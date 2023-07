Spline, nhà sản xuất giải pháp thiết kế 3D no-code sáng tạo, đã công bố vòng cấp vốn thành công trị giá 15 triệu đô la. Khoản tài trợ hạt giống do Gradient Ventures dẫn đầu, với những người tham gia đáng chú ý như NXTP, First Round Capital, Chapter One, Giám đốc điều hành Webflow – Vlad Magdalin, Backend Capital, Y Combinator và Guillermo Rauch, Giám đốc điều hành của Vercel.

Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Alejandro Leon đã tiết lộ rằng khoản tài trợ mới, nâng tổng số tiền huy động được của Spline lên 16 triệu đô la, sẽ được phân bổ chủ yếu vào nghiên cứu và phát triển, đồng thời hỗ trợ mở rộng đội ngũ hiện tại của công ty gồm 20 thành viên.

Hồi tưởng lại những ngày đầu trong hành trình của Spline vào năm 2020, Leon nhớ lại sự do dự và không chắc chắn ban đầu của các nhà đầu tư đối với 3D. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng bối cảnh đã thay đổi đáng kể, với 3D hiện là định dạng nội dung tiêu chuẩn, giống như hình ảnh, âm thanh và video.

Leon, người đã say mê 3D từ khi còn nhỏ, đã cho ra mắt Spline với mong muốn đơn giản hóa quy trình thiết kế 3D và làm cho nó dễ tiếp cận hơn. Được chấp nhận vào lô năm 2021 của Y Combinator, Spline đã ra mắt phiên bản beta vào tháng 3.

Từ việc tạo các đối tượng 3D từ đầu hoặc các mục được tạo sẵn để chỉnh sửa tài liệu với các tính năng tương tác, Spline cung cấp cho người dùng một nền tảng toàn diện cho thiết kế 3D. Các tính năng cộng tác cho phép người dùng làm việc tập thể để tinh chỉnh và cung cấp phản hồi về nội dung, ngoài việc tạo mô phỏng vật lý thời gian thực và tương tác giữa các nội dung này.

Có thể dễ dàng xuất các thiết kế dưới dạng tệp hình ảnh, GIF, v.v. hoặc thậm chí được tích hợp vào các trang web bằng cách sử dụng các dòng mã tối thiểu. Leon tin rằng khả năng của công nghệ web và AI đã cách mạng hóa triển vọng chất lượng của 3D, đó là lý do tại sao Spline đã kết hợp các công cụ kết cấu AI và chuyển giao phong cách AI vào sản phẩm của mình.

Theo bước chân của các tập đoàn lớn như Meta và OpenAI, nền tảng này nhằm mục đích tận dụng các mô hình ngôn ngữ để tạo nội dung. Giống như các nền tảng đã được thiết lập này và các cường quốc mới nổi như công cụ no-code AppMaster , Spline dự đoán AI sẽ định hình đáng kể hướng tạo 3D trong tương lai, giúp nhiều đối tượng thiết kế dễ tiếp cận và dễ dàng hơn.

Cạnh tranh với các công cụ đã có tên tuổi như Blender và Cinema 4D, Spline nhằm mục đích giảm hiệu quả ma sát và độ phức tạp liên quan đến quy trình tạo 3D, coi đây là một thách thức đang diễn ra. Kể từ khi thành lập, nó đã thu hút hơn 1 triệu người sáng tạo vào nền tảng của mình.