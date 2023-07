Spline, de innovatieve maker van no-code 3D-ontwerpoplossingen, heeft een succesvolle financieringsronde van $15 miljoen aangekondigd. De zaaifinanciering werd geleid door Gradient Ventures, met belangrijke deelnemers zoals NXTP, First Round Capital, Chapter One, Webflow CEO - Vlad Magdalin, Backend Capital, Y Combinator en Guillermo Rauch, CEO van Vercel.

CEO en mede-oprichter Alejandro Leon heeft onthuld dat de nieuwe financiering, die het totaal opgehaalde bedrag van Spline op $16 miljoen brengt, voornamelijk zal worden gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling, terwijl het ook zal helpen bij de uitbreiding van het huidige team van het bedrijf, dat uit 20 leden bestaat.

Terugkijkend op de begindagen van Spline's reis in 2020, herinnert Leon zich de aanvankelijke aarzeling en onzekerheid van investeerders ten opzichte van 3D. Hij erkent echter dat het landschap drastisch is veranderd en dat 3D nu een standaard contentformaat is, net als afbeeldingen, audio en video.

Leon, die al sinds zijn kindertijd gefascineerd was door 3D, lanceerde Spline vanuit zijn verlangen om het 3D-ontwerpproces te vereenvoudigen en toegankelijker te maken. Spline werd toegelaten tot Y Combinator's 2021 batch en debuteerde in maart met de bètaversie.

Van het maken van 3D-objecten vanaf nul of vooraf gemaakte items tot het bewerken van materialen met interactiviteitsfuncties, Spline biedt gebruikers een allesomvattend platform voor 3D-ontwerp. Samenwerkingsfuncties stellen gebruikers in staat om gezamenlijk te werken aan het verfijnen van en feedback te geven op objecten, naast het creëren van realtime physicsimulaties en interacties tussen deze objecten.

Ontwerpen kunnen eenvoudig geëxporteerd worden als afbeeldingsbestanden, GIF's en verder, of zelfs geïntegreerd worden in webpagina's met behulp van minimale coderegels. Leon gelooft dat de mogelijkheden van webtechnologieën en AI een revolutie teweeg hebben gebracht in de kwaliteitsvooruitzichten van 3D. Daarom heeft Spline AI texture tools en AI style transfer opgenomen in zijn aanbod.

In navolging van grote bedrijven als Meta en OpenAI wil het platform taalmodellen gebruiken voor het genereren van content. Net als deze gevestigde platforms en opkomende krachtpatsers zoals de no-code tool AppMaster, voorziet Spline dat AI de toekomstige richting van 3D-creatie ingrijpend zal veranderen, waardoor het gemakkelijker en toegankelijker wordt voor een breder publiek van ontwerpers.

Spline concurreert met gevestigde tools als Blender en Cinema 4D en streeft ernaar de wrijving en complexiteit die gepaard gaan met 3D-creatieprocessen effectief te verminderen en beschouwt het als een voortdurende uitdaging. Sinds de oprichting heeft Spline al meer dan 1 miljoen ontwerpers aangetrokken tot zijn platform.