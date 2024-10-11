Руководство для начинающих по пониманию безопасности и конфиденциальности электронных медицинских карт (ЭМК)

Введение в электронные медицинские карты (ЭМК)

Управление данными здравоохранения претерпело радикальные изменения с появлением электронных медицинских карт (ЭМК). Эти цифровые системы заменили традиционные бумажные записи, чтобы оптимизировать удобство и повысить качество лечения. Предлагая легкодоступную, структурированную и полную информацию о пациенте, ЭМК направлены на повышение эффективности систем здравоохранения, сохраняя при этом преемственность и координацию в уходе за пациентами.

По своей сути ЭМК представляет собой цифровое представление медицинских карт пациента. Она содержит всеобъемлющие данные, начиная от истории болезни, диагнозов и планов лечения и заканчивая результатами анализов, датами вакцинации, аллергиями и даже рентгенологическими изображениями. Интегрируя всю клиническую информацию на одной платформе, поставщики медицинских услуг имеют под рукой целостное представление о состоянии здоровья пациента. Это может привести к улучшениям в различных аспектах медицинской практики, от профилактической помощи до лечения хронических заболеваний.

Помимо базового агрегирования данных, электронные медицинские записи играют ключевую роль в содействии общению между поставщиками медицинских услуг. В современных условиях здравоохранения, где различные специалисты часто сотрудничают в лечении пациента, немедленный доступ к общим записям обеспечивает бесперебойную коммуникацию. Этот скоординированный подход может потенциально устранить избыточность в лечении и тестах, что приведет к улучшению ухода за пациентами и сокращению медицинских ошибок.

Более того, внедрение электронных медицинских записей породило ряд функций, которые приносят пользу как поставщикам медицинских услуг, так и пациентам. Во-первых, электронные медицинские записи включают в себя такие инструменты, как системы поддержки принятия решений, которые предлагают основанные на доказательствах рекомендации во время ухода за пациентами, помогая в принятии клинических решений. Кроме того, пациенты получают выгоду от таких функций, как доступ к порталу, где они могут работать со своими медицинскими данными, управлять приемами и напрямую общаться с поставщиками медицинских услуг.

Переход к электронным медицинским записям, хотя и предлагает множество преимуществ, не лишен проблем. Главными из них являются соображения безопасности и конфиденциальности, необходимые для защиты конфиденциальных данных пациентов. Обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности электронной медицинской информации имеет первостепенное значение. Реализация надежных мер безопасности имеет жизненно важное значение для предотвращения несанкционированного доступа и нарушений, особенно с учетом строгих требований соответствия, диктуемых правилами здравоохранения.

В заключение следует отметить, что внедрение электронных медицинских карт знаменует собой значительный шаг вперед на пути к более эффективному и ориентированному на пациента здравоохранению. По мере развития технологий роль электронных медицинских карт будет расти, обещая дальнейшую трансформацию отрасли здравоохранения за счет повышения качества и эффективности ухода за пациентами.

Важность безопасности и конфиденциальности в электронных медицинских картах

С быстрой цифровизацией здравоохранения отрасль стала свидетелем существенного перехода от традиционных бумажных записей к электронным медицинским картам (ЭМК). Эта трансформация, предлагая огромные преимущества с точки зрения доступности, эффективности и качества медицинской помощи, также усиливает необходимость в строгих мерах безопасности и конфиденциальности.

Безопасность в системах ЭМК имеет первостепенное значение, поскольку эти цифровые хранилища содержат высококонфиденциальную информацию о пациентах, включая личные данные, истории болезней, планы лечения и финансовые данные. Обеспечение конфиденциальности и защиты этих данных от несанкционированного доступа, кражи и неправомерного использования — это не просто нормативное требование, а фундаментальная цель здравоохранения.

Одной из основных причин, по которой безопасность имеет решающее значение в ЭМК, является потенциальный риск утечки данных. Киберпреступники часто выбирают целью медицинские данные из-за их прибыльного характера на черном рынке. Следовательно, надежные меры безопасности необходимы для противодействия этим угрозам и защиты целостности и конфиденциальности информации о пациентах.

