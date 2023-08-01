اليوم ، تسعى الشركات عبر الصناعات باستمرار إلى إيجاد طرق فعالة للابتكار وتقديم حلول برمجية بوتيرة سريعة. إحدى هذه المنصات التي أحدثت ثورة في صناعة تطوير البرمجيات هي OutSystems. بصفتها لاعبًا بارزًا في مجال التطوير منخفض التعليمات البرمجية ، تقدم OutSystems نظامًا أساسيًا قويًا وسهل الاستخدام بشكل لا يصدق يمكّن المؤسسات من إنشاء تطبيقات قوية بسرعة ومرونة.

نبذة عن الشركة

تأسست في عام 2001 من قبل باولو روسادو وفريق من مهندسي البرمجيات المتحمسين ، برزت OutSystems كقوة رائدة في صناعة التطوير low-code. يقع مقرها الرئيسي في البرتغال ، وقد اكتسبت هذه الشركة المبتكرة بسرعة اعترافًا عالميًا بنهجها الثوري في تطوير التطبيقات. ما بدأ كرؤية لتبسيط وتسريع تطوير البرامج قد تحول إلى منصة عالمية المستوى موثوق بها من قبل الآلاف من المنظمات في جميع أنحاء العالم.

كيف يعمل؟

توفر OutSystems بيئة تطوير مرئية وبديهية تسمح للمطورين المحترفين والمطورين المواطنين بالتعاون بسلاسة في بناء حلول برمجية معقدة. توفر المنصة مجموعة شاملة من الأدوات والميزات لتبسيط دورة حياة تطوير التطبيقات بالكامل ، من التصميم والنماذج الأولية إلى الاختبار والنشر.

باستخدام واجهة السحب والإفلات والمكونات المبنية مسبقًا ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات الويب والجوال بسرعة ، مما يقلل بشكل كبير من جهود الترميز التقليدية. تمكن قدرات النمذجة المرئية المستخدمين من تحديد نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات المستخدم والتكاملات ، كل ذلك دون الحاجة إلى خبرة برمجة عميقة. وهذا يجعل الأنظمة الأساسية low-code no-code لتسريع وقت الوصول إلى السوق وتعزيز مبادرات التحول الرقمي الخاصة بهم.

دلائل الميزات

تلبي OutSystems الاحتياجات المتنوعة للمطورين والمؤسسات بمجموعة غنية من الميزات الرئيسية:

بيئة تطوير بصرية بديهية

تعيد OutSystems تعريف تطوير التطبيقات من خلال بيئة التطوير المرئي البديهية ، مما يوفر للمطورين وظيفة drag-and-drop سلسة. من خلال القضاء على الحاجة إلى ترميز واسع النطاق ، تتيح هذه الميزة للمطورين تصميم التطبيقات المعقدة دون عناء ، مما يوفر الوقت والجهد في عملية التطوير.

قوالب ومكونات وتكاملات مسبقة الصنع

تبسيط إنشاء التطبيق ، تقدم OutSystems مكتبة واسعة من القوالب والمكونات والتكاملات المبنية مسبقًا. يمكن للمطورين الاستفادة من هذه الموارد لتسريع التطوير ، وتعزيز الوظائف ، وتقليل الوقت المستغرق في السوق ، مما يضمن ميزة تنافسية في صناعة التكنولوجيا سريعة الخطى.

تدابير أمنية

تضع OutSystems تركيزًا قويًا على الأمان ، وتقدم إجراءات مدمجة لحماية التطبيقات من التهديدات المحتملة. بفضل ميزات الأمان الشاملة ، يمكن للشركات إنشاء التطبيقات ونشرها بثقة ، مع العلم أن بياناتها وأنظمتها محمية.

قدرات الاختبار الآلي

لضمان موثوقية وجودة التطبيقات ، تدمج OutSystems قدرات الاختبار الآلي. يمكن للمطورين إجراء اختبارات صارمة بسهولة وتحديد المشكلات ومعالجتها في وقت مبكر من دورة التطوير ، وبالتالي تقديم تطبيقات قوية وخالية من الأخطاء.

قابلية التوسع بسهولة

تمكن بنية OutSystems التطبيقات من التوسع دون عناء لتلبية متطلبات المستخدمين المتزايدة. سواء كان مشروعًا صغيرًا أو حلًا على مستوى المؤسسة ، يمكن لـ OutSystems التعامل مع النمو بسلاسة ، مما يضمن الأداء الأمثل حتى مع وجود قاعدة مستخدمين تتوسع بسرعة.

نشر السحابة الأصلية والمنهجيات الرشيقة

تقدم OutSystems بنية تحتية مرنة وقابلة للتطوير ، من خلال احتضان النشر السحابي الأصلي. بالإضافة إلى ذلك ، يتماشى مع المنهجيات الرشيقة ، مما يسمح للشركات بالتكيف والاستجابة بسرعة للمتطلبات المتغيرة ، وتعزيز ثقافة الابتكار والتحسين المستمر.

