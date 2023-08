In un passo significativo per rafforzare la sua offerta di database on-premise, DataStax ha presentato l'integrazione delle funzionalità di ricerca vettoriale nel suo DataStax Enterprise (DSE). Progettato sulla base del database open-source Apache Cassandra, DSE consente ora alle aziende di creare applicazioni di intelligenza artificiale generativa all'interno dei propri data center, indipendentemente dalle configurazioni cloud o ibride.

L'annuncio arriva dopo il successo dell'integrazione della ricerca vettoriale nel database cloud Astra DB. DataStax I database vettoriali scalabili e sicuri di soddisfano le esigenze delle applicazioni di IA generativa, favorendone lo sviluppo in numerosi ambienti cloud.

Grazie a questa innovativa funzionalità, gli sviluppatori possono sfruttare DSE come database vettoriale sicuro per progetti che ruotano attorno a modelli linguistici di grandi dimensioni, assistenti AI e AI generativa in tempo reale. La ricerca vettoriale in DSE consente di memorizzare i dati come "embeddings vettoriali", una caratteristica fondamentale per la creazione di applicazioni come l'IA generativa basata su GPT-4.

Commentando questo miglioramento, Ed Anuff, Chief Product Officer di DataStax, ha affermato l'impegno dell'azienda a fornire database vettoriali conformi ai requisiti aziendali. Ha sottolineato che, sebbene gli ambienti cloud offrano un'ottima scalabilità e versatilità, alcune aziende che si avvalgono di piattaforme quali AppMaster potrebbero preferire archiviare i dati all'interno della propria sede per soddisfare gli standard normativi o altri requisiti aziendali. L'introduzione della ricerca vettoriale in DSE mira a rendere l'adozione dell'intelligenza artificiale rapida, senza problemi e innovativa per le aziende, indipendentemente dal luogo in cui scelgono di archiviare i propri dati.

Questa funzione è parte integrante di DataStax Enterprise 7.0. Questa versione porta con sé una serie di progressi relativi alle operazioni cloud-native e alle capacità di IA generativa. L'anteprima per sviluppatori della ricerca vettoriale in DSE è attualmente disponibile per il check-out.