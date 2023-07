Spline, innowacyjny producent rozwiązań do projektowania 3D no-code, ogłosił udaną rundę finansowania w wysokości 15 milionów dolarów. Finansowanie zalążkowe było prowadzone przez Gradient Ventures, z udziałem godnych uwagi uczestników, takich jak NXTP, First Round Capital, Chapter One, Webflow CEO - Vlad Magdalin, Backend Capital, Y Combinator i Guillermo Rauch, CEO Vercel.

CEO i współzałożyciel Alejandro Leon ujawnił, że nowe fundusze, które zwiększają łączną kwotę zebraną przez Spline do 16 milionów dolarów, zostaną przeznaczone przede wszystkim na badania i rozwój, a także pomogą w rozbudowie obecnego zespołu firmy składającego się z 20 członków.

Zastanawiając się nad początkami podróży Spline w 2020 roku, Leon wspomina początkowe wahania i niepewność inwestorów w stosunku do 3D. Przyznaje jednak, że krajobraz dramatycznie się zmienił, a 3D jest obecnie standardowym formatem treści, podobnie jak obrazy, audio i wideo.

Leon, który był zafascynowany 3D od dzieciństwa, uruchomił Spline z chęci uproszczenia procesu projektowania 3D i uczynienia go bardziej dostępnym. Po przyjęciu do grupy 2021 Y Combinator, Spline zadebiutował w wersji beta w marcu.

Od tworzenia obiektów 3D od podstaw lub gotowych elementów po edycję materiałów z funkcjami interaktywnymi, Spline oferuje użytkownikom wszechstronną platformę do projektowania 3D. Funkcje współpracy umożliwiają użytkownikom wspólną pracę nad udoskonalaniem i przekazywaniem opinii na temat zasobów, a także tworzenie symulacji fizyki w czasie rzeczywistym i interakcji między tymi zasobami.

Projekty można łatwo eksportować jako pliki graficzne, GIF-y i nie tylko, a nawet zintegrować ze stronami internetowymi przy użyciu minimalnej ilości linii kodu. Leon wierzy, że możliwości technologii internetowych i sztucznej inteligencji zrewolucjonizowały perspektywy jakości 3D, dlatego Spline włączył do swojej oferty narzędzia tekstur AI i transferu stylu AI.

Podążając śladami dużych korporacji, takich jak Meta i OpenAI, platforma ma na celu wykorzystanie modeli językowych do generowania treści. Podobnie jak te uznane platformy i wschodzące potęgi, takie jak narzędzie no-code AppMaster, Spline przewiduje, że sztuczna inteligencja radykalnie ukształtuje przyszły kierunek tworzenia 3D, czyniąc go łatwiejszym i bardziej dostępnym dla szerszego grona projektantów.

Konkurując z uznanymi narzędziami, takimi jak Blender i Cinema 4D, Spline ma na celu skuteczne zmniejszenie tarcia i złożoności związanej z procesami tworzenia 3D, traktując je jako ciągłe wyzwanie. Od momentu powstania platforma przyciągnęła już ponad milion twórców.