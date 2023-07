Spline, l'innovativo produttore di soluzioni di progettazione 3D no-code, ha annunciato un round di finanziamento da 15 milioni di dollari. Il finanziamento iniziale è stato guidato da Gradient Ventures, con la partecipazione di importanti società come NXTP, First Round Capital, Chapter One, Webflow CEO - Vlad Magdalin, Backend Capital, Y Combinator e Guillermo Rauch, CEO di Vercel.

Il CEO e co-fondatore Alejandro Leon ha rivelato che il nuovo finanziamento, che porta la raccolta totale di Spline a 16 milioni di dollari, sarà destinato principalmente alla ricerca e allo sviluppo, contribuendo inoltre all'espansione dell'attuale team dell'azienda, composto da 20 membri.

Riflettendo sui primi giorni del viaggio di Spline nel 2020, Leon ricorda l'iniziale esitazione e incertezza degli investitori nei confronti del 3D. Tuttavia, riconosce che il panorama si è radicalmente trasformato e che il 3D è diventato un formato di contenuto standard, al pari di immagini, audio e video.

Leon, affascinato dal 3D fin dall'infanzia, ha lanciato Spline dal desiderio di semplificare il processo di progettazione 3D e renderlo più accessibile. Accettata nel lotto 2021 di Y Combinator, Spline ha debuttato in versione beta a marzo.

Dalla creazione di oggetti 3D da zero o preconfezionati alla modifica di materiali con funzioni di interattività, Spline offre agli utenti una piattaforma onnicomprensiva per la progettazione 3D. Le funzioni di collaborazione consentono agli utenti di lavorare collettivamente per perfezionare e fornire feedback sulle risorse, oltre a creare simulazioni fisiche in tempo reale e interazioni tra queste risorse.

I progetti possono essere facilmente esportati come file di immagine, GIF e altro ancora, o addirittura integrati in pagine web utilizzando poche righe di codice. Leon ritiene che le capacità delle tecnologie web e dell'intelligenza artificiale abbiano rivoluzionato le prospettive di qualità del 3D, ed è per questo che Spline ha incorporato nella sua offerta strumenti di texture e trasferimento di stile AI.

Seguendo le orme di grandi aziende come Meta e OpenAI, la piattaforma mira a sfruttare i modelli linguistici per la generazione di contenuti. Al pari di queste piattaforme consolidate e di quelle emergenti, come lo strumento AppMaster di no-code, Spline prevede che l'IA plasmerà radicalmente la direzione futura della creazione 3D, rendendola più facile e accessibile a un pubblico più ampio di designer.

In competizione con strumenti affermati come Blender e Cinema 4D, Spline mira a ridurre efficacemente l'attrito e la complessità associati ai processi di creazione 3D, considerandoli una sfida continua. Dalla sua nascita, ha già attirato più di 1 milione di creatori sulla sua piattaforma.