Конфиденциальность, с другой стороны, связана с правом людей контролировать свою личную медицинскую информацию. Пациенты должны быть уверены, что с их данными обращаются с максимальной осторожностью, что они передаются только при необходимости и только уполномоченным лицам. Поддержание этого доверия имеет важное значение для поставщиков медицинских услуг, поскольку нарушения конфиденциальности могут привести к юридическим последствиям, потере репутации и снижению вовлеченности пациентов.

Более того, важность безопасности и конфиденциальности распространяется на нормативную среду. Соблюдение законов, таких как Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования (HIPAA) в Соединенных Штатах или Общий регламент по защите данных (GDPR) в Европейском союзе, является обязательным для поставщиков медицинских услуг. Эти правила устанавливают стандарты защиты данных, гарантируя, что информация о пациентах защищена от несанкционированного доступа и нарушений.

Технологии играют ключевую роль в повышении безопасности и конфиденциальности в системах ЭМК. Для усиления защиты цифровых медицинских записей можно использовать такие передовые решения, как шифрование, двухфакторная аутентификация и технология блокчейн. Кроме того, платформы no-code могут облегчить разработку безопасных приложений ЭМК, предоставляя организациям здравоохранения инструменты для настройки и масштабирования своих решений с соблюдением строгих протоколов безопасности.

В заключение следует отметить, что важность безопасности и конфиденциальности в системах ЭМК невозможно переоценить. Поскольку отрасль здравоохранения продолжает внедрять цифровую трансформацию, защита конфиденциальной информации остается главным приоритетом. Благодаря внедрению надежных мер безопасности и соблюдению конфиденциальности пациентов поставщики медицинских услуг могут гарантировать целостность данных, поддерживать доверие пациентов и соблюдать основные нормативные требования.

Распространенные угрозы безопасности в системах ЭМК

Системы электронных медицинских карт (ЭМК) произвели революцию в здравоохранении, оцифровав данные пациентов, обеспечив быстрый доступ к критически важной информации и обеспечив бесперебойный обмен данными между поставщиками медицинских услуг. Однако вместе с этими достижениями появляются и неотъемлемые угрозы безопасности, которые могут поставить под угрозу конфиденциальность пациентов и целостность данных. Понимание этих угроз имеет решающее значение для защиты конфиденциальной медицинской информации.

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1. Фишинговые атаки

Фишинговые атаки — это обманные попытки злоумышленников получить конфиденциальную информацию, такую как учетные данные для входа, маскируясь под доверенные организации. В контексте систем ЭМК эти атаки часто проявляются в виде электронных писем или сообщений, которые кажутся отправленными законными организациями здравоохранения или профессиональными партнерами, призывая получателей нажимать на вредоносные ссылки или предоставлять личные данные. После кражи учетных данных неавторизованные лица могут получить доступ к записям пациентов, что приводит к утечкам данных.

2. Программы-вымогатели

Программы-вымогатели — это тип вредоносного ПО, которое шифрует данные, делая их недоступными до тех пор, пока не будет заплачен выкуп. В последние годы организации здравоохранения все чаще становятся объектами атак программ-вымогателей из-за критического характера их данных. Система ЭМК, пораженная программой-вымогателем, может нарушить работу, задержать лечение пациентов и раскрыть конфиденциальную информацию, если выкуп не будет заплачен или ключи дешифрования не сработают.

3. Утечки данных

Утечки данных в системах ЭМК могут происходить из-за различных факторов, таких как взлом, внутренние угрозы и уязвимости системы. Эти утечки включают несанкционированный доступ к данным пациентов, что может привести к краже личных данных или другим вредоносным действиям. Утечка не только ставит под угрозу конфиденциальность пациентов, но и наносит ущерб репутации поставщиков медицинских услуг и приводит к юридическим последствиям.

4. Несанкционированный доступ

Несанкционированный доступ подразумевает доступ лиц к системам ЭМК без законных разрешений. Это может быть связано со слабой политикой паролей, отсутствием контроля доступа на основе ролей или невозможностью отозвать доступ для бывших сотрудников. Несанкционированный доступ позволяет просматривать, изменять или воровать конфиденциальные данные, что приводит к серьезным последствиям для конфиденциальности.

