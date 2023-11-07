Руководство дизайнера приложений по обеспечению доступности для пользователей при no-code разработке

Доступность для пользователей в дизайне приложений — это практика создания приложений , которые удобны в использовании, приятны и функциональны для всех пользователей, включая людей с ограниченными возможностями или нарушениями. Около 15% населения мира страдает той или иной формой инвалидности, что подчеркивает важность обеспечения доступности цифровых продуктов для всех. Это приносит пользу не только пользователям с ограниченными возможностями, но и более широкому кругу пользователей, поскольку универсально доступные конструкции улучшают удобство использования и удобство использования.

Платформы разработки no-code, такие как AppMaster, позволяют предприятиям и дизайнерам более эффективно создавать высококачественные и доступные приложения. Следуя передовым практикам обеспечения доступности и используя встроенные функции доступности платформы no-code, разработчики могут создавать удобные для пользователя приложения, охватывающие более широкую базу пользователей, способствуя инклюзивности и разнообразию.

Важность доступности в дизайне приложений

Доступность является важнейшим аспектом дизайна приложения по нескольким причинам:

Равные возможности. Доступный дизайн приложений гарантирует, что каждый, независимо от его способностей, имеет равные возможности для доступа к цифровым услугам и контенту и получения ими выгоды.

Доступный дизайн приложений гарантирует, что каждый, независимо от его способностей, имеет равные возможности для доступа к цифровым услугам и контенту и получения ими выгоды. Социальная интеграция. Когда приложения разрабатываются так, чтобы быть доступными, они способствуют социальной интеграции, позволяя людям с ограниченными возможностями полноценно участвовать в жизни общества, работе и общении.

Когда приложения разрабатываются так, чтобы быть доступными, они способствуют социальной интеграции, позволяя людям с ограниченными возможностями полноценно участвовать в жизни общества, работе и общении. Более широкая аудитория. Уделение приоритетного внимания доступности в дизайне приложений может помочь вашему продукту охватить более широкую базу пользователей, что потенциально повысит удовлетворенность клиентов и расширит вашу долю на рынке.

Уделение приоритетного внимания доступности в дизайне приложений может помочь вашему продукту охватить более широкую базу пользователей, что потенциально повысит удовлетворенность клиентов и расширит вашу долю на рынке. Юридические и этические соображения. Во многих юрисдикциях юридическим требованием к организациям, предоставляющим цифровые услуги, является обеспечение доступности для пользователей с ограниченными возможностями. Акцент на доступности в дизайне приложений демонстрирует корпоративную ответственность и этическую приверженность вовлечению пользователей.

Во многих юрисдикциях юридическим требованием к организациям, предоставляющим цифровые услуги, является обеспечение доступности для пользователей с ограниченными возможностями. Акцент на доступности в дизайне приложений демонстрирует корпоративную ответственность и этическую приверженность вовлечению пользователей. Улучшение пользовательского опыта. Принципы доступности улучшают удобство использования и удобство использования, принося пользу не только пользователям с ограниченными возможностями, но и всем, кто взаимодействует с вашим приложением.

Стандарты и рекомендации доступности

Чтобы создавать доступные приложения, важно придерживаться установленных стандартов и рекомендаций по доступности. Некоторые из ключевых стандартов включают в себя:

Рекомендации по обеспечению доступности веб-контента (WCAG): WCAG — это международно признанный набор рекомендаций по созданию доступных веб-сайтов и приложений. WCAG, разработанный Консорциумом Всемирной паутины (W3C), имеет три уровня соответствия (A, AA, AAA), в которых излагаются рекомендации по доступному дизайну, кодированию и пользовательскому опыту. Многие организации стремятся обеспечить в своих приложениях соответствие как минимум WCAG 2.0 или 2.1 уровня AA.

