Сегодня предприятия различных отраслей постоянно ищут эффективные способы внедрения инноваций и быстрой доставки программных решений. Одной из таких платформ, совершивших революцию в области разработки программного обеспечения, является OutSystems. Являясь одним из ведущих игроков в области разработки программного обеспечения с низким содержанием кода, OutSystems предлагает невероятно мощную и удобную платформу, позволяющую организациям создавать мощные приложения с высокой скоростью и оперативностью.

Обзор компании

Основанная в 2001 году Пауло Росадо и командой увлеченных инженеров-программистов, компания OutSystems стала ведущей силой в индустрии разработки low-code. Эта инновационная компания со штаб-квартирой в Португалии быстро завоевала мировое признание благодаря своему революционному подходу к разработке приложений. То, что начиналось с идеи упростить и ускорить разработку программного обеспечения, превратилось в платформу мирового класса, которой доверяют тысячи организаций по всему миру.

Как это работает?

OutSystems представляет собой интуитивно понятную и наглядную среду разработки, которая позволяет как профессиональным разработчикам, так и обычным пользователям легко и просто создавать сложные программные решения. Платформа предлагает полный набор инструментов и функций для оптимизации всего жизненного цикла разработки приложений - от проектирования и создания прототипов до тестирования и развертывания.

Благодаря интерфейсу drag-and-drop и готовым компонентам разработчики могут быстро создавать веб- и мобильные приложения, значительно сокращая традиционные усилия по кодированию. Возможности визуального моделирования позволяют пользователям определять модели данных, бизнес-логику, пользовательские интерфейсы и интеграции, не требуя при этом глубоких знаний в области программирования. Таким образом, платформы low-code и no-code позволяют ускорить время выхода на рынок и активизировать инициативы по цифровой трансформации.

Ключевые особенности

OutSystems удовлетворяет разнообразные потребности разработчиков и организаций благодаря богатому набору ключевых возможностей:

Интуитивно понятная визуальная среда разработки

Интуитивно понятная визуальная среда разработки OutSystems позволяет разработчикам создавать приложения без лишних усилий, используя функциональность сайта drag-and-drop. Благодаря отсутствию необходимости кодирования, эта функция позволяет разработчикам создавать сложные приложения без особых усилий, экономя время и силы в процессе разработки.

Готовые шаблоны, компоненты и интеграции

Для оптимизации процесса создания приложений OutSystems предлагает обширную библиотеку готовых шаблонов, компонентов и интеграций. Разработчики могут использовать эти ресурсы для ускорения разработки, расширения функциональности и сокращения времени вывода продукта на рынок, обеспечивая себе конкурентное преимущество в быстро меняющейся технологической индустрии.

Меры безопасности

OutSystems уделяет большое внимание безопасности, предлагая встроенные средства защиты приложений от потенциальных угроз. Благодаря комплексным средствам защиты предприятия могут уверенно создавать и внедрять приложения, зная, что их данные и системы надежно защищены.

Возможности автоматизированного тестирования

Для обеспечения надежности и качества приложений в OutSystems реализованы возможности автоматизированного тестирования. Разработчики могут легко проводить тщательное тестирование, выявляя и устраняя проблемы на ранних этапах разработки, что позволяет создавать мощные приложения без ошибок.

Эффективная масштабируемость

Архитектура OutSystems позволяет легко масштабировать приложения в соответствии с растущими требованиями пользователей. Будь то небольшой проект или решение корпоративного уровня, OutSystems легко справится с ростом, обеспечив оптимальную производительность даже при быстром увеличении пользовательской базы.

Облачно-нативное развертывание и Agile-методологии

Применяя облачно-нативное развертывание, OutSystems предлагает гибкую и масштабируемую инфраструктуру. Кроме того, она соответствует методологии agile, что позволяет компаниям быстро адаптироваться и реагировать на меняющиеся требования, формируя культуру инноваций и постоянного совершенствования.

Благодаря этим возможностям OutSystems позволяет предприятиям раскрыть свой творческий потенциал, ускорить разработку и создавать передовые приложения, обеспечивающие рост и успех в цифровую эпоху.