من خلال هذه الميزات ، تمكن OutSystems الشركات من إطلاق العنان لإبداعاتها وتسريع التطوير وتقديم التطبيقات المتطورة التي تدفع النمو والنجاح في العصر الرقمي.

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من يمكنه استخدامه؟

تم تصميم OutSystems لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين ، بما في ذلك المطورين المحترفين والمطورين المواطنين وأصحاب المصلحة في الأعمال.

يمكن للمطورين المحترفين الاستفادة من القدرات الواسعة للمنصة لتسريع دورات التطوير وتقليل التعقيد وتقديم حلول مبتكرة للسوق بسرعة.



الاستفادة من القدرات الواسعة للمنصة لتسريع دورات التطوير وتقليل التعقيد وتقديم حلول مبتكرة للسوق بسرعة. يمكن للمطورين المواطنين ، الذين قد لا يتمتعون بخبرة واسعة في الترميز ، استخدام الواجهة المرئية سهلة الاستخدام لـ OutSystems للمساهمة في مشاريع تطوير التطبيقات ، وبالتالي تعزيز التعاون والابتكار داخل المنظمات.



، الذين قد لا يتمتعون بخبرة واسعة في الترميز ، استخدام الواجهة المرئية سهلة الاستخدام لـ OutSystems للمساهمة في مشاريع تطوير التطبيقات ، وبالتالي تعزيز التعاون والابتكار داخل المنظمات. يمكن لأصحاب المصلحة التجاريين المشاركة بنشاط في عملية تطوير التطبيق من خلال تقديم الملاحظات وإجراء التعديلات والتأكد من توافق المنتج النهائي مع متطلباتهم المحددة.

تعمل OutSystems على تمكين المؤسسات من جميع الأحجام والصناعات لتبني تطوير low-code ودفع مبادرات التحول الرقمي بثقة.

OutSystems مقابل AppMaster

في حين أن كلا من OutSystems و AppMaster يقدمان حلول تطوير قوية low-code no-code ، إلا أن هناك بعض الاختلافات الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار النظام الأساسي المناسب لاحتياجاتك.

عند النظر في الخيارات بين OutSystems و AppMaster لتطوير التعليمات low-code no-code ، من المهم التعمق في الميزات والقدرات الفريدة لكل نظام أساسي.

تقدم OutSystems مكتبة واسعة من المكونات والتكاملات المبنية مسبقًا ، مما يمكّن المطورين من إنشاء التطبيقات ونشرها بسرعة. بالإضافة إلى ذلك ، تتفوق المنصة في قدرتها على استيعاب مهام سير العمل المعقدة ، والتكامل مع أنظمة الجهات الخارجية ، وتقديم تجارب مستخدم سلسة عبر منصات الويب والجوّال.

من ناحية أخرى ، فإن منصة AppMaster.io no-code تميز نفسها بإطار عمل فريد يحركه الخادم والتركيز على إمكانيات التخصيص الدقيقة. من خلال إنشاء كود المصدر للخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول ، يوفر AppMaster للمؤسسات المرونة لاستضافة تطبيقاتها في أماكن العمل ، مما يوفر تحكمًا كاملاً وأمانًا محسنًا.

تسمح قدرات النمذجة المرئية للنظام الأساسي بعملية تطوير مبسطة ، مما يمكّن المستخدمين من تحديد نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات المستخدم بسهولة دون كتابة تعليمات برمجية شاملة. من خلال القدرة على تحديث مفاتيح واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات للهاتف المحمول دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات ، يتفوق AppMaster في تقديم تجارب تطوير تطبيقات الهاتف المحمول الذكية والفعالة.

علاوة على ذلك ، يؤكد AppMaster على قابلية التوسع والأداء من خلال تطبيقاته الخلفية المجمعة عديمة الحالة والتي تم إنشاؤها باستخدام Go. يسمح هذا الأسلوب بإمكانية التوسع المذهلة ، مما يجعله مناسبًا بشكل استثنائي للمؤسسات وحالات الاستخدام عالية الأحمال. يوفر النظام الأساسي أيضًا وثائق شاملة ، وإنشاءًا تلقائيًا لوثائق swagger (Open API) endpoints الخادم ، والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات لضمان التعاون المبسط وعمليات التطوير الفعالة.

في النهاية ، سيعتمد الاختيار بين OutSystems و AppMaster على المتطلبات المحددة ومجموعات المهارات وأولويات مؤسستك. تجعل مجموعة الميزات الشاملة لـ OutSystems والمجتمع النابض بالحياة خيارًا ممتازًا للمؤسسات التي تبحث عن نظام low-code مع تكاملات ودعم مكثفين. وفي الوقت نفسه ، فإن تركيز AppMaster على التخصيص ، والإطار الذي يحركه الخادم ، والتحكم الشامل في النشر يجعله منافسًا قويًا للمؤسسات التي تبحث عن حلول قابلة للتطوير وآمنة no-code. سيساعدك التقييم الدقيق لاحتياجات وأهداف مؤسستك على توجيهك نحو النظام الأساسي الذي يتوافق بشكل أفضل مع أهداف التنمية الخاصة بك.