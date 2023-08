Vandaag de dag zijn bedrijven in alle sectoren voortdurend op zoek naar efficiënte manieren om te innoveren en snel softwareoplossingen te leveren. Eén zo'n platform dat een revolutie teweeg heeft gebracht in de softwareontwikkelingsindustrie is OutSystems. Als een prominente speler op het gebied van low-code ontwikkeling biedt OutSystems een ongelooflijk krachtig en gebruiksvriendelijk platform waarmee organisaties snel en flexibel krachtige applicaties kunnen bouwen.

Bedrijfsoverzicht

Opgericht in 2001 door Paulo Rosado en een team van gepassioneerde software engineers, heeft OutSystems zich ontpopt als een leidende kracht in de low-code ontwikkelingsindustrie. Met het hoofdkantoor in Portugal heeft dit innovatieve bedrijf snel wereldwijde erkenning gekregen voor zijn revolutionaire benadering van applicatieontwikkeling. Wat begon als een visie om softwareontwikkeling te vereenvoudigen en te versnellen, is uitgegroeid tot een platform van wereldklasse waarop duizenden organisaties wereldwijd vertrouwen.

Hoe werkt het?

OutSystems biedt een intuïtieve en visuele ontwikkelomgeving waarmee zowel professionele ontwikkelaars als burgerontwikkelaars naadloos kunnen samenwerken bij het bouwen van complexe softwareoplossingen. Het platform biedt een uitgebreide set tools en functies om de hele levenscyclus van applicatieontwikkeling te stroomlijnen, van ontwerpen en prototypen tot testen en implementeren.

Met de drag-and-drop interface en kant-en-klare componenten kunnen ontwikkelaars snel web- en mobiele applicaties maken, waardoor de traditionele codeerwerkzaamheden aanzienlijk worden verminderd. De visuele modelleringsmogelijkheden stellen gebruikers in staat om datamodellen, bedrijfslogica, gebruikersinterfaces en integraties te definiëren, allemaal zonder de noodzaak van diepgaande programmeerkennis. Dit maakt low-code en no-code platformen om de time-to-market te versnellen en hun digitale transformatie-initiatieven te verbeteren.

Belangrijkste functies

OutSystems voorziet in de uiteenlopende behoeften van ontwikkelaars en organisaties met een rijke set aan belangrijke functies:

Intuïtieve visuele ontwikkelomgeving

OutSystems herdefinieert app-ontwikkeling met zijn intuïtieve visuele ontwikkelomgeving, die ontwikkelaars een naadloze drag-and-drop functionaliteit biedt. Door het elimineren van de noodzaak voor uitgebreide codering, stelt deze functie ontwikkelaars in staat om complexe toepassingen moeiteloos te ontwerpen, wat tijd en moeite bespaart in het ontwikkelingsproces.

Kant-en-klare sjablonen, componenten en integraties

Om het maken van apps te stroomlijnen, biedt OutSystems een uitgebreide bibliotheek met kant-en-klare sjablonen, componenten en integraties. Ontwikkelaars kunnen gebruik maken van deze middelen om de ontwikkeling te versnellen, de functionaliteit te verbeteren en de time-to-market te verkorten, zodat ze een voorsprong hebben op de concurrentie in de snelle technologische industrie.

Beveiligingsmaatregelen

OutSystems legt sterk de nadruk op beveiliging en biedt ingebouwde maatregelen om applicaties te beschermen tegen potentiële bedreigingen. Met de uitgebreide beveiligingsfuncties kunnen bedrijven vol vertrouwen applicaties bouwen en implementeren, wetende dat hun gegevens en systemen beschermd zijn.

Geautomatiseerde testmogelijkheden

Om de betrouwbaarheid en kwaliteit van applicaties te garanderen, beschikt OutSystems over geautomatiseerde testmogelijkheden. Ontwikkelaars kunnen eenvoudig rigoureuze tests uitvoeren, problemen vroeg in de ontwikkelingscyclus identificeren en aanpakken, en zo krachtige en bugvrije applicaties leveren.

Moeiteloze schaalbaarheid

Dankzij de architectuur van OutSystems kunnen applicaties moeiteloos worden geschaald om te voldoen aan toenemende gebruikerseisen. Of het nu gaat om een kleinschalig project of een oplossing op bedrijfsniveau, OutSystems kan de groei naadloos aan en zorgt voor optimale prestaties, zelfs bij een snel groeiend gebruikersbestand.

Cloud-native implementatie en agile methodologieën

OutSystems omarmt cloud-native implementatie en biedt een flexibele en schaalbare infrastructuur. Bovendien sluit het aan bij agile methodologieën, waardoor bedrijven zich snel kunnen aanpassen en kunnen reageren op veranderende eisen, waardoor een cultuur van innovatie en voortdurende verbetering wordt gestimuleerd.

