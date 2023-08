Oggi le aziende di tutti i settori sono alla costante ricerca di modi efficienti per innovare e fornire soluzioni software a un ritmo rapido. Una di queste piattaforme che ha rivoluzionato il settore dello sviluppo software è OutSystems. Come attore di primo piano nello spazio di sviluppo low-code, OutSystems offre una piattaforma incredibilmente potente e facile da usare che consente alle organizzazioni di costruire applicazioni potenti con velocità e agilità.

Panoramica dell'azienda

Fondata nel 2001 da Paulo Rosado e da un team di appassionati ingegneri del software, OutSystems è emersa come forza trainante nel settore dello sviluppo low-code. Con sede in Portogallo, questa azienda innovativa si è rapidamente guadagnata il riconoscimento globale per il suo approccio rivoluzionario allo sviluppo di applicazioni. Ciò che è iniziato come una visione per semplificare e accelerare lo sviluppo del software si è trasformato in una piattaforma di livello mondiale di cui si fidano migliaia di organizzazioni in tutto il mondo.

Come funziona?

OutSystems offre un ambiente di sviluppo intuitivo e visuale che consente a sviluppatori professionisti e cittadini di collaborare senza problemi alla realizzazione di soluzioni software complesse. La piattaforma offre una serie completa di strumenti e funzionalità per semplificare l'intero ciclo di vita dello sviluppo dell'applicazione, dalla progettazione e prototipazione fino al test e alla distribuzione.

Grazie all'interfaccia drag-and-drop e ai componenti precostituiti, gli sviluppatori possono creare rapidamente applicazioni web e mobili, riducendo in modo significativo gli sforzi di codifica tradizionali. Le funzionalità di modellazione visiva consentono agli utenti di definire modelli di dati, logica aziendale, interfacce utente e integrazioni, il tutto senza la necessità di una profonda esperienza di programmazione. Questo rende le piattaforme low-code e no-code in grado di accelerare il time-to-market e di potenziare le iniziative di trasformazione digitale.

Caratteristiche principali

OutSystems risponde alle diverse esigenze degli sviluppatori e delle organizzazioni con una ricca serie di funzionalità chiave:

Ambiente di sviluppo visivo intuitivo

OutSystems ridefinisce lo sviluppo di app con il suo ambiente di sviluppo visivo intuitivo, che offre agli sviluppatori una funzionalità drag-and-drop senza soluzione di continuità. Eliminando la necessità di una codifica approfondita, questa caratteristica consente agli sviluppatori di progettare applicazioni complesse senza sforzo, risparmiando tempo e fatica nel processo di sviluppo.

Modelli, componenti e integrazioni precostituiti

Per semplificare la creazione di applicazioni, OutSystems offre un'ampia libreria di modelli, componenti e integrazioni precostituiti. Gli sviluppatori possono sfruttare queste risorse per accelerare lo sviluppo, migliorare le funzionalità e ridurre il time-to-market, garantendo un vantaggio competitivo nel frenetico settore tecnologico.

Misure di sicurezza

OutSystems pone una forte enfasi sulla sicurezza, offrendo misure integrate per salvaguardare le applicazioni da potenziali minacce. Grazie alle funzioni di sicurezza complete, le aziende possono creare e distribuire applicazioni con fiducia, sapendo che i loro dati e sistemi sono protetti.

Funzionalità di test automatico

Per garantire l'affidabilità e la qualità delle applicazioni, OutSystems incorpora funzionalità di test automatico. Gli sviluppatori possono facilmente eseguire test rigorosi, identificando e risolvendo i problemi fin dalle prime fasi del ciclo di sviluppo, in modo da ottenere applicazioni potenti e prive di bug.

Scalabilità senza sforzo

L'architettura di OutSystems consente alle applicazioni di scalare senza sforzo per soddisfare le crescenti richieste degli utenti. Che si tratti di un progetto su piccola scala o di una soluzione di livello aziendale, OutSystems è in grado di gestire la crescita senza problemi, garantendo prestazioni ottimali anche con una base di utenti in rapida espansione.

Implementazione cloud-nativa e metodologie agili

Abbracciando il deployment cloud-nativo, OutSystems offre un'infrastruttura flessibile e scalabile. Inoltre, si allinea alle metodologie agili, consentendo alle aziende di adattarsi e rispondere rapidamente ai requisiti in evoluzione, promuovendo una cultura dell'innovazione e del miglioramento continuo.

