Atualmente, as empresas de todos os sectores procuram constantemente formas eficientes de inovar e fornecer soluções de software a um ritmo acelerado. Uma dessas plataformas que revolucionou a indústria de desenvolvimento de software é a OutSystems. Como um ator proeminente no espaço de desenvolvimento low-code, a OutSystems oferece uma plataforma incrivelmente poderosa e de fácil utilização que permite às organizações criar aplicações poderosas com rapidez e agilidade.

Visão Geral da Empresa

Fundada em 2001 por Paulo Rosado e uma equipa de engenheiros de software apaixonados, a OutSystems emergiu como uma força líder na indústria de desenvolvimento low-code. Com sede em Portugal, esta empresa inovadora ganhou rapidamente reconhecimento global pela sua abordagem revolucionária ao desenvolvimento de aplicações. O que começou como uma visão para simplificar e acelerar o desenvolvimento de software transformou-se numa plataforma de classe mundial em que confiam milhares de organizações em todo o mundo.

Como é que funciona?

A OutSystems fornece um ambiente de desenvolvimento intuitivo e visual que permite que tanto os programadores profissionais como os programadores cidadãos colaborem sem problemas na construção de soluções de software complexas. A plataforma oferece um conjunto abrangente de ferramentas e funcionalidades para simplificar todo o ciclo de vida do desenvolvimento de aplicações, desde a conceção e prototipagem até ao teste e implementação.

Com a interface de arrastar e largar e os componentes pré-construídos, os programadores podem criar rapidamente aplicações Web e móveis, reduzindo significativamente os esforços tradicionais de codificação. As capacidades de modelação visual permitem aos utilizadores definir modelos de dados, lógica empresarial, interfaces de utilizador e integrações, tudo isto sem necessidade de conhecimentos profundos de programação. Isto faz com que as plataformas low-code e no-code acelerem o tempo de colocação no mercado e melhorem as suas iniciativas de transformação digital.

Características principais

A OutSystems atende às diversas necessidades de programadores e organizações com um conjunto rico de funcionalidades chave:

Ambiente de Desenvolvimento Visual Intuitivo

A OutSystems redefine o desenvolvimento de aplicações com o seu ambiente de desenvolvimento visual intuitivo, fornecendo aos programadores uma funcionalidade drag-and-drop sem falhas. Ao eliminar a necessidade de codificação extensiva, esta caraterística permite aos programadores conceber aplicações complexas sem esforço, poupando tempo e esforço no processo de desenvolvimento.

Modelos, componentes e integrações pré-construídos

Simplificando a criação de aplicações, a OutSystems oferece uma extensa biblioteca de modelos, componentes e integrações pré-construídos. Os programadores podem tirar partido destes recursos para acelerar o desenvolvimento, melhorar a funcionalidade e reduzir o tempo de colocação no mercado, garantindo uma vantagem competitiva na indústria tecnológica de ritmo acelerado.

Medidas de segurança

A OutSystems coloca uma forte ênfase na segurança, oferecendo medidas incorporadas para proteger as aplicações de potenciais ameaças. Com características de segurança abrangentes, as empresas podem criar e implementar aplicações com confiança, sabendo que os seus dados e sistemas estão protegidos.

Capacidades de teste automatizadas

Para garantir a fiabilidade e a qualidade das aplicações, a OutSystems incorpora capacidades de teste automatizadas. Os programadores podem facilmente efetuar testes rigorosos, identificando e resolvendo problemas logo no início do ciclo de desenvolvimento, entregando assim aplicações poderosas e sem bugs.

Escalabilidade sem esforço

A arquitetura da OutSystems permite que as aplicações escalem sem esforço para responder às crescentes exigências dos utilizadores. Quer se trate de um projeto de pequena escala ou de uma solução de nível empresarial, a OutSystems consegue lidar com o crescimento sem problemas, garantindo um desempenho ótimo mesmo com uma base de utilizadores em rápida expansão.

Implementação nativa na nuvem e metodologias ágeis

Ao adotar a implementação nativa na nuvem, a OutSystems oferece uma infraestrutura flexível e escalável. Além disso, alinha-se com metodologias ágeis, permitindo que as empresas se adaptem rapidamente e respondam a requisitos em mudança, promovendo uma cultura de inovação e melhoria contínua.

Com estas características, a OutSystems permite que as empresas libertem a sua criatividade, acelerem o desenvolvimento e forneçam aplicações de ponta que impulsionam o crescimento e o sucesso na era digital.

