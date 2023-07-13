أعلنت شركة Spline ، الشركة المبتكرة لحلول التصميم ثلاثي no-code ، عن جولة تمويل ناجحة بقيمة 15 مليون دولار. قاد التمويل الأولي Gradient Ventures ، مع مشاركين بارزين مثل NXTP ، و First Round Capital ، و Chapter One ، و Webflow الرئيس التنفيذي - فلاد ماجدالين ، و Backend Capital ، و Y Combinator ، و Guillermo Rauch ، الرئيس التنفيذي لشركة Vercel.

كشف أليخاندرو ليون ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك ، أن التمويل الجديد ، الذي يرفع إجمالي المبلغ الذي جمعته شركة Spline إلى 16 مليون دولار ، سيتم توجيهه بشكل أساسي إلى البحث والتطوير ، مع المساعدة أيضًا في توسيع فريق الشركة الحالي المكون من 20 عضوًا.

بالتفكير في الأيام الأولى لرحلة Spline في عام 2020 ، يتذكر ليون التردد الأولي وعدم اليقين لدى المستثمرين تجاه 3D. ومع ذلك ، فهو يقر بأن المشهد قد تغير بشكل كبير ، حيث أصبح ثلاثي الأبعاد يقف الآن كتنسيق قياسي للمحتوى ، يشبه إلى حد كبير الصور والصوت والفيديو.

أطلق ليون ، الذي كان مفتونًا بـ 3D منذ طفولته ، Spline بدافع رغبته في تبسيط عملية التصميم ثلاثي الأبعاد وجعلها أكثر سهولة. بعد قبولها في مجموعة Y Combinator لعام 2021 ، ظهرت Spline لأول مرة في نسختها التجريبية في مارس.

بدءًا من إنشاء كائنات ثلاثية الأبعاد من البداية أو العناصر المعدة مسبقًا إلى تحرير المواد بميزات تفاعلية ، يوفر Spline للمستخدمين نظامًا أساسيًا شاملاً للتصميم ثلاثي الأبعاد. تمكّن الميزات التعاونية المستخدمين من العمل بشكل جماعي لتحسين الأصول وتقديم تعليقات عليها ، بالإضافة إلى إنشاء عمليات محاكاة فيزيائية في الوقت الفعلي وتفاعلات بين هذه الأصول.

يمكن تصدير التصميمات بسهولة كملفات صور وملفات GIF وما بعدها ، أو حتى دمجها في صفحات الويب باستخدام الحد الأدنى من سطور التعليمات البرمجية. يعتقد ليون أن قدرات تقنيات الويب والذكاء الاصطناعي قد أحدثت ثورة في آفاق جودة 3D ، ولهذا السبب قامت شركة Spline بدمج أدوات نسيج الذكاء الاصطناعي ونقل نمط الذكاء الاصطناعي إلى عروضها.

على خطى الشركات الكبرى مثل Meta و OpenAI ، تهدف المنصة إلى الاستفادة من النماذج اللغوية لتوليد المحتوى. مثل هذه المنصات الراسخة والقوى الناشئة مثل أداة AppMaster no-code ، تتنبأ Spline بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير في تشكيل الاتجاه المستقبلي للإنشاء ثلاثي الأبعاد ، مما يجعله أسهل وأكثر سهولة في الوصول إلى جمهور أوسع من المصممين.

بالتعارض مع الأدوات المعمول بها مثل Blender و Cinema 4D ، يهدف Spline إلى تقليل الاحتكاك والتعقيد المرتبط بعمليات الإنشاء ثلاثية الأبعاد بشكل فعال ، معتبراً ذلك تحديًا مستمرًا. منذ إنشائها ، اجتذبت بالفعل أكثر من مليون منشئ محتوى إلى نظامها الأساسي.