Obecnie firmy z różnych branż nieustannie poszukują skutecznych sposobów na wprowadzanie innowacji i dostarczanie rozwiązań programistycznych w szybkim tempie. Jedną z takich platform, która zrewolucjonizowała branżę tworzenia oprogramowania, jest OutSystems. Jako czołowy gracz w dziedzinie rozwoju niskokodowego, OutSystems oferuje niezwykle wydajną i przyjazną dla użytkownika platformę, która umożliwia organizacjom tworzenie potężnych aplikacji z szybkością i zwinnością.

Przegląd firmy

Założona w 2001 roku przez Paulo Rosado i zespół pełnych pasji inżynierów oprogramowania, firma OutSystems stała się wiodącą siłą w branży programistycznej low-code. Ta innowacyjna firma z siedzibą w Portugalii szybko zyskała globalne uznanie za swoje rewolucyjne podejście do tworzenia aplikacji. To, co zaczęło się jako wizja uproszczenia i przyspieszenia rozwoju oprogramowania, przekształciło się w światowej klasy platformę, której zaufały tysiące organizacji na całym świecie.

Jak to działa?

OutSystems zapewnia intuicyjne i wizualne środowisko programistyczne, które umożliwia zarówno profesjonalnym programistom, jak i programistom obywatelskim płynną współpracę przy tworzeniu złożonych rozwiązań programistycznych. Platforma oferuje kompleksowy zestaw narzędzi i funkcji usprawniających cały cykl życia aplikacji, od projektowania i prototypowania po testowanie i wdrażanie.

Dzięki interfejsowi " przeciągnij i upuść " oraz gotowym komponentom, deweloperzy mogą szybko tworzyć aplikacje internetowe i mobilne, znacznie zmniejszając tradycyjne wysiłki związane z kodowaniem. Wizualne możliwości modelowania pozwalają użytkownikom definiować modele danych, logikę biznesową, interfejsy użytkownika i integracje, a wszystko to bez konieczności posiadania głębokiej wiedzy programistycznej. Dzięki temu platformy low-code i no-code przyspieszają czas wprowadzania produktów na rynek i usprawniają inicjatywy związane z transformacją cyfrową.

Kluczowe funkcje

OutSystems zaspokaja różnorodne potrzeby programistów i organizacji dzięki bogatemu zestawowi kluczowych funkcji:

Intuicyjne wizualne środowisko programistyczne

OutSystems na nowo definiuje tworzenie aplikacji dzięki intuicyjnemu wizualnemu środowisku programistycznemu, zapewniając programistom płynną funkcjonalność drag-and-drop. Eliminując potrzebę obszernego kodowania, funkcja ta pozwala programistom projektować złożone aplikacje bez wysiłku, oszczędzając czas i wysiłek w procesie rozwoju.

Gotowe szablony, komponenty i integracje

Usprawniając tworzenie aplikacji, OutSystems oferuje obszerną bibliotekę gotowych szablonów, komponentów i integracji. Programiści mogą wykorzystać te zasoby, aby przyspieszyć rozwój, zwiększyć funkcjonalność i skrócić czas wprowadzania produktów na rynek, zapewniając przewagę konkurencyjną w szybko rozwijającej się branży technologicznej.

Środki bezpieczeństwa

OutSystems kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo, oferując wbudowane środki ochrony aplikacji przed potencjalnymi zagrożeniami. Dzięki kompleksowym funkcjom bezpieczeństwa, firmy mogą tworzyć i wdrażać aplikacje bez obaw, wiedząc, że ich dane i systemy są chronione.

Możliwości zautomatyzowanego testowania

Aby zapewnić niezawodność i jakość aplikacji, OutSystems zawiera funkcje automatycznego testowania. Programiści mogą z łatwością przeprowadzać rygorystyczne testy, identyfikując i rozwiązując problemy na wczesnym etapie cyklu rozwoju, dostarczając w ten sposób wydajne i wolne od błędów aplikacje.

Łatwa skalowalność

Architektura OutSystems umożliwia łatwe skalowanie aplikacji w celu sprostania rosnącym wymaganiom użytkowników. Niezależnie od tego, czy jest to projekt na małą skalę, czy rozwiązanie na poziomie przedsiębiorstwa, OutSystems może płynnie obsługiwać wzrost, zapewniając optymalną wydajność nawet przy szybko rosnącej bazie użytkowników.

Wdrożenie natywne dla chmury i zwinne metodologie

Wdrażając rozwiązania natywne dla chmury, OutSystems oferuje elastyczną i skalowalną infrastrukturę. Ponadto jest zgodny ze zwinnymi metodologiami, umożliwiając firmom szybkie dostosowywanie się i reagowanie na zmieniające się wymagania, wspierając kulturę innowacji i ciągłego doskonalenia.

