Yenilikçi no-code 3B tasarım çözümü üreticisi Spline, 15 milyon dolarlık başarılı bir finansman turunu duyurdu. Başlangıç ​​finansmanı, NXTP, First Round Capital, Chapter One, Webflow CEO'su – Vlad Magdalin, Backend Capital, Y Combinator ve Vercel CEO'su Guillermo Rauch gibi kayda değer katılımcılarla Gradient Ventures tarafından yönetildi.

CEO ve Kurucu Ortak Alejandro Leon, Spline'ın toplam toplanan miktarını 16 milyon $'a çıkaran yeni finansmanın öncelikle araştırma ve geliştirmeye yönlendirileceğini ve aynı zamanda şirketin 20 üyeden oluşan mevcut ekibinin genişletilmesine yardımcı olacağını açıkladı.

Spline'ın 2020'deki yolculuğunun ilk günlerini yansıtan Leon, yatırımcıların 3D'ye yönelik ilk tereddütlerini ve belirsizliğini hatırlıyor. Bununla birlikte, 3D'nin artık resimler, ses ve video gibi standart bir içerik formatı olarak durmasıyla, manzaranın önemli ölçüde değiştiğini kabul ediyor.

Çocukluğundan beri 3D'ye ilgi duyan Leon, 3D tasarım sürecini basitleştirme ve daha erişilebilir hale getirme arzusuyla Spline'ı başlattı. Y Combinator'ın 2021 partisine kabul edilen Spline, Mart ayında beta sürümünün çıkışını yaptı.

Spline, sıfırdan veya önceden yapılmış öğelerden 3B nesneler oluşturmaktan etkileşim özelliklerine sahip malzemeleri düzenlemeye kadar, kullanıcılara 3B tasarım için her şeyi kapsayan bir platform sunar. İşbirlikçi özellikler, kullanıcıların bu varlıklar arasında gerçek zamanlı fizik simülasyonları ve etkileşimler oluşturmanın yanı sıra varlıkları iyileştirmek ve hakkında geri bildirim sağlamak için toplu olarak çalışmasına olanak tanır.

Tasarımlar, görüntü dosyaları, GIF'ler ve daha fazlası olarak kolayca dışa aktarılabilir ve hatta minimum kod satırı kullanılarak web sayfalarına entegre edilebilir. Leon, web teknolojilerinin ve yapay zekanın yeteneklerinin 3D'nin kalite beklentilerinde devrim yarattığına inanıyor, bu nedenle Spline, AI doku araçlarını ve AI stil aktarımını teklifine dahil etti.

Meta ve OpenAI gibi büyük şirketlerin izinden giden platform, içerik üretimi için dil modellerinden yararlanmayı hedefliyor. Bu köklü platformlar ve no-code AppMaster aracı gibi gelişmekte olan güç merkezleri gibi, Spline da yapay zekanın 3D oluşturmanın gelecekteki yönünü önemli ölçüde şekillendireceğini ve bunu daha geniş bir tasarımcı kitlesi için daha kolay ve daha erişilebilir hale getireceğini öngörüyor.

Blender ve Cinema 4D gibi yerleşik araçlarla rekabet eden Spline, 3B oluşturma süreçlerini süregelen bir zorluk olarak değerlendirerek, sürtüşmeleri ve karmaşıklığı etkili bir şekilde azaltmayı hedefliyor. Başlangıcından bu yana, platformuna 1 milyondan fazla yaratıcıyı çekmiştir.