5. Социальная инженерия

Социальная инженерия использует человеческую психологию, чтобы манипулировать людьми, заставляя их разглашать конфиденциальную информацию. В системах ЭМК это может включать в себя выдачу себя за ИТ-поддержку, чтобы завоевать доверие пользователя и получить данные для входа или использовать снисходительность сотрудников, чтобы обойти протоколы безопасности. Такая тактика все чаще используется против медицинских учреждений для доступа к их системам и данным.

6. Неадекватные конфигурации безопасности

Неоптимальные конфигурации безопасности могут стать точкой входа для злоумышленников. Сюда входят неправильные настройки брандмауэра, устаревшее программное обеспечение и отсутствие регулярного обновления, все это делает системы ЭМК уязвимыми для атак. Обеспечение актуальности систем и их настройка в соответствии с последними стандартами безопасности помогает снизить эти риски.

Сложность систем ЭМК требует принятия расширенных мер безопасности для борьбы с этими угрозами. Использование технологических достижений, таких как шифрование и многофакторная аутентификация, наряду с обучением персонала и строгим соблюдением правил, может значительно повысить уровень безопасности организаций здравоохранения.

Проблемы конфиденциальности в электронных медицинских картах

Электронные медицинские карты (ЭМК) представляют собой значительный прогресс в управлении медицинской информацией, но они также вносят существенные проблемы конфиденциальности, которые требуют тщательного внимания.

Конфиденциальность медицинской информации

Медицинские карты содержат крайне конфиденциальную информацию об истории болезни пациента, текущих лекарствах и лечении. Эта информация имеет решающее значение для предоставления эффективной помощи, но ее конфиденциальность также делает ее главной целью для несанкционированного доступа. Пациенты имеют право ожидать, что их медицинские данные будут храниться в тайне и использоваться надлежащим образом.

Проблемы в обеспечении конфиденциальности

Существует несколько основных проблем в обеспечении конфиденциальности систем ЭМК:

Несанкционированный доступ: Медицинские записи могут быть несанкционированно доступны внутреннему персоналу или внешним хакерам, что создает существенное нарушение конфиденциальности.

Медицинские записи могут быть несанкционированно доступны внутреннему персоналу или внешним хакерам, что создает существенное нарушение конфиденциальности. Взаимодействие: Способность различных систем ЭМК взаимодействовать может увеличить риски конфиденциальности, поскольку данные пациентов должны передаваться по сетям, что потенциально подвергает их большей уязвимости.

Способность различных систем ЭМК взаимодействовать может увеличить риски конфиденциальности, поскольку данные пациентов должны передаваться по сетям, что потенциально подвергает их большей уязвимости. Утечки данных: Нарушения безопасности могут привести к масштабным утечкам конфиденциальной медицинской информации, что приведет не только к нарушениям конфиденциальности, но и к значительному финансовому и репутационному ущербу для поставщиков медицинских услуг.

Нарушения безопасности могут привести к масштабным утечкам конфиденциальной медицинской информации, что приведет не только к нарушениям конфиденциальности, но и к значительному финансовому и репутационному ущербу для поставщиков медицинских услуг. Человеческий фактор: Ошибки, такие как отправка информации не тому пациенту или неспособность должным образом ограничить доступ, могут привести к непреднамеренному нарушению конфиденциальности. нарушения.

Нормативная защита

Такие правила, как Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования (HIPAA) в Соединенных Штатах, устанавливают стандарт защиты конфиденциальной информации о пациентах. Эти правила предписывают меры защиты, гарантирующие, что медицинские записи хранятся в тайне и передаются только уполномоченному персоналу.

Технологические решения

Технологические решения играют важную роль в решении этих проблем конфиденциальности. Внедрение надежных протоколов шифрования, контроля доступа, контрольных журналов и аутентификации пользователей являются важными стратегиями.

Хотя электронные медицинские записи приносят неоспоримые преимущества для эффективности оказания медицинских услуг, проблемы конфиденциальности необходимо решать, чтобы защитить доверие пациентов и соответствовать правилам. Инновационные технологии и строгое соблюдение передовых практик могут значительно снизить эти риски конфиденциальности. В конечном счете, путь к эффективному использованию электронных медицинских записей зависит от достижения баланса между доступностью информации и сохранением конфиденциальности пациентов.

