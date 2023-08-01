如今，各行各业的企业都在不断寻求创新和快速交付软件解决方案的有效方法。OutSystems 就是这样一个彻底改变了软件开发行业的平台。作为低代码开发领域的佼佼者，OutSystems 提供了一个功能强大、用户友好的平台，使企业能够快速、灵活地构建功能强大的应用程序。

公司概况

OutSystems 由 Paulo Rosado 和一群充满激情的软件工程师创建于 2001 年，现已成为low-code 开发行业的领军企业。这家创新型公司总部位于葡萄牙，因其革命性的应用程序开发方法而迅速获得全球认可。从简化和加速软件开发的愿景开始，OutSystems 已发展成为世界一流的平台，受到全球成千上万企业的信赖。

它是如何工作的？

OutSystems 提供了一个直观和可视化的开发环境，使专业开发人员和普通开发人员能够无缝协作，构建复杂的软件解决方案。该平台提供一套全面的工具和功能，可简化从设计、原型开发到测试和部署的整个应用程序开发生命周期。

利用拖放界面和预建组件，开发人员可以快速创建网络和移动应用程序，大大减少传统的编码工作。可视化建模功能使用户能够定义数据模型、业务逻辑、用户界面和集成，而无需深厚的编程专业知识。这使得low-code 和no-code 平台能够加快产品上市时间，并增强其数字化转型计划。

主要特点

OutSystems 具有一系列丰富的关键功能，可满足开发人员和企业的不同需求：

直观的可视化开发环境

OutSystems 以其直观的可视化开发环境重新定义了应用程序的开发，为开发人员提供了无缝的drag-and-drop 功能。这一功能无需大量编码，使开发人员能够轻松设计复杂的应用程序，从而节省开发过程中的时间和精力。

预建模板、组件和集成

为了简化应用程序的创建，OutSystems 提供了大量预建模板、组件和集成库。开发人员可以利用这些资源加速开发、增强功能并缩短上市时间，从而确保在快节奏的科技行业中获得竞争优势。

安全措施

OutSystems 非常重视安全性，提供内置措施保护应用程序免受潜在威胁。凭借全面的安全功能，企业可以放心地构建和部署应用程序，因为他们知道自己的数据和系统受到了保护。

自动测试功能

为了确保应用程序的可靠性和质量，OutSystems 集成了自动测试功能。开发人员可以轻松执行严格的测试，在开发周期的早期发现并解决问题，从而提供功能强大、无错误的应用程序。

轻松实现可扩展性

OutSystems 的架构使应用程序可以毫不费力地扩展，以满足日益增长的用户需求。无论是小型项目还是企业级解决方案，OutSystems 都能无缝处理增长问题，即使用户群迅速扩大，也能确保最佳性能。

云原生部署和敏捷方法论

OutSystems 采用云原生部署，提供灵活、可扩展的基础设施。此外，它还符合敏捷方法论，使企业能够快速适应和响应不断变化的需求，培养创新和持续改进的文化。

凭借这些功能，OutSystems 使企业能够释放创造力、加快开发速度，并交付尖端应用程序，从而在数字时代推动增长和取得成功。

谁可以使用它？

OutSystems 旨在满足专业开发人员、公民开发人员和企业利益相关者等各类用户的需求。

专业开发人员 可以利用该平台的广泛功能加快开发周期，降低复杂性，并迅速向市场提供创新解决方案。



可以利用该平台的广泛功能加快开发周期，降低复杂性，并迅速向市场提供创新解决方案。 公民开发者 可能没有丰富的编码经验，但他们可以利用 OutSystems 用户友好的可视化界面为应用程序开发项目做出贡献，从而促进组织内部的协作和创新。



可能没有丰富的编码经验，但他们可以利用 OutSystems 用户友好的可视化界面为应用程序开发项目做出贡献，从而促进组织内部的协作和创新。 业务利益相关者 可以积极参与应用程序开发过程，提供反馈、进行调整，并确保最终产品符合他们的具体要求。

OutSystems 使各种规模和行业的组织都能接受low-code 开发，并满怀信心地推动数字化转型计划。

OutSystems 与 OutSystems 的比较AppMaster

虽然 OutSystems 和AppMaster 都能提供强大的low-code 和no-code 开发解决方案，但在选择适合您需求的平台时，需要考虑一些关键区别。

在考虑选择 OutSystems 和AppMaster 用于low-code 和no-code 开发时，深入了解每个平台的独特功能和能力非常重要。

OutSystems 提供广泛的预建组件和集成库，使开发人员能够快速创建和部署应用程序。此外，该平台还能适应复杂的工作流程、与第三方系统集成，并在网络和移动平台上提供无缝的用户体验。

另一方面，AppMaster.io no-code 平台凭借独特的服务器驱动框架和对细粒度定制功能的关注脱颖而出。通过生成后台、网络和移动应用程序的源代码，AppMaster 为企业提供了在内部托管应用程序的灵活性，从而提供了全面的控制和更高的安全性。

该平台的可视化建模功能可简化开发流程，使用户无需编写大量代码即可轻松定义数据模型、业务逻辑和用户界面。AppMaster 能够更新移动应用的用户界面、逻辑和 API 密钥，而无需向应用商店提交新版本，因此在提供敏捷、高效的移动应用开发体验方面表现出色。

此外，AppMaster 还通过使用 Go 生成的无状态编译后端应用程序来强调可扩展性和性能。这种方法具有惊人的可扩展性，因此非常适合企业和高负载用例。该平台还提供全面的文档、为服务器自动生成 swagger（开放 API）文档endpoints 以及数据库模式迁移脚本，以确保简化协作和高效的开发流程。

最终，OutSystems 和AppMaster 之间的选择取决于企业的具体要求、技能组合和优先事项。OutSystems 功能全面、社区活跃，是寻求具有广泛集成和支持的low-code 平台的企业的最佳选择。同时，AppMaster 注重定制、服务器驱动框架和对部署的全面控制，使其成为寻求可扩展和安全的no-code 解决方案的企业的有力竞争者。仔细评估贵组织的需求和目标将有助于指导您选择最符合您开发目标的平台。