WCAG — это международно признанный набор рекомендаций по созданию доступных веб-сайтов и приложений. WCAG, разработанный Консорциумом Всемирной паутины (W3C), имеет три уровня соответствия (A, AA, AAA), в которых излагаются рекомендации по доступному дизайну, кодированию и пользовательскому опыту. Многие организации стремятся обеспечить в своих приложениях соответствие как минимум WCAG 2.0 или 2.1 уровня AA. Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA): ADA — это всеобъемлющий закон о гражданских правах в Соединенных Штатах, который запрещает дискриминацию по признаку инвалидности. Хотя в ADA конкретно не упоминаются приложения или веб-сайты, оно интерпретируется как применимое к цифровому контенту и услугам. Обеспечение соответствия требованиям ADA при разработке приложений может помочь защитить компании от судебных исков, связанных с доступностью, и гарантировать, что ваше приложение будет доступно всем.

ADA — это всеобъемлющий закон о гражданских правах в Соединенных Штатах, который запрещает дискриминацию по признаку инвалидности. Хотя в ADA конкретно не упоминаются приложения или веб-сайты, оно интерпретируется как применимое к цифровому контенту и услугам. Обеспечение соответствия требованиям ADA при разработке приложений может помочь защитить компании от судебных исков, связанных с доступностью, и гарантировать, что ваше приложение будет доступно всем. Раздел 508 Закона о реабилитации: Раздел 508 — это федеральный закон США, который требует, чтобы электронные и информационные технологии, разработанные, закупаемые, обслуживаемые или используемые федеральным правительством, были доступны для людей с ограниченными возможностями. Соблюдая требования раздела 508, разработчики могут создавать приложения, отвечающие потребностям федеральных агентств и их пользователей в доступности.

Дизайнеры и разработчики должны обращаться к этим стандартам и рекомендациям при создании доступного приложения, гарантируя, что их приложение соответствует соответствующим требованиям и обеспечивает инклюзивный пользовательский интерфейс .

Обеспечение доступности с самого начала

При проектировании и разработке приложений с использованием платформ no-code крайне важно с самого начала учитывать доступность. Включение специальных возможностей в ваше приложение с самого начала помогает гарантировать, что все пользователи смогут воспользоваться функциями приложения, независимо от их способностей. Вот несколько стратегий, которые помогут обеспечить доступность с самого начала:

Установите цели доступности. Сделайте доступность основной частью требований вашего проекта и включите конкретные цели и задачи, соответствующие соответствующим стандартам доступности, таким как рекомендации WCAG 2.1 или ADA. Это поможет вам направлять процесс проектирования и разработки . Выбирайте доступные шаблоны и компоненты. Многие платформы no-code , включая AppMaster , поставляются с готовыми шаблонами и компонентами, разработанными с учетом доступности. Выберите эти параметры, чтобы создать прочную основу для доступного пользовательского опыта. Планируйте разнообразные потребности пользователей. Определите потребности различных пользователей, в том числе людей с различными ограниченными возможностями или нарушениями, и убедитесь, что функции и интерфейс вашего приложения соответствуют их требованиям и предпочтениям. Вовлекайте пользователей в процесс проектирования. Активно вовлекайте пользователей с ограниченными возможностями в процесс проектирования и тестирования, чтобы гарантировать, что приложение отвечает их уникальным потребностям и обеспечивает положительный пользовательский опыт. Будьте в курсе лучших практик и рекомендаций по обеспечению специальных возможностей. Постоянно обновляйте свои знания о рекомендациях и руководствах по обеспечению специальных возможностей и применяйте их на протяжении всего процесса разработки приложений.

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Поддержка AppMaster для дизайна доступных приложений

Платформа AppMaster стремится сделать разработку приложений более доступной и инклюзивной. Он предоставляет несколько функций, которые помогут вам создавать доступные приложения на платформе no-code:

Поддержка альтернативного текста. Легко добавляйте альтернативный текст к изображениям и мультимедийным элементам, который может быть прочитан программами чтения с экрана, чтобы обеспечить контекст и передать важную информацию пользователям с нарушениями зрения.

