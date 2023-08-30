Группа развертывания — это специализированная группа высококвалифицированных специалистов, основной обязанностью которых является обеспечение плавного, эффективного и действенного развертывания программных приложений в различных средах и платформах. Эта важнейшая функция поддерживает основные цели разработки приложений, включая масштабируемость, адаптируемость и удобство обслуживания. Группа развертывания тесно сотрудничает с разработчиками, группами тестирования, системными администраторами и другими заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить плавный переход от стадии разработки к реальной среде, максимизируя надежность и стабильность приложения.

В контексте no-code платформы AppMaster группа развертывания играет важную роль в контроле автоматизированного процесса генерации исходных кодов, компиляции приложений, запуска тестов, упаковки приложений в контейнеры Docker и их развертывания в облаке. Эта высококвалифицированная группа отвечает за решение сложных задач по преобразованию визуально созданных моделей данных, бизнес-логики, REST API и конечных точек WSS в функциональные серверные, веб- и мобильные приложения. Команда развертывания, созданная с использованием множества языков программирования, таких как Go, Vue3, Kotlin и Jetpack Compose для Android, обеспечивает успешное выполнение компонентов приложения на различных платформах и в различных вариантах инфраструктуры.

Команды развертывания понимают, что быстро меняющаяся среда разработки программного обеспечения требует точного, стратегического и эффективного подхода. Согласно исследованию Forrester, проведенному в 2017 году, 66% компаний выпускают новые функции программного обеспечения в производство не реже одного раза в месяц, а 26% компаний выпускают новые функции ежедневно или еженедельно. Основная цель группы развертывания — поддерживать оптимальный баланс между скоростью, качеством и стабильностью, гарантируя отсутствие технического долга по мере продвижения разработки. Это достигается за счет создания и восстановления приложений с нуля, оптимизации их доставки за считанные секунды и обеспечения совместимости с базами данных, совместимыми с Postgresql, в качестве основных вариантов хранения.

Более того, ответственность группы развертывания выходит за рамки самого этапа развертывания. В сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами группа развертывания участвует в определении и реализации процессов непрерывной интеграции (CI) и непрерывного развертывания (CD). Конвейеры CI/CD упрощают интеграцию кода, автоматизируют тестирование и обеспечивают быстрое развертывание приложений в производственных средах. Кроме того, группа развертывания обеспечивает наличие необходимой документации и мер безопасности, таких как создание документации Swagger (Open API) для endpoints сервера и сценариев миграции схемы базы данных. Такое пристальное внимание к деталям является важным аспектом усилий команды по разработке приложений, делая весь процесс в 10 раз быстрее и в 3 раза экономичнее для клиентов всех размеров и отраслей.

Инклюзивность является еще одним важным элементом процесса развертывания. Команды развертывания активно привлекают, обучают и предоставляют гражданским разработчикам и другим нетехническим пользователям возможность внести свой вклад в создание комплексных, масштабируемых приложений с использованием платформы AppMaster no-code. Используя возможности визуальных инструментов и IDE, эти «граждане-разработчики» могут стать опытными в создании веб-, мобильных и серверных приложений, которые в конечном итоге укрепят и диверсифицируют предложение продуктов.

Кроме того, группа развертывания отвечает за обеспечение соответствия развернутых приложений необходимым требованиям к производительности и стабильности. Они тщательно отслеживают, анализируют и настраивают приложения для поддержания высокой доступности и оптимальной скорости отклика, особенно для сценариев использования с высокой нагрузкой и корпоративного использования. Уделяя пристальное внимание показателям производительности, команда развертывания демонстрирует непоколебимую приверженность предоставлению выдающихся приложений конечным пользователям, улучшая как их опыт, так и общую репутацию бренда.

В заключение отметим, что группа развертывания является важной частью процесса разработки и поставки программного обеспечения. Эффективно управляя сложностями, связанными с развертыванием приложений в различных средах, группа развертывания существенно влияет на общий успех и долговечность программного проекта. Более того, их приверженность повышению скорости, качества и гибкости при одновременном устранении технического долга с помощью платформы AppMaster no-code делает их жизненно важным активом для клиентов, которые ищут быстрые, эффективные и экономичные решения для разработки приложений.