Met deze functies stelt OutSystems bedrijven in staat om hun creativiteit de vrije loop te laten, ontwikkeling te versnellen en geavanceerde applicaties te leveren die groei en succes in het digitale tijdperk stimuleren.

Wie kan het gebruiken?

OutSystems is ontworpen voor een breed scala aan gebruikers, waaronder professionele ontwikkelaars, burgerontwikkelaars en zakelijke belanghebbenden.

Professionele ontwikkelaars kunnen gebruik maken van de uitgebreide mogelijkheden van het platform om ontwikkelingscycli te versnellen, complexiteit te verminderen en snel innovatieve oplossingen op de markt te brengen.



kunnen gebruik maken van de uitgebreide mogelijkheden van het platform om ontwikkelingscycli te versnellen, complexiteit te verminderen en snel innovatieve oplossingen op de markt te brengen. Citizen developers , die misschien geen uitgebreide codervaring hebben, kunnen de gebruiksvriendelijke visuele interface van OutSystems gebruiken om bij te dragen aan applicatieontwikkelingsprojecten en zo de samenwerking en innovatie binnen organisaties bevorderen.



, die misschien geen uitgebreide codervaring hebben, kunnen de gebruiksvriendelijke visuele interface van OutSystems gebruiken om bij te dragen aan applicatieontwikkelingsprojecten en zo de samenwerking en innovatie binnen organisaties bevorderen. Zakelijke belanghebbenden kunnen actief deelnemen aan het applicatieontwikkelingsproces door feedback te geven, aanpassingen te doen en ervoor te zorgen dat het eindproduct overeenkomt met hun specifieke vereisten.

OutSystems stelt organisaties van alle groottes en industrieën in staat om low-code ontwikkeling te omarmen en initiatieven voor digitale transformatie met vertrouwen aan te sturen.

OutSystems vs. AppMaster

Hoewel zowel OutSystems als AppMaster krachtige low-code en no-code ontwikkeloplossingen bieden, zijn er enkele belangrijke verschillen waar je rekening mee moet houden bij het kiezen van het juiste platform voor jouw behoeften.

Bij het overwegen van de opties tussen OutSystems en AppMaster voor de ontwikkeling van low-code en no-code, is het belangrijk om dieper in te gaan op de unieke kenmerken en mogelijkheden van elk platform.

OutSystems biedt een uitgebreide bibliotheek met kant-en-klare componenten en integraties, waardoor ontwikkelaars snel applicaties kunnen maken en implementeren. Daarnaast blinkt het platform uit in zijn vermogen om complexe workflows te accommoderen, te integreren met systemen van derden en naadloze gebruikerservaringen te leveren op web- en mobiele platforms.

Aan de andere kant onderscheidt het platform AppMaster.io no-code zich met een uniek servergestuurd framework en een focus op granulaire aanpassingsmogelijkheden. Door broncode voor backend-, web- en mobiele applicaties te genereren, biedt AppMaster organisaties de flexibiliteit om hun applicaties op locatie te hosten, wat volledige controle en verbeterde beveiliging biedt.

De visuele modelleringsmogelijkheden van het platform zorgen voor een gestroomlijnd ontwikkelingsproces, waardoor gebruikers eenvoudig datamodellen, bedrijfslogica en gebruikersinterfaces kunnen definiëren zonder uitgebreide code te schrijven. Met de mogelijkheid om de UI, logica en API-sleutels van mobiele applicaties bij te werken zonder dat er nieuwe versies hoeven te worden ingediend bij app stores, blinkt AppMaster uit in het leveren van flexibele en efficiënte ervaringen met de ontwikkeling van mobiele applicaties.

Bovendien legt AppMaster de nadruk op schaalbaarheid en prestaties door middel van gecompileerde stateless backend-applicaties die zijn gegenereerd met Go. Deze aanpak zorgt voor een verbazingwekkende schaalbaarheid, waardoor het uitermate geschikt is voor enterprise en high-load use cases. Het platform biedt ook uitgebreide documentatie, automatische generatie van swagger (open API) documentatie voor server endpoints, en database schema migratie scripts om gestroomlijnde samenwerking en efficiënte ontwikkelingsprocessen te garanderen.

Uiteindelijk zal de keuze tussen OutSystems en AppMaster afhangen van de specifieke vereisten, vaardigheden en prioriteiten van uw organisatie. De uitgebreide functieset en levendige gemeenschap van OutSystems maken het een uitstekende keuze voor organisaties die op zoek zijn naar een low-code platform met uitgebreide integraties en ondersteuning. Ondertussen maken AppMaster's focus op maatwerk, server-gedreven framework en uitgebreide controle over deployment het een sterke mededinger voor bedrijven die op zoek zijn naar schaalbare en veilige no-code oplossingen. Een zorgvuldige evaluatie van de behoeften en doelstellingen van uw organisatie zal u helpen om het platform te kiezen dat het beste aansluit bij uw ontwikkelingsdoelen.