Dzięki tym funkcjom OutSystems umożliwia firmom uwolnienie kreatywności, przyspieszenie rozwoju i dostarczanie najnowocześniejszych aplikacji, które napędzają wzrost i sukces w erze cyfrowej.

Kto może z niego korzystać?

OutSystems został zaprojektowany z myślą o szerokim gronie użytkowników, w tym profesjonalnych programistach, programistach obywatelskich i interesariuszach biznesowych.

Profesjonalni deweloperzy mogą wykorzystać szerokie możliwości platformy, aby przyspieszyć cykle rozwoju, zmniejszyć złożoność i szybko dostarczać innowacyjne rozwiązania na rynek.



Deweloperzy-obywatele , którzy mogą nie mieć dużego doświadczenia w kodowaniu, mogą korzystać z przyjaznego dla użytkownika interfejsu wizualnego OutSystems, aby przyczynić się do rozwoju projektów aplikacji, wspierając w ten sposób współpracę i innowacje w organizacjach.



, którzy mogą nie mieć dużego doświadczenia w kodowaniu, mogą korzystać z przyjaznego dla użytkownika interfejsu wizualnego OutSystems, aby przyczynić się do rozwoju projektów aplikacji, wspierając w ten sposób współpracę i innowacje w organizacjach. Interesariusze biznesowi mogą aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia aplikacji, przekazując informacje zwrotne, wprowadzając poprawki i upewniając się, że produkt końcowy jest zgodny z ich konkretnymi wymaganiami.

OutSystems umożliwia organizacjom różnej wielkości i z różnych branż korzystanie z rozwoju low-code i pewne prowadzenie inicjatyw transformacji cyfrowej.

OutSystems vs. AppMaster

Chociaż zarówno OutSystems, jak i AppMaster oferują potężne rozwiązania programistyczne low-code i no-code, istnieją pewne kluczowe różnice, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniej platformy dla swoich potrzeb.

Rozważając opcje między OutSystems i AppMaster dla rozwoju low-code i no-code, ważne jest, aby zagłębić się w unikalne funkcje i możliwości każdej platformy.

OutSystems oferuje obszerną bibliotekę gotowych komponentów i integracji, umożliwiając programistom szybkie tworzenie i wdrażanie aplikacji. Ponadto platforma wyróżnia się zdolnością do obsługi złożonych przepływów pracy, integracji z systemami innych firm i dostarczania płynnych doświadczeń użytkownika na platformach internetowych i mobilnych.

Z drugiej strony, platforma AppMaster.io no-code wyróżnia się unikalną strukturą opartą na serwerze i koncentruje się na szczegółowych możliwościach dostosowywania. Generując kod źródłowy dla aplikacji backendowych, webowych i mobilnych, AppMaster oferuje organizacjom elastyczność w hostowaniu ich aplikacji lokalnie, zapewniając pełną kontrolę i zwiększone bezpieczeństwo.

Możliwości wizualnego modelowania platformy pozwalają na usprawnienie procesu rozwoju, umożliwiając użytkownikom łatwe definiowanie modeli danych, logiki biznesowej i interfejsów użytkownika bez pisania obszernego kodu. Dzięki możliwości aktualizacji interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej, logiki i kluczy API bez konieczności przesyłania nowych wersji do sklepów z aplikacjami, AppMaster wyróżnia się w dostarczaniu zwinnych i wydajnych doświadczeń w zakresie tworzenia aplikacji mobilnych.

Co więcej, AppMaster kładzie nacisk na skalowalność i wydajność dzięki skompilowanym, bezstanowym aplikacjom backendowym generowanym w języku Go. Takie podejście pozwala na niesamowitą skalowalność, dzięki czemu wyjątkowo dobrze nadaje się do zastosowań korporacyjnych i dużych obciążeń. Platforma zapewnia również kompleksową dokumentację, automatyczne generowanie dokumentacji swagger (open API) dla serwera endpoints oraz skrypty migracji schematu bazy danych, aby zapewnić usprawnioną współpracę i wydajne procesy rozwoju.

Ostatecznie wybór między OutSystems a AppMaster będzie zależał od konkretnych wymagań, umiejętności i priorytetów organizacji. Kompleksowy zestaw funkcji OutSystems i tętniąca życiem społeczność sprawiają, że jest to doskonały wybór dla organizacji poszukujących platformy low-code z rozbudowanymi integracjami i wsparciem. Tymczasem AppMaster koncentruje się na dostosowywaniu, strukturze opartej na serwerze i kompleksowej kontroli nad wdrażaniem, co czyni go silnym konkurentem dla przedsiębiorstw poszukujących skalowalnych i bezpiecznych rozwiązań no-code. Dokładna ocena potrzeb i celów organizacji pomoże ci wybrać platformę, która najlepiej odpowiada twoim celom rozwojowym.