Наилучшие практики для обеспечения безопасности систем электронных медицинских записей

С ростом цифровизации здравоохранения защита систем электронных медицинских карт (ЭМК) стала первостепенной задачей. Поскольку эти системы хранят конфиденциальную информацию о пациентах, несанкционированный доступ или нарушения могут иметь серьезные последствия. Внедрение следующих передовых методов может защитить системы ЭМК и обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность хранящихся в них данных.

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1. Внедрение строгого контроля доступа

Одним из основных способов защиты системы ЭМК является внедрение строгого контроля доступа. Это включает в себя установление четких правил относительно того, кто может получить доступ к какой информации и при каких обстоятельствах. Использование структуры управления доступом на основе ролей (RBAC) может помочь гарантировать, что сотрудники будут иметь доступ только к информации, необходимой для их должностных обязанностей. Более того, внедрение многофакторной аутентификации (MFA) добавляет еще один уровень безопасности, требуя от пользователей предоставления двух или более факторов проверки для получения доступа.

2. Шифрование конфиденциальных данных

Шифрование является важнейшим инструментом для защиты конфиденциальных данных, хранящихся в системах ЭМК. Преобразуя данные в закодированный формат, шифрование гарантирует, что даже в случае несанкционированного доступа данные останутся нечитаемыми без правильного ключа дешифрования. Как данные в состоянии покоя (хранимые данные), так и данные в пути (данные, передаваемые по сетям) должны быть зашифрованы.

3. Проводите регулярные аудиты безопасности

Регулярные аудиты безопасности необходимы для выявления уязвимостей в системах ЭМК. Эти аудиты оценивают эффективность текущих мер безопасности, выявляют потенциальные слабые места и предоставляют действенные идеи для усиления защиты системы. Рекомендуется проводить эти аудиты по крайней мере ежегодно, если не чаще, чтобы адаптироваться к постоянно меняющемуся ландшафту угроз.

4. Обучайте и тренируйте медицинский персонал

Человеческая ошибка часто является существенным фактором нарушений безопасности. Поэтому обучение медицинского персонала важности безопасности данных и обучение их передовым методам является обязательным. Регулярные учебные занятия должны охватывать такие темы, как распознавание попыток фишинга, важность безопасности паролей и безопасное обращение с информацией о пациентах.

5. Поддерживайте актуальность систем и программного обеспечения

Поддержание всех систем и программного обеспечения в актуальном состоянии имеет решающее значение для защиты систем ЭМК от уязвимостей безопасности. Регулярные обновления часто включают исправления безопасности, которые устраняют известные уязвимости и защищают от потенциальных угроз. Автоматизированные графики обновлений могут помочь гарантировать, что системы постоянно работают с последними, наиболее безопасными версиями.

6. Разработайте комплексный план реагирования на инциденты

Несмотря на все усилия, нарушения все равно могут происходить. Поэтому наличие комплексного плана реагирования на инциденты имеет решающее значение для минимизации ущерба. Этот план должен описывать процедуры выявления, сдерживания и устранения угроз, а также восстановления после инцидента. Регулярные учения и обновления плана реагирования на инциденты могут помочь гарантировать, что весь персонал готов реагировать быстро и эффективно.

7. Используйте сегментацию сети

Сегментация сети подразумевает разделение сети на более мелкие изолированные сегменты для ограничения распространения нарушения безопасности. Изолируя конфиденциальные данные от менее защищенных частей сети, организации могут более эффективно сдерживать нарушения и защищать критически важную информацию в системах ЭМК.

Безопасность электронных медицинских карт имеет первостепенное значение для защиты конфиденциальности пациентов и поддержания доверия к системе здравоохранения. Внедряя строгие средства контроля доступа, шифруя данные, регулярно проводя аудит мер безопасности, обучая персонал, оставаясь в курсе обновлений системы, разрабатывая планы реагирования на инциденты и практикуя сегментацию сети, поставщики медицинских услуг могут значительно улучшить состояние безопасности своих систем ЭМК.

