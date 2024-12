Um guia para iniciantes sobre como entender a segurança e a privacidade dos registros eletrônicos de saúde (EHR)

Introdução aos Registros Eletrônicos de Saúde (EHR)

O gerenciamento de dados de saúde passou por uma transformação radical com o advento dos Prontuários Eletrônicos de Saúde (EHR). Esses sistemas digitais substituíram os registros tradicionais em papel para otimizar a conveniência e melhorar a qualidade do atendimento. Ao oferecer informações do paciente prontamente acessíveis, estruturadas e abrangentes, os EHRs visam melhorar a eficácia dos sistemas de saúde, mantendo a continuidade e a coordenação no atendimento ao paciente.

Em sua essência, um EHR é uma representação digital dos registros médicos de um paciente. Ele contém dados abrangentes que vão desde histórico médico, diagnósticos e planos de tratamento até resultados de testes, datas de imunização, alergias e até imagens radiológicas. Ao integrar todas as informações clínicas em uma única plataforma, os provedores de saúde têm uma visão holística do estado de saúde de um paciente na ponta dos dedos. Isso pode desencadear melhorias em vários aspectos da prática médica, desde cuidados preventivos até o gerenciamento de doenças crônicas.

Além da agregação básica de dados, os EHRs desempenham um papel fundamental na facilitação da comunicação entre os provedores de saúde. Em ambientes modernos de saúde, onde diversos profissionais frequentemente colaboram no tratamento de um paciente, o acesso imediato a registros compartilhados permite uma comunicação perfeita. Essa abordagem coordenada pode potencialmente eliminar redundâncias em tratamentos e testes, resultando em melhor atendimento ao paciente e redução de erros médicos.

Além disso, a introdução de EHRs gerou uma gama de funcionalidades que beneficiam tanto os provedores de saúde quanto os pacientes. Por um lado, os EHRs incorporam ferramentas como sistemas de suporte à decisão que oferecem recomendações baseadas em evidências durante o atendimento ao paciente, auxiliando na tomada de decisões clínicas. Além disso, os pacientes se beneficiam de recursos como acesso ao portal, onde podem interagir com seus dados de saúde, gerenciar consultas e se comunicar diretamente com os provedores de saúde.

A transição para EHRs, embora ofereça uma infinidade de vantagens, não é isenta de desafios. Os principais deles são as considerações de segurança e privacidade necessárias para proteger dados confidenciais do paciente. Garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações eletrônicas de saúde é primordial. Implementar medidas de segurança robustas é vital para evitar acesso não autorizado e violações, especialmente devido aos rigorosos requisitos de conformidade ditados pelos regulamentos de saúde.

Concluindo, a implementação de Registros Eletrônicos de Saúde marca um passo significativo na jornada em direção a uma assistência médica mais eficiente e centrada no paciente. À medida que a tecnologia continua a avançar, o papel dos EHRs está pronto para crescer, prometendo transformar ainda mais o setor de saúde ao aprimorar a qualidade e a eficácia do atendimento ao paciente.

A Importância da Segurança e Privacidade no EHR

Com a rápida digitalização da assistência médica, o setor testemunhou uma mudança substancial dos registros tradicionais em papel para os Registros Eletrônicos de Saúde (EHR). Essa transformação, embora ofereça imensos benefícios em termos de acessibilidade, eficiência e qualidade do atendimento, também intensifica a necessidade de medidas rigorosas de segurança e privacidade.

A segurança nos sistemas EHR é primordial porque esses repositórios digitais contêm informações altamente confidenciais do paciente, incluindo detalhes pessoais, históricos médicos, planos de tratamento e dados financeiros. Garantir que esses dados permaneçam confidenciais e seguros contra acesso não autorizado, roubo e uso indevido não é apenas um requisito regulatório, mas um objetivo fundamental da assistência médica.

Um dos principais motivos pelos quais a segurança é crucial no EHR é o risco potencial de violações de dados. Os criminosos cibernéticos geralmente têm como alvo os dados de assistência médica devido à sua natureza lucrativa no mercado negro. Portanto, medidas de segurança robustas são essenciais para neutralizar essas ameaças e proteger a integridade e a confidencialidade das informações do paciente.

