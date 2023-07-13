Компания Spline, производитель инновационных решений для 3D-проектирования no-code, объявила об успешном привлечении финансирования в размере 15 млн. долл. Финансирование проводилось под руководством Gradient Ventures, в котором приняли участие такие известные участники, как NXTP, First Round Capital, Chapter One, Webflow CEO - Влад Магдалин, Backend Capital, Y Combinator, а также Гильермо Раух, CEO Vercel.

Генеральный директор и соучредитель компании Алехандро Леон (Alejandro Leon) сообщил, что новое финансирование, благодаря которому общая сумма привлеченных средств Spline достигла 16 млн. долларов, будет направлено в первую очередь на исследования и разработки, а также на расширение команды компании, состоящей из 20 человек.

Размышляя о первых днях пути Spline в 2020 году, Леон вспоминает о первоначальной нерешительности и неуверенности инвесторов по отношению к 3D. Однако он признает, что ситуация кардинально изменилась, и теперь 3D является стандартным форматом контента, таким же, как изображения, аудио и видео.

Леон, который с детства увлекался 3D, запустил Spline из желания упростить процесс 3D-проектирования и сделать его более доступным. Будучи принятым в группу Y Combinator 2021, Spline дебютировал в бета-версии в марте.

Spline предлагает пользователям всеобъемлющую платформу для 3D-проектирования: от создания 3D-объектов с нуля или из готовых материалов до редактирования материалов с использованием интерактивных функций. Функции совместной работы позволяют пользователям коллективно дорабатывать объекты и оставлять свои отзывы, а также создавать физические симуляции в реальном времени и взаимодействовать между ними.

Проекты могут быть легко экспортированы в файлы изображений, GIF-файлы и другие, а также интегрированы в веб-страницы с использованием минимального количества строк кода. Леон считает, что возможности веб-технологий и искусственного интеллекта произвели революцию в перспективах качества 3D, поэтому Spline включил в свои предложения инструменты для создания текстур и передачи стилей с помощью искусственного интеллекта.

Следуя по стопам таких крупных корпораций, как Meta и OpenAI, платформа стремится использовать языковые модели для генерации контента. Как и эти известные платформы, а также новые мощные разработки, такие как no-code AppMaster, Spline предполагает, что ИИ кардинально изменит будущее направление 3D-творчества, сделав его более простым и доступным для широкой аудитории дизайнеров.

Соперничая с такими известными инструментами, как Blender и Cinema 4D, Spline стремится эффективно уменьшить трение и сложность, связанные с процессом создания 3D, рассматривая его как постоянную задачу. За время своего существования Spline уже привлек к своей платформе более 1 млн. творцов.