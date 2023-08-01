Bugün farklı sektörlerdeki işletmeler sürekli olarak yazılım çözümlerini hızlı bir şekilde yenilemek ve sunmak için verimli yollar arıyor. Yazılım geliştirme endüstrisinde devrim yaratan böyle bir platform OutSystems'dir. Düşük kod geliştirme alanında önde gelen bir oyuncu olarak OutSystems, kuruluşların hız ve çeviklikle güçlü uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan inanılmaz derecede güçlü ve kullanıcı dostu bir platform sunar.

Şirket Genel Bakışı

2001 yılında Paulo Rosado ve tutkulu yazılım mühendislerinden oluşan bir ekip tarafından kurulan OutSystems, low-code geliştirme endüstrisinde lider bir güç olarak ortaya çıktı. Merkezi Portekiz'de bulunan bu yenilikçi şirket, uygulama geliştirmeye yönelik devrim niteliğindeki yaklaşımıyla kısa sürede küresel tanınırlık kazandı. Yazılım geliştirmeyi basitleştirme ve hızlandırma vizyonu olarak başlayan şey, dünya çapında binlerce kuruluşun güvendiği birinci sınıf bir platforma dönüştü.

O nasıl çalışır?

OutSystems, hem profesyonel geliştiricilerin hem de vatandaş geliştiricilerin karmaşık yazılım çözümleri oluşturmada sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan sezgisel ve görsel bir geliştirme ortamı sağlar. Platform, tasarım ve prototip oluşturmadan test ve dağıtıma kadar tüm uygulama geliştirme yaşam döngüsünü düzene sokmak için kapsamlı bir araç ve özellik seti sunar.

Sürükle ve bırak arabirimi ve önceden oluşturulmuş bileşenlerle, geliştiriciler hızla web ve mobil uygulamalar oluşturabilir ve geleneksel kodlama çabalarını önemli ölçüde azaltabilir. Görsel modelleme yetenekleri, kullanıcıların derin programlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan veri modellerini, iş mantığını, kullanıcı arayüzlerini ve entegrasyonları tanımlamasına olanak tanır. Bu , pazara sürüm süresini hızlandırmak ve dijital dönüşüm girişimlerini geliştirmek için low-code ve no-code platformlar oluşturur.

Ana Özellikler

OutSystems, zengin bir dizi temel özellik ile geliştiricilerin ve kuruluşların farklı ihtiyaçlarını karşılar:

Sezgisel Görsel Geliştirme Ortamı

OutSystems, sezgisel görsel geliştirme ortamıyla uygulama geliştirmeyi yeniden tanımlıyor ve geliştiricilere kusursuz bir drag-and-drop işlevselliği sağlıyor. Kapsamlı kodlama ihtiyacını ortadan kaldıran bu özellik, geliştiricilerin karmaşık uygulamaları zahmetsizce tasarlamasına, geliştirme sürecinde zamandan ve emekten tasarruf etmesine olanak tanır.

Önceden Oluşturulmuş Şablonlar, Bileşenler ve Entegrasyonlar

Uygulama oluşturmayı kolaylaştıran OutSystems, önceden oluşturulmuş şablonlar, bileşenler ve entegrasyonlardan oluşan kapsamlı bir kitaplık sunar. Geliştiriciler, geliştirmeyi hızlandırmak, işlevselliği geliştirmek ve pazara sunma süresini kısaltmak için bu kaynakları kullanabilir ve hızlı tempolu teknoloji endüstrisinde rekabet avantajı sağlayabilir.

Güvenlik önlemleri

OutSystems, uygulamaları potansiyel tehditlerden korumak için yerleşik önlemler sunarak güvenliğe büyük önem verir. Kapsamlı güvenlik özellikleriyle işletmeler, verilerinin ve sistemlerinin korunduğunu bilerek uygulamaları güvenle oluşturup dağıtabilir.

Otomatik Test Yetenekleri

Uygulamaların güvenilirliğini ve kalitesini sağlayan OutSystems, otomatikleştirilmiş test yetenekleri içerir. Geliştiriciler, geliştirme döngüsünün başlarında sorunları tanımlayarak ve ele alarak zorlu testleri kolaylıkla gerçekleştirebilir ve böylece güçlü ve hatasız uygulamalar sunabilir.

Zahmetsiz Ölçeklenebilirlik

OutSystems'ın mimarisi, uygulamaların artan kullanıcı taleplerini karşılamak için zahmetsizce ölçeklenmesini sağlar. İster küçük ölçekli bir proje ister kurumsal düzeyde bir çözüm olsun, OutSystems büyümeyi sorunsuz bir şekilde yönetebilir ve hızla genişleyen bir kullanıcı tabanında bile optimum performans sağlar.

Bulutta Yerel Dağıtım ve Çevik Metodolojiler

Bulut yerel dağıtımını benimseyen OutSystems, esnek ve ölçeklenebilir bir altyapı sunar. Ek olarak, işletmelerin değişen gereksinimlere hızlı bir şekilde uyum sağlamasına ve yanıt vermesine olanak tanıyarak, bir yenilik ve sürekli iyileştirme kültürünü teşvik ederek çevik metodolojilerle uyumludur.