A privacidade, por outro lado, está relacionada ao direito dos indivíduos de controlar suas informações pessoais de saúde. Os pacientes devem confiar que seus dados serão tratados com o máximo cuidado, compartilhados apenas quando necessário e apenas com partes autorizadas. Manter essa confiança é essencial para os provedores de assistência médica, pois as violações de privacidade podem levar a ramificações legais, perda de reputação e diminuição do envolvimento do paciente.

Além disso, a importância da segurança e da privacidade se estende ao ambiente regulatório. A conformidade com leis como a Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) nos Estados Unidos ou o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) na União Europeia é obrigatória para provedores de saúde. Esses regulamentos definem padrões para proteção de dados, garantindo que as informações do paciente sejam protegidas contra acesso não autorizado e violações.

A tecnologia desempenha um papel fundamental no aprimoramento da segurança e privacidade dentro dos sistemas EHR. Soluções avançadas como criptografia, autenticação de dois fatores e tecnologia blockchain podem ser empregadas para reforçar as defesas dos registros de saúde digitais. Além disso, as plataformas no-code podem facilitar o desenvolvimento de aplicativos EHR seguros, fornecendo às entidades de saúde as ferramentas para personalizar e dimensionar suas soluções, ao mesmo tempo em que aderem a protocolos de segurança rigorosos.

Concluindo, a importância da segurança e da privacidade em sistemas EHR não pode ser exagerada. À medida que o setor de saúde continua a adotar a transformação digital, a proteção de informações confidenciais continua sendo uma prioridade máxima. Ao promover medidas de segurança robustas e respeitar a privacidade do paciente, os provedores de saúde podem garantir a integridade dos dados, manter a confiança do paciente e cumprir com os requisitos regulatórios essenciais.

Ameaças comuns à segurança em sistemas de EHR

Os sistemas de Registros Eletrônicos de Saúde (EHR) revolucionaram a assistência médica ao digitalizar dados de pacientes, permitindo acesso rápido a informações críticas e garantindo compartilhamento perfeito entre provedores de assistência médica. No entanto, com esses avanços vêm ameaças de segurança inerentes que podem comprometer a confidencialidade do paciente e a integridade dos dados. Entender essas ameaças é crucial para proteger informações de saúde confidenciais.

1. Ataques de phishing

Ataques de phishing são tentativas enganosas de agentes mal-intencionados de obter informações confidenciais, como credenciais de login, se passando por entidades confiáveis. No contexto de sistemas de EHR, esses ataques geralmente se manifestam como e-mails ou mensagens que parecem ser de organizações de assistência médica legítimas ou associados profissionais, incitando os destinatários a clicar em links maliciosos ou fornecer detalhes pessoais. Uma vez que as credenciais são roubadas, indivíduos não autorizados podem obter acesso aos registros do paciente, levando a violações de dados.

2. Ransomware

Ransomware é um tipo de malware que criptografa dados, tornando-os inacessíveis até que um resgate seja pago. Nos últimos anos, as organizações de saúde têm se tornado cada vez mais alvos de ataques de ransomware devido à natureza crítica de seus dados. Um sistema de EHR atingido por ransomware pode interromper as operações, atrasar o atendimento ao paciente e expor informações confidenciais se o resgate não for pago ou se as chaves de descriptografia não funcionarem.

3. Violações de dados

Violações de dados em sistemas de EHR podem ocorrer devido a vários fatores, como hacking, ameaças internas e vulnerabilidades do sistema. Essas violações envolvem acesso não autorizado a dados do paciente, potencialmente levando ao roubo de identidade ou outras atividades maliciosas. Uma violação não apenas compromete a privacidade do paciente, mas também prejudica a reputação dos provedores de saúde e resulta em consequências legais.

4. Acesso não autorizado

O acesso não autorizado envolve indivíduos acessando sistemas de EHR sem permissões legítimas. Isso pode ser devido a políticas de senha fracas, falta de controle de acesso baseado em função ou falha em revogar o acesso de ex-funcionários. O acesso não autorizado permite que dados confidenciais sejam visualizados, alterados ou roubados, resultando em graves implicações de privacidade.