Легко добавляйте альтернативный текст к изображениям и мультимедийным элементам, который может быть прочитан программами чтения с экрана, чтобы обеспечить контекст и передать важную информацию пользователям с нарушениями зрения. Семантическая разметка HTML. Платформа автоматически генерирует семантическую разметку HTML для своих компонентов, обеспечивая совместимость с программами чтения с экрана и другими вспомогательными технологиями. Это помогает донести правильную структуру и смысл вашего контента до пользователей с разными способностями.

Платформа автоматически генерирует семантическую разметку HTML для своих компонентов, обеспечивая совместимость с программами чтения с экрана и другими вспомогательными технологиями. Это помогает донести правильную структуру и смысл вашего контента до пользователей с разными способностями. Навигация с помощью клавиатуры и управление фокусом. Компоненты AppMaster поддерживают навигацию с клавиатуры, позволяя пользователям, использующим клавиатуру или другие вспомогательные устройства, легко перемещаться между интерактивными элементами и выполнять действия. Платформа также предоставляет возможности управления фокусом клавиатуры, обеспечивая логичный и эффективный процесс навигации.

Компоненты поддерживают навигацию с клавиатуры, позволяя пользователям, использующим клавиатуру или другие вспомогательные устройства, легко перемещаться между интерактивными элементами и выполнять действия. Платформа также предоставляет возможности управления фокусом клавиатуры, обеспечивая логичный и эффективный процесс навигации. Библиотека доступных компонентов. Библиотека компонентов AppMaster содержит доступные компоненты, предназначенные для бесперебойной работы со специальными технологиями. Эти компоненты можно легко включить в дизайн вашего приложения, чтобы повысить его доступность.

Библиотека компонентов содержит доступные компоненты, предназначенные для бесперебойной работы со специальными технологиями. Эти компоненты можно легко включить в дизайн вашего приложения, чтобы повысить его доступность. Легко настраиваемые стили и темы. Настроить внешний вид вашего приложения в AppMaster очень просто: вы можете настраивать такие элементы, как цветовой контраст, размеры шрифта и другие элементы дизайна, чтобы создать более доступный пользовательский интерфейс.

Используя эти функции, вы можете создавать доступные приложения, которые удовлетворяют разнообразные потребности ваших пользователей и способствуют инклюзивности.

Оптимизация пользовательских интерфейсов для обеспечения доступности

Создание доступных пользовательских интерфейсов — важный аспект разработки приложений no-code. Оптимизация пользовательского интерфейса вашего приложения для обеспечения доступности не только помогает пользователям с ограниченными возможностями, но и повышает удобство использования приложения для всех пользователей. Вот несколько стратегий оптимизации пользовательского интерфейса вашего приложения для обеспечения доступности:

Цветовой контраст. Убедитесь, что ваше приложение имеет достаточный цветовой контраст между текстом и фоном, что делает контент более читабельным для пользователей с нарушениями зрения или дальтонизмом. Рекомендации WCAG 2.1 рекомендуют минимальный коэффициент контрастности 4,5:1 для обычного текста и 3:1 для крупного текста. Размер и стиль шрифта. Выбирайте разборчивые шрифты и убедитесь, что текст достаточно большой для удобного чтения. Избегайте использования слишком стилизованных шрифтов, которые некоторым пользователям могут быть трудны для чтения. Вы также можете предоставить пользователям возможность настроить размер шрифта в соответствии со своими предпочтениями. Согласованный макет и организация. Разработайте четкий и последовательный макет для вашего приложения, чтобы пользователям было легче понимать интерфейс и ориентироваться в нем. Организуйте контент в логических разделах и используйте заголовки и ориентиры, чтобы обеспечить четкую структуру. Альтернативный текст для изображений. Добавьте описательный альтернативный текст для всех изображений, значков и мультимедийных элементов. Этот текст должен передавать важную информацию или функцию элемента и будет читаться программами чтения с экрана или отображаться, когда изображения не могут быть отображены. Ярлыки и инструкции. Четко обозначайте поля ввода, кнопки и другие интерактивные элементы и при необходимости предоставляйте инструкции или подсказки. Это помогает пользователям, в том числе использующим программы чтения с экрана, понять назначение каждого элемента и способы взаимодействия с ним. Адаптируемый дизайн. Разрабатывайте свое приложение с учетом гибкости, чтобы пользователи с разными устройствами, браузерами или вспомогательными технологиями могли легко его использовать. Используйте адаптивный дизайн, который автоматически адаптируется к размеру и ориентации экрана пользователя.