Роль технологий в повышении безопасности ЭМК

Растущая оцифровка медицинских записей преобразила медицинскую отрасль, сделав электронные медицинские записи (ЭМК) неотъемлемой частью современной медицинской практики. С этим переходом к цифровым записям возрастает потребность в надежных мерах безопасности для защиты конфиденциальной информации о пациентах от несанкционированного доступа и нарушений. Технологии играют ключевую роль в повышении безопасности ЭМК, используя передовые решения, которые обеспечивают целостность данных, конфиденциальность и доступность. Давайте рассмотрим некоторые ключевые технологические инновации, которые значительно усиливают безопасность ЭМК.

Технологии шифрования

Шифрование остается краеугольным камнем в защите электронных медицинских данных. Преобразуя текстовую информацию в нечитаемый код, шифрование гарантирует, что даже если данные будут перехвачены во время передачи или к ним будет осуществлен неправомерный доступ, они останутся непонятными без ключа дешифрования. Современные системы ЭМК используют сложные алгоритмы шифрования для защиты как данных в состоянии покоя — информации, хранящейся в базе данных, — так и данных в пути, когда они перемещаются по сетям. Эта технологическая защита необходима для сохранения конфиденциальности пациентов и поддержания доверия к поставщикам медицинских услуг.

Контроль доступа и управление идентификацией

Решения по управлению идентификацией и доступом (IAM) имеют решающее значение для обеспечения того, чтобы доступ к системам ЭМК имели только авторизованные лица. Эти технологии используют такие механизмы, как двухфакторная аутентификация (2FA), биометрическая проверка и контроль доступа на основе ролей для обеспечения соблюдения строгих протоколов безопасности. Ограничивая доступ на основе ролей пользователей в организации здравоохранения, технология помогает предотвратить несанкционированное вмешательство или просмотр конфиденциальных данных пациентов. Кроме того, решения IAM также ведут подробные журналы доступа, что позволяет организациям отслеживать и проверять взаимодействие с системами ЭМК.

Блокчейн в безопасности ЭМК

Технология блокчейн с ее децентрализованной и защищенной от несанкционированного доступа природой предлагает перспективные приложения для повышения безопасности ЭМК. Неизменяемый реестр блокчейна может безопасно хранить истории транзакций, обеспечивая прозрачность и подотчетность при взаимодействии с данными пациентов. Используя блокчейн, поставщики медицинских услуг могут предоставить пациентам лучший контроль над их данными, что позволит безопасно обмениваться ими между различными медицинскими учреждениями. Эта технология гарантирует, что каждый доступ или изменение записей регистрируется и поддается проверке, что снижает риски, связанные с мошеннической деятельностью.

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Безопасность в облаке

Переход систем ЭМК на облачные платформы обеспечивает гибкость и масштабируемость, но также создает новые проблемы безопасности. Решения по безопасности в облаке используют ряд технологий для защиты данных, хранящихся в облаке, включая шифрование данных, автоматическое обнаружение угроз и сетевые брандмауэры. Поставщики облачных услуг также предлагают услуги непрерывного мониторинга для обнаружения и устранения любой подозрительной активности в режиме реального времени. Используя эти передовые меры безопасности в облаке, организации здравоохранения могут снизить риски, связанные с утечками данных и несанкционированным доступом.

Искусственный интеллект

Искусственный интеллект (ИИ) повышает безопасность ЭМК, выявляя необычные шаблоны или поведение, которые могут указывать на угрозу безопасности. Алгоритмы машинного обучения могут быстро анализировать огромные объемы данных, выявляя аномалии, которые могут указывать на утечки данных или заражение вредоносным ПО. Кроме того, инструменты на основе ИИ могут автоматизировать рутинные задачи безопасности, такие как обновления программного обеспечения и оценки уязвимостей, гарантируя их быстрое и точное выполнение. Этот проактивный подход помогает сократить человеческие ошибки и обнаружить скрытые уязвимости безопасности.

Роль платформ no-code

Такие платформы, как AppMaster, играют решающую роль в обеспечении безопасной разработки ЭМК с помощью своего подхода no-code. Предоставляя разработчикам возможность визуально манипулировать моделями данных, проектировать бизнес-процессы и создавать интерактивные веб- и мобильные приложения, AppMaster гарантирует, что функции безопасности будут интегрированы с самого начала.