5. Engenharia Social

A engenharia social explora a psicologia humana para manipular indivíduos a divulgar informações confidenciais. Em sistemas de EHR, isso pode incluir se passar por suporte de TI para ganhar a confiança do usuário e adquirir detalhes de login ou explorar a leniência dos membros da equipe para contornar protocolos de segurança. Essas táticas são cada vez mais usadas contra instalações de saúde para acessar seus sistemas e dados.

6. Configurações de segurança inadequadas

Configurações de segurança abaixo do ideal podem fornecer um ponto de entrada para agentes mal-intencionados. Isso inclui configurações de firewall inadequadas, software desatualizado e falta de patches regulares, tudo isso torna os sistemas de EHR suscetíveis a ataques. Garantir que os sistemas estejam atualizados e configurados de acordo com os padrões de segurança mais recentes ajuda a mitigar esses riscos.

A complexidade dos sistemas de EHR exige medidas de segurança avançadas para combater essas ameaças. Aproveitar avanços tecnológicos, como criptografia e autenticação multifatorial, juntamente com treinamento da equipe e conformidade estrita com os regulamentos, pode melhorar significativamente a postura de segurança das organizações de saúde.

Preocupações com privacidade em registros eletrônicos de saúde

Os Registros Eletrônicos de Saúde (EHR) representam um avanço significativo na maneira como as informações médicas são gerenciadas, mas também introduzem preocupações consideráveis de privacidade que precisam de atenção cuidadosa.

A Sensibilidade das Informações Médicas

Os registros médicos contêm informações altamente sensíveis sobre o histórico de saúde do paciente, medicamentos atuais e tratamentos. Essas informações são essenciais para fornecer cuidados eficazes, mas sua sensibilidade também as torna um alvo principal para acesso não autorizado. Os pacientes têm o direito de esperar que seus dados de saúde sejam mantidos confidenciais e usados adequadamente.

Desafios na manutenção da privacidade

Existem vários desafios importantes na manutenção da privacidade dos sistemas de EHR:

Acesso não autorizado: os registros médicos podem ser acessados de forma inadequada por funcionários internos ou hackers externos, o que cria uma violação significativa da privacidade.

os registros médicos podem ser acessados de forma inadequada por funcionários internos ou hackers externos, o que cria uma violação significativa da privacidade. Interoperabilidade: a capacidade de diferentes sistemas de EHR se comunicarem pode aumentar os riscos de privacidade, pois os dados do paciente devem ser compartilhados entre redes, potencialmente expondo-os a mais vulnerabilidades.

a capacidade de diferentes sistemas de EHR se comunicarem pode aumentar os riscos de privacidade, pois os dados do paciente devem ser compartilhados entre redes, potencialmente expondo-os a mais vulnerabilidades. Violações de dados: as violações de segurança podem levar a vazamentos massivos de informações de saúde confidenciais, causando não apenas violações de privacidade, mas também danos financeiros e de reputação significativos aos provedores de saúde.

as violações de segurança podem levar a vazamentos massivos de informações de saúde confidenciais, causando não apenas violações de privacidade, mas também danos financeiros e de reputação significativos aos provedores de saúde. Erro humano: erros, como enviar informações para o paciente errado ou não restringir o acesso adequadamente, podem levar a violações de privacidade não intencionais.

Regulamentação Proteções

Regulamentações como a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde (HIPAA) nos Estados Unidos definem o padrão para proteger informações confidenciais de pacientes. Essas regulamentações exigem proteções para garantir que os registros médicos sejam mantidos em sigilo e compartilhados apenas com pessoal autorizado.

Soluções tecnológicas

Soluções tecnológicas desempenham um papel crítico no tratamento dessas preocupações com privacidade. Implementar protocolos de criptografia fortes, controles de acesso, trilhas de auditoria e autenticação de usuários são estratégias essenciais.

Embora os EHRs tragam benefícios inegáveis para a eficiência da prestação de serviços de saúde, as preocupações com privacidade devem ser abordadas para proteger a confiança do paciente e cumprir as regulamentações. Tecnologias inovadoras e adesão rigorosa às melhores práticas podem mitigar significativamente esses riscos de privacidade. Em última análise, a jornada em direção ao uso eficaz do EHR depende de encontrar um equilíbrio entre acessibilidade de informações e preservação da privacidade do paciente.