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Кто может воспользоваться этим решением?

OutSystems рассчитана на широкий круг пользователей, включая профессиональных разработчиков, гражданских разработчиков и представителей бизнеса.

Профессиональные разработчики могут использовать широкие возможности платформы для ускорения цикла разработки, снижения сложности и быстрого вывода инновационных решений на рынок.



могут использовать широкие возможности платформы для ускорения цикла разработки, снижения сложности и быстрого вывода инновационных решений на рынок. Гражданские разработчики , которые могут не обладать большим опытом кодирования, могут использовать удобный визуальный интерфейс OutSystems для участия в проектах по разработке приложений, что способствует развитию сотрудничества и инноваций в организациях.



, которые могут не обладать большим опытом кодирования, могут использовать удобный визуальный интерфейс OutSystems для участия в проектах по разработке приложений, что способствует развитию сотрудничества и инноваций в организациях. Заинтересованные стороны бизнеса могут активно участвовать в процессе разработки приложений, предоставляя обратную связь, внося коррективы и обеспечивая соответствие конечного продукта их специфическим требованиям.

OutSystems дает возможность организациям любого масштаба и отраслевой принадлежности перейти на разработку low-code и уверенно реализовывать инициативы по цифровой трансформации.

Сравнение OutSystems и . AppMaster

Несмотря на то что OutSystems и AppMaster предлагают мощные решения для разработки low-code и no-code, есть несколько ключевых различий, которые необходимо учитывать при выборе платформы, подходящей для ваших нужд.

Рассматривая возможности OutSystems и AppMaster для разработки low-code и no-code, важно более глубоко изучить уникальные функции и возможности каждой платформы.

OutSystems предлагает обширную библиотеку готовых компонентов и интеграций, что позволяет разработчикам быстро создавать и внедрять приложения. Кроме того, эта платформа обладает широкими возможностями по организации сложных рабочих процессов, интеграции со сторонними системами, а также обеспечивает бесшовный пользовательский опыт на веб- и мобильных платформах.

С другой стороны, платформа AppMaster.io no-code отличается уникальным серверно-управляемым фреймворком и акцентом на возможности детальной настройки. Генерируя исходный код для бэкенда, веб- и мобильных приложений, AppMaster предоставляет организациям возможность размещать свои приложения в локальной сети, обеспечивая полный контроль и повышенную безопасность.

Возможности визуального моделирования платформы позволяют оптимизировать процесс разработки, позволяя пользователям легко определять модели данных, бизнес-логику и пользовательские интерфейсы без написания большого количества кода. Благодаря возможности обновления пользовательского интерфейса, логики и API-ключей мобильных приложений без необходимости отправки новых версий в магазины приложений, AppMaster обеспечивает гибкую и эффективную разработку мобильных приложений.

Кроме того, на сайте AppMaster особое внимание уделяется масштабируемости и производительности благодаря компилируемым бэкенд-приложениям без статических данных, создаваемым на языке Go. Такой подход обеспечивает потрясающую масштабируемость, что делает платформу исключительно подходящей для корпоративных и высоконагруженных приложений. Кроме того, платформа предоставляет исчерпывающую документацию, автоматическую генерацию документации swagger (open API) для сервера endpoints, а также скрипты миграции схем баз данных, что обеспечивает оптимизацию совместной работы и эффективность процессов разработки.

В конечном итоге выбор между OutSystems и AppMaster будет зависеть от конкретных требований, квалификации и приоритетов вашей организации. Широкий набор функций OutSystems и активное сообщество делают ее отличным выбором для организаций, ищущих платформу low-code с широкими возможностями интеграции и поддержки. В то же время, ориентированность AppMaster на индивидуальную настройку, серверная структура и полный контроль над развертыванием делают ее сильным соперником для предприятий, которым нужны масштабируемые и безопасные no-code -решения. Тщательная оценка потребностей и задач вашей организации поможет выбрать платформу, наиболее соответствующую вашим целям развития.