Следуя этим рекомендациям и используя функции специальных возможностей, доступные на платформах no-code таких как AppMaster, вы можете создавать инклюзивные, удобные для пользователя и соответствующие стандартам доступности пользовательские интерфейсы.

Разработка доступного контента и навигации

Создание доступного контента и навигации в ваших приложениях гарантирует, что все пользователи, включая людей с ограниченными возможностями, смогут легко находить, понимать и взаимодействовать с информацией и функциями, предоставляемыми в вашем приложении. При работе с платформами разработки без кода, такими как AppMaster, рассмотрите следующие рекомендации для повышения доступности:

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Используйте ясный и краткий язык

Четко написанный контент помогает всем пользователям понять назначение, функциональность и инструкции вашего приложения. Стремитесь к простоте и будьте краткими в своих объяснениях. Разбивайте сложную информацию на более мелкие части и используйте списки, когда это необходимо. Избегайте технического жаргона и сложной лексики, если в этом нет необходимости, и дайте определения необычным терминам.

Организуйте контент интуитивно

Организуйте содержимое вашего приложения логично и последовательно, группируя связанную информацию и функции вместе. Это помогает пользователям предсказать, где найти информацию или варианты, и делает навигацию по вашему приложению более интуитивно понятной. Используйте описательные заголовки для обозначения разделов и обеспечьте четкую иерархию: более крупные заголовки для разделов более высокого уровня и постепенно меньшие заголовки для подразделов.

Предлагайте четкие элементы управления навигацией

Обеспечьте интуитивно понятные элементы управления для навигации по вашему приложению, гарантируя, что пользователи смогут легко получить доступ ко всем областям и функциям. Используйте узнаваемые значки и кнопки, четко обозначайте их и предоставляйте визуальные подсказки, указывающие их назначение. Убедитесь, что все элементы управления навигацией доступны с помощью клавиатуры, сенсорного ввода или других методов ввода, а также сделайте элементы управления навигацией доступными для программ чтения с экрана.

Используйте семантическую разметку и метки ARIA.

Семантическая разметка HTML, такая как заголовки, абзацы и списки, помогает программам чтения с экрана понять структуру и контекст содержимого вашего приложения. Используйте соответствующие HTML-теги и включите роли, метки и состояния ARIA (доступные полнофункциональные интернет-приложения), где это необходимо, чтобы предоставить дополнительный контекст и помощь в навигации для пользователей ассистивных технологий.

Обеспечьте доступные формы

При разработке форм обязательно сделайте их доступными, связав метки с полями формы, используя соответствующие типы ввода (например, <input type="email"> для адресов электронной почты), а также предоставляя инструкции и отзывы о проверке в доступной форме. Внедряйте формы, состоящие из нескольких частей, или длинные формы таким образом, чтобы пользователи могли просматривать и исправлять свою информацию перед отправкой.