Melhores práticas para proteger sistemas de EHR

Com a crescente digitalização da assistência médica, proteger os sistemas de Registros Eletrônicos de Saúde (EHR) tornou-se primordial. Como esses sistemas armazenam informações confidenciais de pacientes, o acesso não autorizado ou violações podem ter consequências graves. Implementar as seguintes práticas recomendadas pode proteger os sistemas de EHR e garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados que eles contêm.

1. Implementar controles de acesso fortes

Uma das principais maneiras de proteger um sistema de EHR é implementando controles de acesso robustos. Isso envolve estabelecer regras claras sobre quem pode acessar quais informações e em quais circunstâncias. Empregar uma estrutura de controle de acesso baseado em função (RBAC) pode ajudar a garantir que os funcionários tenham acesso apenas às informações necessárias para suas funções de trabalho. Além disso, implementar a autenticação multifator (MFA) adiciona outra camada de segurança, exigindo que os usuários forneçam dois ou mais fatores de verificação para obter acesso.

2. Criptografar dados confidenciais

A criptografia é uma ferramenta crítica para proteger dados confidenciais armazenados em sistemas de EHR. Ao converter dados em um formato codificado, a criptografia garante que, mesmo se ocorrer acesso não autorizado, os dados permaneçam ilegíveis sem a chave de descriptografia correta. Tanto os dados em repouso (dados armazenados) quanto os dados em trânsito (dados sendo transferidos entre redes) devem ser criptografados.

3. Realize auditorias de segurança regulares

Auditorias de segurança de rotina são essenciais para identificar vulnerabilidades em sistemas de EHR. Essas auditorias avaliam a eficácia das medidas de segurança atuais, identificam possíveis fraquezas e fornecem insights acionáveis para fortalecer as defesas do sistema. É aconselhável realizar essas auditorias pelo menos uma vez por ano, se não com mais frequência, para se adaptar ao cenário de ameaças em constante evolução.

4. Eduque e treine a equipe de saúde

O erro humano geralmente é um fator significativo em violações de segurança. Portanto, educar a equipe de saúde sobre a importância da segurança de dados e treiná-la nas melhores práticas é fundamental. Sessões regulares de treinamento devem cobrir tópicos como reconhecimento de tentativas de phishing, a importância da segurança de senhas e o manuseio seguro de informações de pacientes.

5. Mantenha sistemas e softwares atualizados

Manter todos os sistemas e softwares atualizados é crucial para proteger os sistemas de EHR contra vulnerabilidades de segurança. Atualizações regulares geralmente incluem patches de segurança que abordam vulnerabilidades conhecidas e protegem contra ameaças potenciais. Cronogramas de atualização automatizados podem ajudar a garantir que os sistemas estejam consistentemente executando as versões mais recentes e seguras.

6. Desenvolva um plano abrangente de resposta a incidentes

Apesar dos melhores esforços, violações ainda podem ocorrer. Portanto, ter um plano abrangente de resposta a incidentes em vigor é crucial para minimizar os danos. Este plano deve delinear procedimentos para identificar, conter e erradicar ameaças, bem como se recuperar de um incidente. Exercícios regulares e atualizações do plano de resposta a incidentes podem ajudar a garantir que todo o pessoal esteja preparado para responder prontamente e efetivamente.

7. Utilize a segmentação de rede

A segmentação de rede envolve dividir uma rede em segmentos menores e isolados para limitar a propagação de uma violação de segurança. Ao isolar dados confidenciais de partes menos seguras da rede, as organizações podem conter violações de forma mais eficaz e proteger informações críticas dentro dos sistemas de EHR.

A segurança dos registros eletrônicos de saúde é fundamental para proteger a privacidade do paciente e manter a confiança no sistema de saúde. Ao implementar controles de acesso fortes, criptografar dados, auditar regularmente medidas de segurança, treinar a equipe, manter-se atualizado com as atualizações do sistema, desenvolver planos de resposta a incidentes e praticar a segmentação de rede, os provedores de saúde podem melhorar significativamente a postura de segurança de seus sistemas de EHR.