Grazie a queste caratteristiche, OutSystems consente alle aziende di liberare la propria creatività, accelerare lo sviluppo e fornire applicazioni all'avanguardia che favoriscono la crescita e il successo nell'era digitale.

Chi può usarlo?

OutSystems è stato progettato per soddisfare un'ampia gamma di utenti, tra cui sviluppatori professionisti, sviluppatori cittadini e stakeholder aziendali.

Gli sviluppatori professionisti possono sfruttare le ampie funzionalità della piattaforma per accelerare i cicli di sviluppo, ridurre la complessità e fornire rapidamente soluzioni innovative al mercato.



I citizen developer, che potrebbero non avere una vasta esperienza di codifica, possono utilizzare l'interfaccia visiva user-friendly di OutSystems per contribuire ai progetti di sviluppo delle applicazioni, promuovendo così la collaborazione e l'innovazione all'interno delle organizzazioni.



Gli stakeholder aziendali possono partecipare attivamente al processo di sviluppo dell'applicazione, fornendo feedback, apportando modifiche e assicurando che il prodotto finale sia in linea con i loro requisiti specifici.

OutSystems consente alle organizzazioni di tutte le dimensioni e di tutti i settori di abbracciare lo sviluppo low-code e di guidare con fiducia le iniziative di trasformazione digitale.

OutSystems vs. AppMaster

Sebbene sia OutSystems che AppMaster offrano potenti low-code e no-code soluzioni di sviluppo, ci sono alcune differenze fondamentali da considerare quando si sceglie la piattaforma giusta per le proprie esigenze.

Nel valutare le opzioni tra OutSystems e AppMaster per lo sviluppo di low-code e no-code, è importante approfondire le caratteristiche e le capacità uniche di ciascuna piattaforma.

OutSystems offre un'ampia libreria di componenti e integrazioni precostituite, che consentono agli sviluppatori di creare e distribuire rapidamente le applicazioni. Inoltre, la piattaforma eccelle per la sua capacità di gestire flussi di lavoro complessi, di integrarsi con sistemi di terze parti e di offrire esperienze utente senza soluzione di continuità su piattaforme web e mobili.

D'altra parte, la piattaforma AppMaster.io no-code si distingue per un framework unico guidato dal server e per l'attenzione alle capacità di personalizzazione granulare. Generando codice sorgente per applicazioni backend, web e mobili, AppMaster offre alle organizzazioni la flessibilità di ospitare le proprie applicazioni in sede, garantendo un controllo completo e una maggiore sicurezza.

Le funzionalità di modellazione visiva della piattaforma consentono di semplificare il processo di sviluppo, permettendo agli utenti di definire facilmente i modelli di dati, la logica aziendale e le interfacce utente senza dover scrivere molto codice. Grazie alla possibilità di aggiornare l'interfaccia utente, la logica e le chiavi API delle applicazioni mobili senza dover inviare nuove versioni agli app store, AppMaster eccelle nell'offrire esperienze di sviluppo di applicazioni mobili agili ed efficienti.

Inoltre, AppMaster enfatizza la scalabilità e le prestazioni grazie alla compilazione di applicazioni backend stateless generate con Go. Questo approccio consente un'incredibile scalabilità, rendendolo eccezionalmente adatto a casi d'uso aziendali e ad alto carico. La piattaforma fornisce inoltre una documentazione completa, la generazione automatica di documentazione swagger (API aperta) per il server endpoints e script di migrazione dello schema del database per garantire una collaborazione semplificata e processi di sviluppo efficienti.

In definitiva, la scelta tra OutSystems e AppMaster dipenderà dai requisiti specifici, dalle competenze e dalle priorità della vostra organizzazione. L'ampio set di funzionalità e la vivace comunità di OutSystems ne fanno una scelta eccellente per le organizzazioni che cercano una piattaforma low-code con ampie integrazioni e supporto. AppMaster, invece, grazie all'attenzione alla personalizzazione, alla struttura basata su server e al controllo completo sull'implementazione, è un valido concorrente per le aziende che cercano soluzioni no-code scalabili e sicure. Un'attenta valutazione delle esigenze e degli obiettivi della vostra organizzazione vi aiuterà a orientarvi verso la piattaforma che meglio si allinea con i vostri obiettivi di sviluppo.