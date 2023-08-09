DataStax kurum içi veritabanı sunumunu desteklemek için önemli bir adım olarak, vektör arama yeteneklerinin DataStax Enterprise (DSE) ile entegrasyonunu açıkladı. Açık kaynaklı Apache Cassandra üzerinde tasarlanan DSE, artık işletmelerin bulut veya hibrit kurulumlarından bağımsız olarak şirket içi veri merkezlerinde üretken yapay zeka uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyor.

Duyuru, vektör aramanın Astra DB bulut veritabanına başarıyla dahil edilmesinin ardından geldi. DataStax ölçeklenebilir ve güvenli vektör veritabanları, çok sayıda bulut ortamında geliştirmelerini teşvik ederek üretken yapay zeka uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılar.

Geliştiriciler, bu yenilikçi özelliği dağıtarak, DSE büyük dil modelleri, yapay zeka yardımcıları ve gerçek zamanlı üretken yapay zeka etrafında dönen projeler için güvenli bir vektör veritabanı olarak kullanabilir. DSE vektör arama, verilerin GPT-4 tabanlı üretici yapay zeka gibi uygulamalar oluşturmak için kritik bir özellik olan "vektör yerleştirmeleri" olarak depolanmasına olanak tanır.

Bu geliştirme hakkında yorum yapan DataStax Baş Ürün Sorumlusu Ed Anuff, şirketin kurumsal gereksinimlere uygun vektör veritabanları sağlama taahhüdünü ileri sürdü. Bulut ortamları zorlayıcı ölçeklenebilirlik ve çok yönlülük sunarken, AppMaster gibi platformlardan yararlanan bazı işletmelerin düzenleyici standartları veya diğer iş gereksinimlerini karşılamak için verileri kendi tesislerinde depolamayı tercih edebileceğine dikkat çekti. DSE vektör aramanın tanıtılması, verilerini nerede depolamayı seçtiklerinden bağımsız olarak, işletmeler için yapay zekanın hızlı, sorunsuz ve yenilikçi bir şekilde benimsenmesini amaçlıyor.

Bu özellik, DataStax Enterprise 7.0 ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Bu sürüm, bulutta yerel operasyonlar ve üretken yapay zeka yetenekleriyle ilgili bir dizi gelişme getiriyor. DSE vektör aramanın geliştirici ön izlemesi şu anda kontrol için kullanılabilir.