Quem o pode utilizar?

A OutSystems foi concebida para satisfazer um vasto leque de utilizadores, incluindo programadores profissionais, programadores cidadãos e partes interessadas das empresas.

Os programadores profissionais podem tirar partido das extensas capacidades da plataforma para acelerar os ciclos de desenvolvimento, reduzir a complexidade e fornecer rapidamente soluções inovadoras ao mercado.



podem tirar partido das extensas capacidades da plataforma para acelerar os ciclos de desenvolvimento, reduzir a complexidade e fornecer rapidamente soluções inovadoras ao mercado. Os programadores cidadãos , que podem não ter uma vasta experiência de codificação, podem utilizar a interface visual de fácil utilização da OutSystems para contribuir para projectos de desenvolvimento de aplicações, promovendo assim a colaboração e a inovação dentro das organizações.



, que podem não ter uma vasta experiência de codificação, podem utilizar a interface visual de fácil utilização da OutSystems para contribuir para projectos de desenvolvimento de aplicações, promovendo assim a colaboração e a inovação dentro das organizações. As partes interessadas do negócio podem participar ativamente no processo de desenvolvimento de aplicações, fornecendo feedback, fazendo ajustes e assegurando que o produto final está alinhado com os seus requisitos específicos.

A OutSystems permite que organizações de todos os tamanhos e indústrias adoptem o desenvolvimento low-code e conduzam iniciativas de transformação digital com confiança.

OutSystems vs. OutSystems AppMaster

Embora tanto a OutSystems como a AppMaster ofereçam soluções poderosas de desenvolvimento low-code e no-code, existem algumas diferenças importantes a considerar ao escolher a plataforma certa para as suas necessidades.

Ao considerar as opções entre OutSystems e AppMaster para o desenvolvimento de low-code e no-code, é importante aprofundar as características e capacidades únicas de cada plataforma.

A OutSystems oferece uma extensa biblioteca de componentes e integrações pré-construídas, permitindo que os programadores criem e implementem aplicações rapidamente. Além disso, a plataforma destaca-se pela sua capacidade de acomodar fluxos de trabalho complexos, integrar-se com sistemas de terceiros e proporcionar experiências de utilizador perfeitas em plataformas Web e móveis.

Por outro lado, a plataforma AppMaster.io no-code distingue-se por uma estrutura única orientada para o servidor e por um foco nas capacidades de personalização granular. Ao gerar código fonte para aplicações backend, web e móveis, a AppMaster oferece às organizações a flexibilidade de alojar as suas aplicações no local, proporcionando um controlo total e uma segurança reforçada.

As capacidades de modelação visual da plataforma permitem um processo de desenvolvimento simplificado, permitindo que os utilizadores definam facilmente modelos de dados, lógica empresarial e interfaces de utilizador sem escrever código extenso. Com a capacidade de atualizar a interface do utilizador da aplicação móvel, a lógica e as chaves da API sem a necessidade de submeter novas versões às lojas de aplicações, a AppMaster destaca-se por proporcionar experiências de desenvolvimento de aplicações móveis ágeis e eficientes.

Além disso, o AppMaster enfatiza a escalabilidade e o desempenho através das suas aplicações de backend compiladas sem estado geradas com Go. Esta abordagem permite uma escalabilidade incrível, tornando-a excecionalmente adequada para casos de utilização empresariais e de elevada carga. A plataforma também fornece documentação abrangente, geração automática de documentação swagger (API aberta) para o servidor endpoints e scripts de migração de esquemas de bases de dados para garantir uma colaboração simplificada e processos de desenvolvimento eficientes.

Em última análise, a escolha entre OutSystems e AppMaster dependerá dos requisitos específicos, conjuntos de competências e prioridades da sua organização. O conjunto abrangente de recursos e a comunidade vibrante da OutSystems fazem dela uma excelente escolha para organizações que buscam uma plataforma low-code com integrações e suporte extensivos. Entretanto, o foco da AppMaster na personalização, a estrutura orientada para o servidor e o controlo abrangente da implementação fazem dela uma forte concorrente para as empresas que procuram soluções no-code escaláveis e seguras. Uma avaliação cuidadosa das necessidades e objectivos da sua organização ajudará a orientá-lo para a plataforma que melhor se alinha com os seus objectivos de desenvolvimento.