Реализация доступных взаимодействий

Обеспечение того, чтобы пользователи с различными способностями могли взаимодействовать с вашим приложением и выполнять задачи, имеет решающее значение для инклюзивного пользовательского опыта. При создании доступных взаимодействий на платформах разработки no-code таких как AppMaster, учитывайте следующие рекомендации:

Облегчение навигации с помощью клавиатуры

Разработайте свое приложение так, чтобы пользователи могли перемещаться и взаимодействовать с ним с помощью клавиатуры. Убедитесь, что все интерактивные элементы, такие как кнопки, ссылки и поля формы, находятся в фокусе и доступны с помощью клавиши Tab. Четко обозначьте элемент, ориентированный на клавиатуру, с помощью видимого индикатора фокуса и убедитесь, что порядок навигации соответствует логическому потоку содержимого вашего приложения.

Поддержка адаптации к вспомогательным технологиям

Убедитесь, что ваше приложение хорошо работает с распространенными вспомогательными технологиями, такими как программы чтения с экрана, лупы и программное обеспечение для распознавания речи. Используйте соответствующую семантическую разметку, атрибуты ARIA и четкие соглашения об именах для облегчения совместимости. Предлагайте альтернативные способы доступа к функциям приложения, которые могут быть несовместимы с некоторыми вспомогательными технологиями, например предоставление сочетаний клавиш для жестов.

Обеспечьте четкую обратную связь

Предоставляйте пользователям четкую обратную связь при взаимодействии с вашим приложением, например, указывая на успех или неудачу при выполнении действия. Представляйте сообщения обратной связи четко и кратко, используя при необходимости как визуальные, так и слуховые подсказки. Убедитесь, что обратная связь доступна для программ чтения с экрана либо через семантическую разметку, либо через живые регионы ARIA.

Предлагайте настраиваемые настройки или предпочтения

Разрешите пользователям настраивать некоторые аспекты вашего приложения в соответствии с их индивидуальными потребностями и предпочтениями. Это может включать изменение размера шрифта или цветовой схемы, включение режима высокой контрастности или предложение настраиваемых ограничений по времени для выполнения задач.

Тестирование и оценка доступности

Регулярная оценка доступности вашего приложения во время разработки помогает обеспечить инклюзивный пользовательский опыт. Вот несколько рекомендаций по тестированию и оценке доступности вашего приложения на платформах разработки no-code таких как AppMaster:

Используйте инструменты автоматического тестирования доступности

Инструменты автоматического тестирования, такие как Lighthouse, Axe или WAVE, могут помочь выявить проблемы с доступностью в вашем приложении и предложить улучшения. Эти инструменты обычно сосредоточены на оценке соответствия стандартам доступности, таким как WCAG, и предоставляют обратную связь по таким областям, как цветовой контраст, семантическая разметка и навигация с помощью клавиатуры.

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Выполните ручное тестирование

Хотя инструменты автоматического тестирования могут быть полезны, ручное тестирование по-прежнему важно для оценки доступности вашего приложения. Используйте навигацию с помощью клавиатуры для взаимодействия с вашим приложением, гарантируя, что все функции доступны и функциональны. Кроме того, протестируйте свое приложение с различными вспомогательными технологиями, такими как программы чтения с экрана и программное обеспечение для распознавания речи, чтобы проверить совместимость.

Привлекайте пользователей с разнообразными способностями

Пригласите пользователей с разными способностями, потребностями и предпочтениями протестировать ваше приложение и оставить отзыв. Обращайтесь к пользователям, которые полагаются на вспомогательные технологии или имеют нарушения, которые могут повлиять на использование ими компьютера. Их отзывы могут дать ценную информацию о конкретных проблемах доступности и потенциальных улучшениях, которые невозможно уловить только с помощью автоматизированных инструментов или ручного тестирования.

Повторяйте и улучшайте

Постоянно оценивайте и улучшайте доступность вашего приложения. Определите области, нуждающиеся в улучшении, внедрите изменения и оцените результаты. Регулярно проверяйте доступность вашего приложения, чтобы обеспечить его соответствие развивающимся стандартам, рекомендациям и потребностям пользователей.

