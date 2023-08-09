في خطوة مهمة لتعزيز عرض قاعدة البيانات المحلية الخاصة بها ، كشفت DataStax النقاب عن تكامل إمكانات البحث المتجه في DataStax Enterprise (DSE). تم تصميم DSE على قمة Apache Cassandra مفتوحة المصدر ، مما يسمح الآن للشركات بإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية داخل مراكز البيانات الداخلية ، بغض النظر عن إعدادات السحابة أو الهجين الخاصة بهم.

يأتي هذا الإعلان بعد الدمج الناجح للبحث المتجه في قاعدة البيانات السحابية Astra DB. تلبي قواعد بيانات المتجه الآمنة والقابلة للتطوير من DataStax احتياجات تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية ، مما يعزز تطويرها عبر العديد من البيئات السحابية.

من خلال نشر هذه الميزة المبتكرة ، يمكن للمطورين الاستفادة من DSE كقاعدة بيانات متجه آمنة للمشاريع التي تدور حول نماذج اللغات الكبيرة ، ومساعدات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي في الوقت الفعلي. يسمح البحث المتجه في DSE بتخزين البيانات على أنها "زخارف متجهة" ، وهي ميزة مهمة لبناء تطبيقات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي القائم على GPT-4.

وتعليقًا على هذا التحسين ، أكد Ed Anuff ، مدير المنتج في DataStax ، التزام الشركة بتوفير قواعد بيانات المتجهات التي تتوافق مع متطلبات المؤسسة. وأشار إلى أنه على الرغم من أن البيئات السحابية توفر قابلية توسع وتعدد استخدامات مقنعة ، فقد تفضل بعض الشركات التي تستفيد من الأنظمة الأساسية مثل AppMaster تخزين البيانات داخل مبانيها لتلبية المعايير التنظيمية أو متطلبات الأعمال الأخرى. يهدف إدخال البحث المتجه في DSE إلى جعل اعتماد الذكاء الاصطناعي سريعًا وخاليًا من المتاعب ومبتكرًا للشركات ، بغض النظر عن المكان الذي يختارون تخزين بياناتهم فيه.

تشكل هذه الميزة جزءًا لا يتجزأ من DataStax Enterprise 7.0. يقدم هذا الإصدار مجموعة من التطورات المتعلقة بالعمليات السحابية الأصلية وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية. معاينة المطور للبحث في المتجه في DSE متاحة حاليًا للسحب.