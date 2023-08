Heutzutage suchen Unternehmen aller Branchen ständig nach effizienten Wegen, um Software-Lösungen in schnellem Tempo zu innovieren und bereitzustellen. Eine solche Plattform, die die Softwareentwicklungsbranche revolutioniert hat, ist OutSystems. Als einer der führenden Anbieter im Bereich der Low-Code-Entwicklung bietet OutSystems eine unglaublich leistungsfähige und benutzerfreundliche Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, schnell und flexibel leistungsstarke Anwendungen zu entwickeln.

Überblick über das Unternehmen

OutSystems wurde 2001 von Paulo Rosado und einem Team leidenschaftlicher Software-Ingenieure gegründet und hat sich zu einer führenden Kraft in der low-code Entwicklungsbranche entwickelt. Das innovative Unternehmen mit Hauptsitz in Portugal hat schnell weltweite Anerkennung für seinen revolutionären Ansatz in der Anwendungsentwicklung erlangt. Was mit der Vision begann, die Softwareentwicklung zu vereinfachen und zu beschleunigen, hat sich zu einer Weltklasse-Plattform entwickelt, der Tausende von Unternehmen weltweit vertrauen.

Wie funktioniert sie?

OutSystems bietet eine intuitive und visuelle Entwicklungsumgebung, die es sowohl professionellen als auch privaten Entwicklern ermöglicht, bei der Erstellung komplexer Software-Lösungen nahtlos zusammenzuarbeiten. Die Plattform bietet ein umfassendes Set an Tools und Funktionen, um den gesamten Lebenszyklus der Anwendungsentwicklung zu rationalisieren - vom Design und Prototyping bis hin zu Test und Bereitstellung.

Mit der Drag-and-Drop-Oberfläche und den vorgefertigten Komponenten können Entwickler schnell Web- und Mobilanwendungen erstellen und so den herkömmlichen Programmieraufwand erheblich reduzieren. Die visuellen Modellierungsfunktionen ermöglichen es den Benutzern, Datenmodelle, Geschäftslogik, Benutzeroberflächen und Integrationen zu definieren, ohne dass dafür tiefgreifende Programmierkenntnisse erforderlich sind. Dies macht low-code und no-code zu Plattformen, die die Markteinführung beschleunigen und ihre Initiativen zur digitalen Transformation verbessern.

Wesentliche Merkmale

OutSystems erfüllt die unterschiedlichen Anforderungen von Entwicklern und Unternehmen mit einer Vielzahl von Schlüsselfunktionen:

Intuitive visuelle Entwicklungsumgebung

OutSystems definiert die App-Entwicklung mit seiner intuitiven visuellen Entwicklungsumgebung neu und bietet Entwicklern eine nahtlose drag-and-drop Funktionalität. Durch den Wegfall umfangreicher Codierungsarbeiten ermöglicht diese Funktion Entwicklern die mühelose Gestaltung komplexer Anwendungen und spart so Zeit und Aufwand im Entwicklungsprozess.

Vorgefertigte Templates, Komponenten und Integrationen

Zur Vereinfachung der App-Erstellung bietet OutSystems eine umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen, Komponenten und Integrationen. Entwickler können diese Ressourcen nutzen, um die Entwicklung zu beschleunigen, die Funktionalität zu verbessern und die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen, um sich einen Wettbewerbsvorteil in der schnelllebigen Technologiebranche zu sichern.

Sicherheitsmaßnahmen

OutSystems legt großen Wert auf die Sicherheit und bietet integrierte Maßnahmen zum Schutz der Anwendungen vor potenziellen Bedrohungen. Dank der umfassenden Sicherheitsfunktionen können Unternehmen ihre Anwendungen in der Gewissheit entwickeln und einsetzen, dass ihre Daten und Systeme geschützt sind.

Automatisierte Testfähigkeiten

Um die Zuverlässigkeit und Qualität der Anwendungen zu gewährleisten, verfügt OutSystems über automatisierte Testfunktionen. Die Entwickler können auf einfache Weise strenge Tests durchführen, um Probleme frühzeitig im Entwicklungszyklus zu erkennen und zu beheben und so leistungsfähige und fehlerfreie Anwendungen zu erstellen.

Mühelose Skalierbarkeit

Die Architektur von OutSystems ermöglicht eine mühelose Skalierung der Anwendungen, um den steigenden Anforderungen der Anwender gerecht zu werden. Ganz gleich, ob es sich um ein kleines Projekt oder eine Unternehmenslösung handelt, OutSystems kann das Wachstum nahtlos bewältigen und gewährleistet auch bei einer schnell wachsenden Benutzerbasis eine optimale Leistung.

Cloud-Native-Bereitstellung und agile Methodologien

OutSystems setzt auf Cloud-Native Deployment und bietet eine flexible und skalierbare Infrastruktur. Darüber hinaus ist die Lösung auf agile Methoden abgestimmt, so dass Unternehmen sich schnell anpassen und auf sich ändernde Anforderungen reagieren können, was eine Kultur der Innovation und kontinuierlichen Verbesserung fördert.

Mit diesen Funktionen versetzt OutSystems Unternehmen in die Lage, ihre Kreativität zu entfesseln, die Entwicklung zu beschleunigen und hochmoderne Anwendungen bereitzustellen, die Wachstum und Erfolg im digitalen Zeitalter fördern.

