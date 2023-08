Aujourd'hui, les entreprises de tous les secteurs sont constamment à la recherche de moyens efficaces pour innover et fournir des solutions logicielles à un rythme rapide. OutSystems est l'une de ces plateformes qui a révolutionné l'industrie du développement logiciel. En tant qu'acteur majeur dans le domaine du développement à code bas, OutSystems offre une plateforme incroyablement puissante et conviviale qui permet aux organisations de créer des applications puissantes avec rapidité et agilité.

Présentation de l'entreprise

Fondée en 2001 par Paulo Rosado et une équipe d'ingénieurs logiciels passionnés, OutSystems s'est imposée comme une force de premier plan dans l'industrie du développement low-code. Basée au Portugal, cette entreprise innovante a rapidement acquis une reconnaissance mondiale pour son approche révolutionnaire du développement d'applications. Ce qui a commencé comme une vision pour simplifier et accélérer le développement de logiciels s'est transformé en une plateforme de classe mondiale à laquelle font confiance des milliers d'organisations dans le monde entier.

OutSystems fournit un environnement de développement intuitif et visuel qui permet aux développeurs professionnels et aux développeurs amateurs de collaborer de manière transparente à la création de solutions logicielles complexes. La plateforme offre un ensemble complet d'outils et de fonctionnalités pour rationaliser l'ensemble du cycle de vie du développement d'applications, de la conception et du prototypage aux tests et au déploiement.

Grâce à l'interface "glisser-déposer" et aux composants préconstruits, les développeurs peuvent créer rapidement des applications web et mobiles, ce qui réduit considérablement les efforts de codage traditionnels. Les capacités de modélisation visuelle permettent aux utilisateurs de définir des modèles de données, des logiques d'entreprise, des interfaces utilisateur et des intégrations, le tout sans avoir besoin de connaissances approfondies en programmation. Cela permet aux plateformes low-code et no-code d'accélérer la mise sur le marché et d'améliorer leurs initiatives de transformation numérique.

Caractéristiques principales

OutSystems répond aux divers besoins des développeurs et des organisations avec un riche ensemble de fonctionnalités clés :

Environnement de développement visuel intuitif

OutSystems redéfinit le développement d'applications grâce à son environnement de développement visuel intuitif, offrant aux développeurs une fonctionnalité drag-and-drop transparente. En éliminant le besoin d'un codage extensif, cette fonctionnalité permet aux développeurs de concevoir des applications complexes sans effort, économisant ainsi du temps et des efforts dans le processus de développement.

Modèles, composants et intégrations préconstruits

OutSystems propose une vaste bibliothèque de modèles, de composants et d'intégrations préconstruits afin de simplifier la création d'applications. Les développeurs peuvent utiliser ces ressources pour accélérer le développement, améliorer la fonctionnalité et réduire le temps de mise sur le marché, assurant ainsi un avantage concurrentiel dans l'industrie technologique qui évolue rapidement.

Mesures de sécurité

OutSystems met fortement l'accent sur la sécurité, en offrant des mesures intégrées pour protéger les applications des menaces potentielles. Avec des fonctions de sécurité complètes, les entreprises peuvent créer et déployer des applications en toute confiance, en sachant que leurs données et leurs systèmes sont protégés.

Capacités de test automatisé

Pour garantir la fiabilité et la qualité des applications, OutSystems intègre des capacités de tests automatisés. Les développeurs peuvent facilement effectuer des tests rigoureux, identifier et résoudre les problèmes dès le début du cycle de développement, ce qui permet de livrer des applications puissantes et exemptes de bogues.

Évolutivité sans faille

L'architecture d'OutSystems permet aux applications de s'adapter sans effort aux demandes croissantes des utilisateurs. Qu'il s'agisse d'un projet à petite échelle ou d'une solution au niveau de l'entreprise, OutSystems peut gérer la croissance de manière transparente, en garantissant des performances optimales même avec une base d'utilisateurs en expansion rapide.

Déploiement cloud-natif et méthodologies agiles

En adoptant le déploiement cloud-native, OutSystems offre une infrastructure flexible et évolutive. En outre, il s'aligne sur les méthodologies agiles, permettant aux entreprises de s'adapter et de répondre rapidement aux exigences changeantes, en encourageant une culture de l'innovation et de l'amélioration continue.