O papel da tecnologia no aprimoramento da segurança do EHR

A crescente digitalização dos registros de saúde transformou o setor médico, tornando os Registros Eletrônicos de Saúde (EHR) parte integrante da prática moderna de saúde. Com essa mudança para registros digitais, surge uma necessidade maior de medidas de segurança robustas para proteger informações confidenciais do paciente contra acesso não autorizado e violações. A tecnologia desempenha um papel fundamental no aprimoramento da segurança do EHR, empregando soluções avançadas que garantem a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados. Vamos explorar algumas inovações tecnológicas importantes que reforçam significativamente a segurança do EHR.

Tecnologias de Criptografia

A criptografia continua sendo uma pedra angular na proteção de dados eletrônicos de saúde. Ao converter informações de texto simples em código ilegível, a criptografia garante que, mesmo que os dados sejam interceptados durante a transmissão ou acessados incorretamente, eles permaneçam ininteligíveis sem a chave de descriptografia. Os sistemas modernos de EHR aproveitam algoritmos de criptografia sofisticados para proteger dados em repouso — informações armazenadas em um banco de dados — e dados em trânsito enquanto viajam pelas redes. Esta proteção tecnológica é essencial para manter a confidencialidade do paciente e manter a confiança nos provedores de saúde.

Controle de acesso e gerenciamento de identidade

Soluções de gerenciamento de identidade e acesso (IAM) são cruciais para garantir que apenas indivíduos autorizados tenham acesso aos sistemas de EHR. Essas tecnologias usam mecanismos como autenticação de dois fatores (2FA), verificação biométrica e controles de acesso baseados em função para impor protocolos de segurança rigorosos. Ao limitar o acesso com base nas funções do usuário dentro da organização de saúde, a tecnologia ajuda a impedir que entidades não autorizadas adulterem ou visualizem dados confidenciais do paciente. Além disso, as soluções de IAM também mantêm registros de acesso detalhados, permitindo que as organizações monitorem e auditem interações com sistemas de EHR.

Blockchain na segurança de EHR

A tecnologia Blockchain, com sua natureza descentralizada e à prova de violação, oferece aplicações promissoras para aprimorar a segurança do EHR. O livro-razão imutável do Blockchain pode armazenar com segurança históricos de transações, garantindo transparência e responsabilidade nas interações de dados do paciente. Ao empregar o blockchain, os provedores de saúde podem fornecer aos pacientes melhor controle sobre seus dados, permitindo o compartilhamento seguro entre diferentes entidades de saúde. Essa tecnologia garante que todo acesso ou modificação aos registros seja registrado e verificável, reduzindo os riscos associados a atividades fraudulentas.

Segurança na Nuvem

A transição de sistemas de EHR para plataformas de nuvem oferece flexibilidade e escalabilidade, mas também introduz novos desafios de segurança. As soluções de segurança em nuvem empregam uma variedade de tecnologias para proteger os dados armazenados na nuvem, incluindo criptografia de dados, detecção automatizada de ameaças e firewalls de rede. Os provedores de nuvem também oferecem serviços de monitoramento contínuo para detectar e abordar qualquer atividade suspeita em tempo real. Ao aproveitar essas medidas avançadas de segurança em nuvem, as organizações de saúde podem mitigar os riscos associados a violações de dados e acesso não autorizado.

Inteligência Artificial

A inteligência artificial (IA) aprimora a segurança do EHR identificando padrões ou comportamentos incomuns que podem significar uma ameaça à segurança. Os algoritmos de aprendizado de máquina podem analisar grandes quantidades de dados rapidamente, identificando anomalias que podem indicar violações de dados ou infecções por malware. Além disso, ferramentas orientadas por IA podem automatizar tarefas de segurança de rotina, como atualizações de software e avaliações de vulnerabilidade, garantindo que sejam concluídas prontamente e com precisão. Essa abordagem proativa ajuda a reduzir erros humanos e a descobrir vulnerabilidades de segurança latentes.

O papel das plataformas No-Code

Plataformas como AppMaster desempenham um papel crucial em permitir o desenvolvimento seguro de EHR por meio de sua abordagem no-code. Ao permitir que os desenvolvedores manipulem visualmente modelos de dados, projetem processos de negócios e criem aplicativos interativos para dispositivos móveis e web, o AppMaster garante que os recursos de segurança sejam integrados desde o início.