Следуя этим рекомендациям по разработке доступного контента и навигации, реализации доступных взаимодействий, а также тестированию и оценке доступности вашего приложения, вы можете создать более инклюзивный опыт для всех пользователей, независимо от их способностей или использования вспомогательных технологий. Платформы разработки No-code такие как AppMaster позволяют с легкостью создавать доступные приложения, гарантируя, что ваши приложения являются функциональными и инклюзивными.

Инклюзивный дизайн для будущего

Инклюзивный дизайн — это подход к разработке продуктов, услуг и сред, которые обслуживают разнообразную аудиторию, независимо от ее возраста, способностей или происхождения. Принимая принципы инклюзивного дизайна, разработчики приложений могут помочь гарантировать, что инновационные цифровые решения будут доступны всем членам общества.

Платформы разработки No-code, такие как AppMaster, могут сыграть важную роль в поддержке разработчиков в создании доступных и инклюзивных приложений. Потенциал решений для разработки no-code стимулирует внедрение инклюзивных принципов и практик проектирования. Предлагая интуитивно понятные инструменты, которые позволяют разработчикам создавать приложения, ориентированные на более широкую аудиторию, платформы no-code способствуют созданию более инклюзивного цифрового мира. Вот несколько соображений по включению инклюзивного дизайна в будущую разработку приложений на платформах no-code:

Дизайн, ориентированный на человека

Главным условием инклюзивного дизайна является понимание и определение приоритетов людей, которые будут использовать продукт. Сохраняя пользователя в центре процесса проектирования, разработчики могут гарантировать, что их приложения будут отвечать разнообразным потребностям, возможностям и предпочтениям. Акцент на сочувствии и понимании потребностей пользователей приведет к более доступному и инклюзивному опыту работы с приложениями.

Обеспечьте гибкое и адаптируемое взаимодействие

Разработка приложений с учетом гибкости позволяет пользователям взаимодействовать с приложением различными способами, в зависимости от их способностей и предпочтений. Это может включать в себя предложение нескольких методов навигации, настраиваемых размеров шрифта или настраиваемых пользователем цветовых схем. Платформы No-code такие как AppMaster могут помочь разработчикам создавать адаптируемый пользовательский интерфейс в своих приложениях.

Предоставляйте четкую и контекстуальную информацию

Ключевым аспектом инклюзивного дизайна является передача информации в ясной, краткой и контекстуальной форме. Это включает в себя оптимизацию читаемости текста, использование простого языка и обеспечение возможности восприятия и понимания контента всеми пользователями, в том числе теми, кто использует вспомогательные технологии. Платформы No-code должны облегчать создание доступного контента и поддерживать разработчиков, предлагая различные способы представления информации.

Постоянно развивайтесь вместе с потребностями пользователей

Инклюзивный дизайн — это постоянный процесс. По мере развития потребностей, предпочтений и технологий пользователей приложениям придется адаптироваться, чтобы оставаться доступными и инклюзивными. Платформы разработки No-code, такие как AppMaster, могут помочь разработчикам быстро модифицировать и обновлять свои приложения в соответствии с отзывами пользователей и меняющимися потребностями.

Обучайте и сотрудничайте с сообществом разработчиков

Более широкое сообщество разработчиков играет важную роль в продвижении и содействии инклюзивным методам проектирования. Предлагая образовательные ресурсы, рекомендации и поддержку сообщества для разработчиков, использующих платформы no-code, инклюзивный дизайн может стать более интегрированным в способы разработки приложений в будущем.

Потенциал платформ разработки приложений no-code оказывает неоспоримое влияние на то, как приложения разрабатываются и развертываются. Внедряя принципы инклюзивного дизайна в будущую разработку приложений, такие платформы, как AppMaster, могут оказать существенное влияние на доступность и цифровую инклюзивность. Поскольку индустрия no-code продолжает развиваться, стремление к созданию более доступных и инклюзивных приложений поможет обеспечить доступность технологий для всех.