Grâce à ces caractéristiques, OutSystems permet aux entreprises de libérer leur créativité, d'accélérer le développement et de fournir des applications de pointe qui stimulent la croissance et le succès à l'ère numérique.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Qui peut l'utiliser ?

OutSystems est conçu pour répondre aux besoins d'un large éventail d'utilisateurs, y compris les développeurs professionnels, les développeurs citoyens et les parties prenantes de l'entreprise.

Les développeurs professionnels peuvent exploiter les capacités étendues de la plateforme pour accélérer les cycles de développement, réduire la complexité et fournir rapidement des solutions innovantes sur le marché.



peuvent exploiter les capacités étendues de la plateforme pour accélérer les cycles de développement, réduire la complexité et fournir rapidement des solutions innovantes sur le marché. Les développeurs citoyens , qui n'ont pas forcément une grande expérience du codage, peuvent utiliser l'interface visuelle conviviale d'OutSystems pour contribuer aux projets de développement d'applications, encourageant ainsi la collaboration et l'innovation au sein des organisations.



, qui n'ont pas forcément une grande expérience du codage, peuvent utiliser l'interface visuelle conviviale d'OutSystems pour contribuer aux projets de développement d'applications, encourageant ainsi la collaboration et l'innovation au sein des organisations. Lesparties prenantes de l'entreprise peuvent participer activement au processus de développement de l'application en donnant leur avis, en faisant des ajustements et en s'assurant que le produit final correspond à leurs exigences spécifiques.

OutSystems permet aux organisations de toutes tailles et de tous secteurs d'activité d'adopter le développement low-code et de mener des initiatives de transformation numérique en toute confiance.

OutSystems vs. AppMaster

Bien qu'OutSystems et AppMaster offrent tous deux de puissantes solutions de développement low-code et no-code, il existe quelques différences clés à prendre en compte lors du choix de la plateforme la mieux adaptée à vos besoins.

Lorsque l'on considère les options entre OutSystems et AppMaster pour le développement de low-code et no-code, il est important d'approfondir les caractéristiques et les capacités uniques de chaque plateforme.

OutSystems offre une vaste bibliothèque de composants et d'intégrations préconstruits, permettant aux développeurs de créer et de déployer rapidement des applications. En outre, la plateforme excelle dans sa capacité à gérer des flux de travail complexes, à s'intégrer à des systèmes tiers et à fournir des expériences utilisateur transparentes sur les plateformes web et mobiles.

D'autre part, la plateforme AppMaster.io no-code se distingue par un cadre unique axé sur le serveur et par l'accent mis sur les capacités de personnalisation granulaire. En générant le code source pour les applications dorsales, web et mobiles, AppMaster offre aux organisations la flexibilité d'héberger leurs applications sur place, ce qui permet un contrôle total et une sécurité accrue.

Les capacités de modélisation visuelle de la plateforme permettent un processus de développement rationalisé, permettant aux utilisateurs de définir facilement les modèles de données, la logique d'entreprise et les interfaces utilisateur sans avoir à écrire un code extensif. Avec la possibilité de mettre à jour l'interface utilisateur, la logique et les clés API des applications mobiles sans avoir à soumettre de nouvelles versions aux magasins d'applications, AppMaster excelle dans la fourniture d'expériences de développement d'applications mobiles agiles et efficaces.

En outre, AppMaster met l'accent sur l'évolutivité et la performance grâce à ses applications backend compilées et sans état, générées avec Go. Cette approche permet une évolutivité étonnante, ce qui la rend exceptionnellement bien adaptée aux entreprises et aux cas d'utilisation à forte charge. La plateforme fournit également une documentation complète, une génération automatique de documentation swagger (API ouverte) pour le serveur endpoints, et des scripts de migration de schéma de base de données pour assurer une collaboration rationalisée et des processus de développement efficaces.

En fin de compte, le choix entre OutSystems et AppMaster dépendra des exigences spécifiques, des compétences et des priorités de votre organisation. L'ensemble des fonctionnalités d'OutSystems et sa communauté dynamique en font un excellent choix pour les organisations qui recherchent une plateforme low-code avec des intégrations et un support étendus. En revanche, l'accent mis par AppMaster sur la personnalisation, le cadre axé sur le serveur et le contrôle complet du déploiement en font un concurrent de poids pour les entreprises à la recherche de solutions no-code évolutives et sécurisées. Une évaluation minutieuse des besoins et des objectifs de votre organisation vous guidera vers la plateforme qui correspond le mieux à vos objectifs de développement.