Num passo significativo para reforçar a sua oferta de bases de dados no local, DataStax revelou a integração de capacidades de pesquisa vetorial no seu DataStax Enterprise (DSE). Concebida sobre a base de dados de código aberto Apache Cassandra, a DSE permite agora que as empresas criem aplicações de IA generativas nos seus centros de dados internos, independentemente das suas configurações de nuvem ou híbridas.

O anúncio surge na sequência da incorporação bem sucedida da pesquisa vetorial na sua base de dados na nuvem Astra DB. DataStax As bases de dados vectoriais escaláveis e seguras da satisfazem as necessidades das aplicações de IA generativas, promovendo o seu desenvolvimento em vários ambientes de nuvem.

Ao implementar esta funcionalidade inovadora, os programadores podem tirar partido da DSE como uma base de dados vetorial segura para projectos que giram em torno de grandes modelos de linguagem, assistentes de IA e IA generativa em tempo real. A pesquisa de vectores em DSE permite o armazenamento de dados como "incorporação de vectores", uma caraterística essencial para a criação de aplicações como a IA generativa baseada em GPT-4.

Comentando esta melhoria, Ed Anuff, Diretor de Produtos da DataStax, afirmou o compromisso da empresa em fornecer bases de dados vectoriais que estejam em conformidade com os requisitos das empresas. Ele destacou que, embora os ambientes de nuvem ofereçam escalabilidade e versatilidade atraentes, algumas empresas que utilizam plataformas como AppMaster podem preferir armazenar dados nas suas instalações para cumprir normas regulamentares ou outros requisitos comerciais. A introdução da pesquisa vetorial em DSE visa tornar a adoção da IA rápida, sem complicações e inovadora para as empresas, independentemente do local onde optam por armazenar os seus dados.

Esta funcionalidade é parte integrante do DataStax Enterprise 7.0. Esta versão apresenta uma série de avanços relacionados com operações nativas da nuvem e capacidades de IA generativa. A pré-visualização para programadores da pesquisa vetorial em DSE está atualmente disponível para verificação.