Платформа также поддерживает соблюдение правил безопасности и конфиденциальности, помогая гарантировать, что системы ЭМК соответствуют отраслевым стандартам. Как решение no-code, AppMaster ускоряет процесс разработки, делая его доступным для поставщиков медицинских услуг для эффективного создания и поддержки защищенных приложений.

В заключение следует отметить, что технология является незаменимым союзником в обеспечении безопасности электронных медицинских карт. Используя передовые решения, такие как шифрование, IAM, блокчейн, облачная безопасность, ИИ и платформы разработки no-code, поставщики медицинских услуг могут защитить конфиденциальную информацию пациентов, одновременно пожиная плоды оцифрованных систем здравоохранения. Использование этих технологических достижений не только повышает уровень безопасности систем ЭМК, но и укрепляет доверие пациентов в эпоху цифрового здравоохранения.

Соблюдение и регулирование в области безопасности ЭМК

Обеспечение безопасности и конфиденциальности электронных медицинских карт (ЭМК) имеет первостепенное значение для поставщиков медицинских услуг. Соблюдение правил и стандартов имеет решающее значение для поддержания целостности, конфиденциальности и доступности данных. Различные правила регулируют защиту медицинской информации, и их соблюдение имеет жизненно важное значение для предотвращения штрафов и сохранения доверия пациентов.

Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования (HIPAA)

В Соединенных Штатах Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования (HIPAA) является критически важным положением, которое устанавливает стандарт защиты конфиденциальной информации о пациентах. HIPAA требует от организаций здравоохранения внедрения мер безопасности для защиты данных пациентов, таких как контроль доступа, шифрование и безопасная передача данных. Он также требует проведения регулярных аудитов и обучения сотрудников для обеспечения соответствия.

Общий регламент по защите данных (GDPR)

Общий регламент по защите данных (GDPR) — это всеобъемлющий закон о защите данных в Европейском союзе (ЕС), который также влияет на организации, не входящие в ЕС, обрабатывающие данные граждан ЕС. GDPR подчеркивает прозрачность, минимизацию данных и права отдельных лиц на свои персональные данные. Поставщики медицинских услуг должны получить явное согласие перед обработкой информации о пациентах и гарантировать, что методы обработки данных соответствуют требованиям GDPR.

Другие соответствующие правила

Помимо HIPAA и GDPR, существует несколько других правил, касающихся безопасности ЭМК, в зависимости от местоположения и характера поставщика медицинских услуг:

Закон HITECH: Закон о технологиях медицинской информации для экономического и клинического здравоохранения (HITECH) дополняет HIPAA , способствуя принятию систем электронных медицинских карт и усиливая соблюдение правил HIPAA .

Закон о технологиях медицинской информации для экономического и клинического здравоохранения (HITECH) дополняет , способствуя принятию систем электронных медицинских карт и усиливая соблюдение правил . PIPEDA: В Канаде Закон о защите личной информации и электронных документов (PIPEDA) регулирует, как организации частного сектора собирают, используют и раскрывают личную информацию. Соблюдение PIPEDA влечет за собой реализацию мер защиты вокруг сбора и обработки данных пациентов.

В Канаде Закон о защите личной информации и электронных документов (PIPEDA) регулирует, как организации частного сектора собирают, используют и раскрывают личную информацию. Соблюдение PIPEDA влечет за собой реализацию мер защиты вокруг сбора и обработки данных пациентов. AICPA SOC 2: Эта сертификация необходима для поставщиков услуг, хранящих медицинские данные в облаке. Она гарантирует, что методы обеспечения безопасности данных соответствуют отраслевым стандартам.

Роль соответствия в защите данных пациентов

Соблюдение различных правил и стандартов гарантирует, что поставщики медицинских услуг реализуют надежные меры безопасности для защиты данных ЭМК. Эти меры защищают от несанкционированного доступа, нарушений и неправомерного использования конфиденциальной информации. Соблюдение этих правил также укрепляет доверие пациентов, демонстрируя приверженность безопасности данных и конфиденциальности.

В заключение следует отметить, что понимание и соблюдение соответствующих правил имеет важное значение для любой организации, обрабатывающей ЭМК. Соблюдение требований не только способствует поддержанию безопасности и конфиденциальности конфиденциальных данных пациентов, но и помогает создать репутацию доверия и надежности в сфере здравоохранения.