Bu özelliklerle OutSystems, işletmelere yaratıcılıklarını ortaya çıkarma, geliştirmeyi hızlandırma ve dijital çağda büyümeyi ve başarıyı destekleyen son teknoloji uygulamaları sunma gücü verir.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Kimler Kullanabilir?

OutSystems, profesyonel geliştiriciler, vatandaş geliştiriciler ve iş paydaşları dahil olmak üzere çok çeşitli kullanıcılara hitap edecek şekilde tasarlanmıştır.

Profesyonel geliştiriciler , geliştirme döngülerini hızlandırmak, karmaşıklığı azaltmak ve pazara hızlı bir şekilde yenilikçi çözümler sunmak için platformun kapsamlı yeteneklerinden yararlanabilir.



, geliştirme döngülerini hızlandırmak, karmaşıklığı azaltmak ve pazara hızlı bir şekilde yenilikçi çözümler sunmak için platformun kapsamlı yeteneklerinden yararlanabilir. Kapsamlı kodlama deneyimine sahip olmayan vatandaş geliştiriciler , uygulama geliştirme projelerine katkıda bulunmak için OutSystems'in kullanıcı dostu görsel arayüzünü kullanabilir ve böylece kuruluşlar içinde işbirliğini ve yeniliği teşvik edebilir.



, uygulama geliştirme projelerine katkıda bulunmak için OutSystems'in kullanıcı dostu görsel arayüzünü kullanabilir ve böylece kuruluşlar içinde işbirliğini ve yeniliği teşvik edebilir. İş paydaşları , geri bildirim sağlayarak, ayarlamalar yaparak ve nihai ürünün kendi özel gereksinimleriyle uyumlu olmasını sağlayarak uygulama geliştirme sürecine aktif olarak katılabilir.

OutSystems, her büyüklükteki ve sektördeki kuruluşu low-code geliştirmeyi benimsemeye ve dijital dönüşüm girişimlerini güvenle yürütmeye teşvik eder.

OutSystems ve AppMaster

Hem OutSystems hem de AppMaster low-code ve no-code güçlü geliştirme çözümleri sunarken, ihtiyaçlarınız için doğru platformu seçerken göz önünde bulundurmanız gereken bazı önemli farklılıklar vardır.

low-code ve no-code geliştirme için OutSystems ve AppMaster arasındaki seçenekleri değerlendirirken, her platformun benzersiz özelliklerini ve yeteneklerini daha derinlemesine araştırmak önemlidir.

OutSystems, önceden oluşturulmuş bileşenlerden ve entegrasyonlardan oluşan kapsamlı bir kitaplık sunarak, geliştiricilerin uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmasına ve devreye almasına olanak tanır. Ayrıca platform, karmaşık iş akışlarını barındırma, üçüncü taraf sistemlerle entegre olma ve web ve mobil platformlarda sorunsuz kullanıcı deneyimleri sunma becerisinde öne çıkıyor.

Öte yandan, AppMaster.io no-code platform, benzersiz bir sunucu güdümlü çerçeve ve parçalı özelleştirme yeteneklerine odaklanmasıyla diğerlerinden ayrılır. AppMaster, arka uç, web ve mobil uygulamalar için kaynak kodu oluşturarak, kuruluşlara uygulamalarını şirket içinde barındırma esnekliği sunarak tam kontrol ve gelişmiş güvenlik sağlar.

Platformun görsel modelleme yetenekleri, kolaylaştırılmış bir geliştirme sürecine izin vererek, kullanıcıların kapsamlı kod yazmadan veri modellerini, iş mantığını ve kullanıcı arayüzlerini kolayca tanımlamasını sağlar. Uygulama mağazalarına yeni sürümler göndermeye gerek kalmadan mobil uygulama kullanıcı arayüzünü, mantığı ve API anahtarlarını güncelleme becerisiyle AppMaster, çevik ve verimli mobil uygulama geliştirme deneyimleri sağlamada mükemmeldir.

Ayrıca AppMaster, Go ile oluşturulan derlenmiş durum bilgisi olmayan arka uç uygulamaları aracılığıyla ölçeklenebilirliği ve performansı vurgular. Bu yaklaşım, olağanüstü ölçeklenebilirlik sağlayarak onu kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için son derece uygun hale getirir. Platform ayrıca, kolaylaştırılmış işbirliği ve verimli geliştirme süreçleri sağlamak için kapsamlı belgeler, sunucu endpoints için otomatik olarak havalı (açık API) belgeler ve veritabanı şeması taşıma komut dosyaları sağlar.

Sonuç olarak, OutSystems ve AppMaster arasındaki seçim, kuruluşunuzun özel gereksinimlerine, beceri setlerine ve önceliklerine bağlı olacaktır. OutSystems'in kapsamlı özellik seti ve canlı topluluğu, onu kapsamlı entegrasyonlar ve destek ile low-code bir platform arayan kuruluşlar için mükemmel bir seçim haline getiriyor. Bu arada, AppMaster özelleştirmeye odaklanması, sunucu güdümlü çerçevesi ve dağıtım üzerinde kapsamlı kontrolü, onu ölçeklenebilir ve güvenli no-code çözümler arayan kuruluşlar için güçlü bir rakip haline getiriyor. Kuruluşunuzun ihtiyaçlarını ve hedeflerini dikkatli bir şekilde değerlendirmek, geliştirme hedeflerinize en uygun platforma ulaşmanıza yardımcı olacaktır.