak uygulama oluşturucuları güçlendirirler. Spesifik olarak, AppMaster görsel arayüzü, geliştiricilerin kapsamlı kod satırları yazmadan gizlilik kurallarını ve düzenlemelerini sorunsuz bir şekilde uygulamalarına olanak tanır.

Gizlilik düzenlemeleri sürekli gelişirken, AppMaster gibi no-code platformlar, en son gizlilik yönergelerini yansıtan otomatik güncellemeler sayesinde kuruluşların rahatça ayak uydurmasını sağlar. Perspektif olarak ifade etmek gerekirse, no-code uygulama oluşturmayı herkes için erişilebilir kılmakla kalmaz, aynı zamanda sizi gizlilik düzenlemelerine uymanız için çok ihtiyaç duyulan araçlarla donatır. Uyumluluk dostu, verimli, ancak güçlü – bu, AppMaster's platformunda örneklendiği gibi, no-code gücüdür.