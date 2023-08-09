В рамках значительного шага по расширению предложения баз данных для локальных центров обработки данных компания DataStax представила интеграцию возможностей векторного поиска в свою систему DataStax Enterprise (DSE). Созданная на базе открытого исходного кода Apache Cassandra, DSE теперь позволяет компаниям создавать генеративные приложения искусственного интеллекта в своих собственных центрах обработки данных, независимо от облачных или гибридных систем.

Это объявление последовало за успешным внедрением векторного поиска в облачную базу данных Astra DB. DataStax Масштабируемые и безопасные векторные базы данных отвечают потребностям генеративных ИИ-приложений, способствуя их разработке в различных облачных средах.

Благодаря внедрению этой инновационной функции разработчики могут использовать DSE в качестве безопасной векторной базы данных для проектов, связанных с большими языковыми моделями, ИИ-помощниками и генеративным ИИ в реальном времени. Векторный поиск в DSE позволяет хранить данные в виде "векторных вкраплений", что очень важно для создания таких приложений, как генеративный ИИ на базе GPT-4.

Комментируя это усовершенствование, Ed Anuff, директор по продуктам DataStax, заявил, что компания стремится предоставлять векторные базы данных, отвечающие требованиям предприятий. Он отметил, что, хотя облачные среды обеспечивают потрясающую масштабируемость и универсальность, некоторые компании, использующие такие платформы, как AppMaster для соблюдения нормативных или иных требований бизнеса, предпочитают хранить данные в своих помещениях. Внедрение векторного поиска в DSE призвано сделать внедрение ИИ быстрым, удобным и инновационным для предприятий, независимо от того, где они предпочитают хранить свои данные.

Данная функция является неотъемлемой частью DataStax Enterprise 7.0. В этой версии реализован целый ряд усовершенствований, связанных с облачными операциями и возможностями генеративного ИИ. Предварительная версия векторного поиска для разработчиков в DSE уже доступна для ознакомления.