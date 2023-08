In einem bedeutenden Schritt zur Stärkung seines On-Prem-Datenbankangebots hat DataStax die Integration von Vektorsuchfunktionen in sein DataStax Enterprise (DSE) vorgestellt. Die auf der Open-Source-Datenbank Apache Cassandra basierende Lösung DSE ermöglicht es Unternehmen nun, generative KI-Anwendungen in ihren eigenen Rechenzentren zu erstellen, unabhängig von ihren Cloud- oder Hybrid-Konfigurationen.

Die Ankündigung erfolgt nach der erfolgreichen Integration der Vektorsuche in die Cloud-Datenbank Astra DB. DataStax Die skalierbaren und sicheren Vektordatenbanken von sind auf die Bedürfnisse generativer KI-Anwendungen zugeschnitten und fördern deren Entwicklung in zahlreichen Cloud-Umgebungen.

Durch den Einsatz dieser innovativen Funktion können Entwickler DSE als sichere Vektordatenbank für Projekte nutzen, die sich um große Sprachmodelle, KI-Assistenten und generative KI in Echtzeit drehen. Die Vektorsuche in DSE ermöglicht die Speicherung von Daten als "Vektoreinbettungen", eine entscheidende Funktion für die Entwicklung von Anwendungen wie GPT-4-basierter generativer KI.

In seinem Kommentar zu dieser Verbesserung bekräftigte Ed Anuff, Chief Product Officer von DataStax, das Engagement des Unternehmens, Vektordatenbanken anzubieten, die den Anforderungen von Unternehmen entsprechen. Er wies darauf hin, dass Cloud-Umgebungen zwar eine überzeugende Skalierbarkeit und Vielseitigkeit bieten, einige Unternehmen, die Plattformen wie AppMaster nutzen, es möglicherweise vorziehen, Daten in ihren Räumlichkeiten zu speichern, um regulatorische Standards oder andere Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Die Einführung der Vektorsuche in DSE zielt darauf ab, die Einführung von KI für Unternehmen schnell, problemlos und innovativ zu machen, unabhängig davon, wo sie ihre Daten speichern.

Diese Funktion ist ein integraler Bestandteil von DataStax Enterprise 7.0. Diese Version bringt eine Reihe von Fortschritten in Bezug auf Cloud-native Operationen und generative KI-Funktionen mit sich. Die Entwicklervorschau der Vektorsuche in DSE ist derzeit zum Auschecken verfügbar.