Wer kann es nutzen?

OutSystems ist für ein breites Spektrum von Anwendern konzipiert, darunter professionelle Entwickler, private Entwickler und Unternehmensvertreter.

Professionelle Entwickler können die umfangreichen Funktionen der Plattform nutzen, um Entwicklungszyklen zu beschleunigen, die Komplexität zu reduzieren und innovative Lösungen schnell auf den Markt zu bringen.



können die umfangreichen Funktionen der Plattform nutzen, um Entwicklungszyklen zu beschleunigen, die Komplexität zu reduzieren und innovative Lösungen schnell auf den Markt zu bringen. Bürgerliche Entwickler , die vielleicht nicht über umfangreiche Programmierkenntnisse verfügen, können die benutzerfreundliche visuelle Oberfläche von OutSystems nutzen, um zu Anwendungsentwicklungsprojekten beizutragen und so die Zusammenarbeit und Innovation in Unternehmen zu fördern.



, die vielleicht nicht über umfangreiche Programmierkenntnisse verfügen, können die benutzerfreundliche visuelle Oberfläche von OutSystems nutzen, um zu Anwendungsentwicklungsprojekten beizutragen und so die Zusammenarbeit und Innovation in Unternehmen zu fördern. DieStakeholder des Unternehmens können sich aktiv an der Anwendungsentwicklung beteiligen, indem sie Feedback geben, Anpassungen vornehmen und sicherstellen, dass das Endprodukt ihren spezifischen Anforderungen gerecht wird.

OutSystems ermöglicht es Unternehmen aller Größen und Branchen, die Entwicklung von low-code zu nutzen und Initiativen zur digitalen Transformation mit Zuversicht voranzutreiben.

OutSystems im Vergleich AppMaster

Obwohl sowohl OutSystems als auch AppMaster leistungsstarke low-code und no-code Entwicklungslösungen anbieten, gibt es einige wichtige Unterschiede, die bei der Wahl der richtigen Plattform für Ihre Bedürfnisse zu beachten sind.

Wenn Sie die Optionen von OutSystems und AppMaster für die Entwicklung von low-code und no-code in Betracht ziehen, ist es wichtig, sich mit den einzigartigen Funktionen und Möglichkeiten jeder Plattform näher zu befassen.

OutSystems bietet eine umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Komponenten und Integrationen, die es Entwicklern ermöglichen, Anwendungen schnell zu erstellen und einzusetzen. Darüber hinaus zeichnet sich die Plattform durch ihre Fähigkeit aus, komplexe Arbeitsabläufe zu unterstützen, Systeme von Drittanbietern zu integrieren und nahtlose Benutzererfahrungen über Web- und Mobilplattformen zu liefern.

Auf der anderen Seite zeichnet sich die Plattform AppMaster.io no-code durch ein einzigartiges serverbasiertes Framework und den Fokus auf granulare Anpassungsmöglichkeiten aus. Durch die Generierung von Quellcode für Backend-, Web- und mobile Anwendungen bietet AppMaster Unternehmen die Flexibilität, ihre Anwendungen vor Ort zu hosten, was eine vollständige Kontrolle und verbesserte Sicherheit ermöglicht.

Die visuellen Modellierungsfunktionen der Plattform ermöglichen einen rationalisierten Entwicklungsprozess, der es den Anwendern erlaubt, Datenmodelle, Geschäftslogik und Benutzeroberflächen einfach zu definieren, ohne umfangreichen Code zu schreiben. Mit der Möglichkeit, die Benutzeroberfläche, die Logik und die API-Schlüssel von mobilen Anwendungen zu aktualisieren, ohne neue Versionen in App-Stores einreichen zu müssen, zeichnet sich AppMaster durch eine agile und effiziente Entwicklung mobiler Anwendungen aus.

Darüber hinaus legt AppMaster den Schwerpunkt auf Skalierbarkeit und Leistung durch seine kompilierten zustandslosen Backend-Anwendungen, die mit Go erstellt werden. Dieser Ansatz ermöglicht eine erstaunliche Skalierbarkeit und eignet sich daher hervorragend für Unternehmen und Anwendungsfälle mit hoher Last. Die Plattform bietet außerdem eine umfassende Dokumentation, eine automatische Generierung von Swagger-Dokumentation (offene API) für den Server endpoints und Skripte für die Migration von Datenbankschemata, um eine optimierte Zusammenarbeit und effiziente Entwicklungsprozesse zu gewährleisten.

Letztendlich hängt die Entscheidung zwischen OutSystems und AppMaster von den spezifischen Anforderungen, Fähigkeiten und Prioritäten Ihres Unternehmens ab. Der umfassende Funktionsumfang von OutSystems und die lebendige Community machen es zu einer ausgezeichneten Wahl für Unternehmen, die eine low-code Plattform mit umfangreichen Integrationen und Support suchen. Der Fokus auf Anpassung, das servergesteuerte Framework und die umfassende Kontrolle über die Bereitstellung machen AppMaster zu einem starken Konkurrenten für Unternehmen, die eine skalierbare und sichere no-code Lösung suchen. Eine sorgfältige Bewertung der Anforderungen und Ziele Ihres Unternehmens wird Ihnen helfen, die Plattform zu finden, die am besten zu Ihren Entwicklungszielen passt.