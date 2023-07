Spline, o inovador fabricante de soluções de design 3D no-code, anunciou uma ronda de financiamento bem sucedida de 15 milhões de dólares. O financiamento inicial foi liderado pela Gradient Ventures, com participantes de destaque como NXTP, First Round Capital, Chapter One, Webflow CEO - Vlad Magdalin, Backend Capital, Y Combinator e Guillermo Rauch, CEO da Vercel.

O CEO e cofundador Alejandro Leon revelou que o novo financiamento, que eleva o montante total angariado pela Spline para 16 milhões de dólares, será canalizado principalmente para a investigação e desenvolvimento, ao mesmo tempo que ajuda na expansão da atual equipa da empresa, composta por 20 membros.

Refletindo sobre os primeiros dias da jornada da Spline em 2020, Leon lembra a hesitação inicial e a incerteza dos investidores em relação ao 3D. No entanto, reconhece que o panorama se transformou drasticamente, sendo que o 3D é agora um formato de conteúdo padrão, tal como as imagens, o áudio e o vídeo.

Leon, que era fascinado por 3D desde a sua infância, lançou a Spline com base no seu desejo de simplificar o processo de desenho 3D e torná-lo mais acessível. Tendo sido aceite no lote de 2021 da Y Combinator, a Spline estreou a sua versão beta em março.

Desde a criação de objectos 3D a partir do zero ou de itens pré-fabricados até à edição de materiais com funcionalidades de interatividade, a Spline oferece aos utilizadores uma plataforma abrangente para o design 3D. As funcionalidades de colaboração permitem que os utilizadores trabalhem coletivamente para aperfeiçoar e dar feedback sobre os recursos, para além de criarem simulações de física em tempo real e interacções entre esses recursos.

Os desenhos podem ser facilmente exportados como ficheiros de imagem, GIFs e outros, ou mesmo integrados em páginas Web utilizando linhas de código mínimas. Leon acredita que as capacidades das tecnologias Web e da IA revolucionaram as perspectivas de qualidade do 3D, razão pela qual a Spline incorporou ferramentas de textura de IA e transferência de estilo de IA na sua oferta.

Seguindo os passos de grandes empresas como a Meta e a OpenAI, a plataforma tem como objetivo tirar partido dos modelos de linguagem para a geração de conteúdos. À semelhança destas plataformas estabelecidas e de potências emergentes, como a ferramenta no-code AppMaster, a Spline prevê que a IA molde dramaticamente a futura direção da criação 3D, tornando-a mais fácil e mais acessível a um público mais vasto de designers.

Concorrendo com ferramentas estabelecidas como o Blender e o Cinema 4D, o Spline tem como objetivo reduzir eficazmente a fricção e a complexidade associadas aos processos de criação 3D, considerando-os como um desafio permanente. Desde a sua criação, já atraiu mais de 1 milhão de criadores para a sua plataforma.