no-code ，创新的三维设计解决方案制造商Spline宣布成功获得1500万美元的融资。此次种子轮融资由Gradient Ventures领投，参与方包括NXTP、First Round Capital、Chapter One、Webflow CEO - Vlad Magdalin、Backend Capital、Y Combinator以及Vercel的CEO Guillermo Rauch。

首席执行官兼联合创始人亚历杭德罗-莱昂（Alejandro Leon）透露，新一轮融资将使Spline的融资总额达到1600万美元，主要用于研发，同时还将帮助公司扩大目前由20名成员组成的团队。

回顾2020年Spline的早期发展历程，Leon回忆起投资者最初对3D的犹豫和不确定性。然而，他承认，现在的情况已经发生了巨大的变化，3D已经成为一种标准的内容格式，就像图像、音频和视频一样。

Leon从小就对3D着迷，他推出Spline的初衷是希望简化3D设计过程，使其更容易获得。Spline被Y Combinator的2021批次公司录取，并于3月份推出了测试版。

Spline为用户提供了一个全方位的三维设计平台，包括从零开始创建三维物体或预制物品，以及利用交互功能编辑材料。除了创建实时物理模拟和这些资产之间的交互之外，协作功能还使用户能够集体工作，完善资产并提供反馈。

设计可以轻松地导出为图像文件、GIF和其他文件，甚至可以使用最少的代码行集成到网页中。Leon认为，网络技术和人工智能的能力已经彻底改变了3D的质量前景，这也是Spline将人工智能纹理工具和人工智能风格转移纳入其产品的原因。

该平台追随Meta和OpenAI等大型公司的脚步，旨在利用语言模型生成内容。与这些成熟的平台和新兴的强者（如no-code 工具AppMaster）一样，Spline预见到人工智能将极大地影响三维创作的未来方向，使其更容易为更多的设计师所使用。

与Blender和Cinema 4D等老牌工具相比，Spline旨在有效减少三维创作过程中的摩擦和复杂性，并将其视为一项持续的挑战。自成立以来，它已经吸引了100多万创作者使用其平台。