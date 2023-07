Spline, le fabricant de solutions de conception 3D innovantes no-code, vient d'annoncer la réussite d'un tour de table de 15 millions de dollars. Le financement de démarrage a été mené par Gradient Ventures, avec des participants notables tels que NXTP, First Round Capital, Chapter One, Webflow CEO - Vlad Magdalin, Backend Capital, Y Combinator, et Guillermo Rauch, CEO de Vercel.

Alejandro Leon, PDG et cofondateur de Spline, a révélé que le nouveau financement, qui porte à 16 millions de dollars le montant total levé par Spline, sera principalement affecté à la recherche et au développement, tout en contribuant à l'expansion de l'équipe actuelle de la société, composée de 20 membres.

Se remémorant les premiers jours de Spline en 2020, Leon se souvient de l'hésitation et de l'incertitude initiales des investisseurs à l'égard de la 3D. Il reconnaît toutefois que le paysage s'est radicalement transformé, la 3D étant désormais un format de contenu standard, au même titre que les images, l'audio et la vidéo.

Leon, qui était fasciné par la 3D depuis son enfance, a lancé Spline parce qu'il souhaitait simplifier le processus de conception en 3D et le rendre plus accessible. Acceptée dans le lot 2021 de Y Combinator, Spline a lancé sa version bêta en mars.

De la création d'objets en 3D à partir de zéro ou d'articles préfabriqués à l'édition de matériaux avec des fonctions d'interactivité, Spline offre aux utilisateurs une plateforme complète pour la conception en 3D. Les fonctions collaboratives permettent aux utilisateurs de travailler collectivement pour affiner et fournir un retour d'information sur les objets, en plus de créer des simulations physiques en temps réel et des interactions entre ces objets.

Les conceptions peuvent être facilement exportées sous forme de fichiers d'images, de GIF, et au-delà, ou même intégrées dans des pages web en utilisant un minimum de lignes de code. Leon pense que les capacités des technologies web et de l'IA ont révolutionné les perspectives de qualité de la 3D, c'est pourquoi Spline a incorporé des outils de texture et de transfert de style d'IA dans son offre.

Suivant les traces de grandes entreprises comme Meta et OpenAI, la plateforme vise à exploiter les modèles de langage pour la génération de contenu. À l'instar de ces plateformes établies et de puissances émergentes telles que l'outil AppMaster( no-code), Spline prévoit que l'IA façonnera de manière spectaculaire l'orientation future de la création 3D, en la rendant plus facile et plus accessible à un plus grand nombre de concepteurs.

En concurrence avec des outils bien établis comme Blender et Cinema 4D, Spline vise à réduire efficacement la friction et la complexité associées aux processus de création 3D, en les considérant comme un défi permanent. Depuis sa création, Spline a déjà attiré plus d'un million de créateurs sur sa plateforme.