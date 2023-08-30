Услуга развертывания в контексте разработки программного обеспечения и, в частности, с платформой no-code AppMaster, относится к комплексному набору инструментов, процессов и методологий, используемых для упрощения и эффективной доставки программных приложений от этапа разработки до производственных сред. Это включает в себя такие обязанности, как создание исходного кода, компиляция приложений, запуск тестов, упаковка приложений в портативные контейнеры и развертывание в облачной инфраструктуре или локальных системах. Это гарантирует доступность, безопасность и оптимальную работу приложений, сокращая время вывода на рынок и общую стоимость разработки программного обеспечения.

В современном быстро меняющемся цифровом мире возможность быстро и эффективно развертывать высококачественное программное обеспечение становится все более важной для бизнеса. Согласно недавним исследованиям, компании, которые преуспевают в развертывании, превосходят своих более медленных конкурентов на 200% как с точки зрения финансовых результатов, так и с точки зрения инноваций. Более того, 70% компаний, применяющих гибкие методы разработки и методологии DevOps, значительно повышают как удовлетворенность клиентов, так и конкурентные преимущества. Таким образом, услуги по развертыванию играют решающую роль в обеспечении того, чтобы предприятия оставались на шаг впереди и сохраняли лидирующие позиции на рынке.

Служба развертывания AppMaster является примером эффективности и сложности развертывания программного обеспечения. Платформа поддерживает широкий круг пользователей, включая разработчиков, ИТ-специалистов и гражданских разработчиков с разной степенью технических знаний. Он генерирует серверные приложения с помощью Go (golang), веб-приложения с помощью платформы Vue3 и JS/TS, а также мобильные приложения с помощью Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для IOS. Это способствует беспрепятственному взаимодействию и унификации процесса разработки на разных платформах и платформах.

В основе службы развертывания AppMaster лежит ряд мощных и многофункциональных наборов инструментов, призванных упростить и ускорить процесс развертывания. К ним относятся модели данных с визуальным управлением, которые помогают определять схемы баз данных, бизнес-процессы (BP), которые фиксируют логику приложения, а также endpoints REST API и WSS, которые обеспечивают доступ к ресурсам приложения. Более того, AppMaster делает все возможное, чтобы устранить техническую задолженность, всегда создавая приложения с нуля, после внесения изменений в чертежи, всего за 30 секунд. Это гарантирует, что все изменения будут легко интегрированы, а система всегда останется гибкой и отзывчивой.

Для веб-приложений и мобильных приложений пользователи могут создавать визуально привлекательные пользовательские интерфейсы (UI) с функцией drag-and-drop, разрабатывать бизнес-логику каждого компонента с помощью дизайнеров Web BP и Mobile BP и легко публиковать приложения. Этот управляемый сервером подход позволяет пользователям обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API приложения без повторной отправки новых версий в магазины приложений. В результате приложения остаются актуальными и актуальными с минимальными трудностями и простоями.

Соблюдение отраслевых стандартов и лучших практик имеет первостепенное значение в службе развертывания AppMaster. Платформа использует документацию Swagger (OpenAPI) для endpoints сервера и автоматически генерирует сценарии миграции схемы базы данных. Он также поддерживает любую базу данных, совместимую с PostgreSQL, в качестве основной базы данных, обеспечивая высокий уровень адаптивности и гибкости с точки зрения технологии баз данных. Благодаря использованию скомпилированных серверных приложений без сохранения состояния, созданных с помощью Go, приложения AppMaster демонстрируют замечательную масштабируемость и производительность, что делает их хорошо подходящими для корпоративных сценариев и случаев использования с высокой нагрузкой.

Служба развертывания AppMaster отличается разнообразием вариантов подписки, предлагая клиентам различные уровни в зависимости от их требований. Подписчики Business и Business+ могут получить доступ к исполняемым двоичным файлам, а пользователи Enterprise могут воспользоваться дополнительным преимуществом получения исходного кода приложения, что дает им возможность при желании размещать приложения локально. Это дает клиентам возможность адаптировать услуги по развертыванию в соответствии со своими уникальными потребностями и предпочтениями.

Подводя итог, можно сказать, что служба развертывания в контексте no-code платформы AppMaster представляет собой сложнейший, многофункциональный и эффективный набор инструментов и процессов, которые оптимизируют доставку, производительность и безопасность программных приложений на различных платформах. Используя услугу развертывания AppMaster, компании любого размера могут ускорить выход на рынок, сократить затраты и оставаться конкурентоспособными в условиях все более цифровой среды.