A plataforma também oferece suporte à conformidade com regulamentações de segurança e privacidade, ajudando a garantir que os sistemas de EHR sigam os padrões do setor. Como uma solução sem código, o AppMaster acelera o processo de desenvolvimento, tornando-o acessível para que os provedores de saúde criem e mantenham aplicativos seguros de forma eficiente.

Concluindo, a tecnologia é uma aliada indispensável para proteger registros eletrônicos de saúde. Ao empregar soluções de ponta como criptografia, IAM, blockchain, segurança em nuvem, IA e plataformas de desenvolvimento sem código, os provedores de saúde podem proteger informações confidenciais de pacientes enquanto colhem os benefícios dos sistemas de saúde digitalizados. Adotar esses avanços tecnológicos não apenas aprimora a postura de segurança dos sistemas de EHR, mas também promove a confiança entre os pacientes na era digital da saúde.

Conformidade e regulamentações em segurança de EHR

Garantir a segurança e a privacidade dos Registros Eletrônicos de Saúde (EHR) é fundamental para os provedores de assistência médica. A conformidade com regulamentações e padrões é crucial para manter a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados. Vários regulamentos regem a proteção das informações de saúde, e aderir a eles é vital para evitar penalidades e manter a confiança do paciente.

Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde (HIPAA)

Nos Estados Unidos, a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde (HIPAA) é uma regulamentação crítica que estabelece o padrão para proteger informações confidenciais do paciente. HIPAA exige que as organizações de assistência médica implementem salvaguardas para proteger os dados do paciente, como controles de acesso, criptografia e transmissão segura de dados. Ele também exige auditorias regulares e treinamento de funcionários para garantir a conformidade.

Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR)

O Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) é uma lei abrangente de proteção de dados na União Europeia (UE), que também afeta organizações de fora da UE que lidam com dados de cidadãos da UE. O GDPR enfatiza a transparência, a minimização de dados e os direitos dos indivíduos sobre seus dados pessoais. Os provedores de assistência médica devem obter consentimento explícito antes de processar as informações do paciente e garantir que as práticas de tratamento de dados estejam em conformidade com os requisitos do GDPR.

Outros regulamentos relevantes

Além do HIPAA e do GDPR, há vários outros regulamentos pertinentes à segurança do EHR, dependendo da localização e da natureza do provedor de assistência médica:

Lei HITECH: A Lei de Tecnologia da Informação em Saúde para Saúde Econômica e Clínica (HITECH) complementa o HIPAA promovendo a adoção de sistemas de Registros Eletrônicos de Saúde e aprimorando a aplicação dos regulamentos do HIPAA .

A Lei de Tecnologia da Informação em Saúde para Saúde Econômica e Clínica (HITECH) complementa o promovendo a adoção de sistemas de Registros Eletrônicos de Saúde e aprimorando a aplicação dos regulamentos do . PIPEDA: No Canadá, a Lei de Proteção de Informações Pessoais e Documentos Eletrônicos (PIPEDA) rege como as organizações do setor privado coletam, usam e divulgam informações pessoais. A conformidade com o PIPEDA envolve a implementação de proteções em torno da coleta e do manuseio de dados do paciente.

No Canadá, a Lei de Proteção de Informações Pessoais e Documentos Eletrônicos (PIPEDA) rege como as organizações do setor privado coletam, usam e divulgam informações pessoais. A conformidade com o PIPEDA envolve a implementação de proteções em torno da coleta e do manuseio de dados do paciente. AICPA SOC 2: Esta certificação é essencial para provedores de serviços que armazenam dados de saúde na nuvem. Ela garante que as práticas de segurança de dados estejam alinhadas com os padrões do setor.

O papel da conformidade na proteção de dados do paciente

A conformidade com vários regulamentos e padrões garante que os provedores de saúde implementem medidas de segurança robustas para proteger os dados do EHR. Essas medidas protegem contra acesso não autorizado, violações e uso indevido de informações confidenciais. Seguir esses regulamentos também promove a confiança do paciente ao demonstrar um compromisso com a segurança e privacidade dos dados.

Concluindo, entender e aderir aos regulamentos relevantes é essencial para qualquer organização que manuseie o EHR. A conformidade não apenas auxilia na manutenção da segurança e privacidade de dados confidenciais do paciente, mas também ajuda a construir uma reputação de confiança e confiabilidade no setor de saúde.