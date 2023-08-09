作为加强内部数据库产品的重要一步，DataStax 在其DataStax Enterprise (DSE) 中集成了矢量搜索功能。DSE 在开源Apache Cassandra 的基础上设计，现在允许企业在其内部数据中心创建生成式人工智能应用，而无需考虑其云或混合设置。

继成功将矢量搜索纳入其Astra DB 云数据库之后，公司又宣布了这一消息。DataStax该公司可扩展且安全的矢量数据库满足了生成式人工智能应用的需求，促进了这些应用在众多云环境中的发展。

通过部署这一创新功能，开发人员可以将DSE 作为安全向量数据库，用于围绕大型语言模型、人工智能助手和实时生成式人工智能的项目。DSE 中的矢量搜索允许将数据存储为 "矢量嵌入"，这是构建基于GPT-4 的生成式人工智能等应用的关键功能。

DataStax 首席产品官Ed Anuff 在谈到这一增强功能时表示，公司致力于提供符合企业要求的矢量数据库。他指出，尽管云环境提供了令人信服的可扩展性和多功能性，但一些利用诸如 AppMaster等平台的一些企业可能更愿意在其场所内存储数据，以满足监管标准或其他业务要求。DSE 中引入的矢量搜索旨在让企业快速、轻松、创新地采用人工智能，无论他们选择在何处存储数据。

该功能是DataStax Enterprise 7.0 的组成部分。该版本带来了一系列与云原生操作和生成式人工智能功能相关的进步。DSE 中的矢量搜索开发人员预览版目前可供查看。