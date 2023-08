In een belangrijke stap om zijn on-prem database aanbod te versterken, heeft DataStax de integratie van vector zoekmogelijkheden in zijn DataStax Enterprise (DSE) onthuld. DSE is ontwikkeld bovenop het open-source Apache Cassandra en stelt bedrijven nu in staat om generatieve AI-toepassingen te creëren binnen hun interne datacenters, ongeacht hun cloud- of hybride setups.

De aankondiging volgt op de succesvolle integratie van vectorzoeken in de Astra DB cloud database. DataStax De schaalbare en veilige vectordatabases van voldoen aan de behoeften van generatieve AI-toepassingen en stimuleren de ontwikkeling ervan in tal van cloudomgevingen.

Door deze innovatieve functie in te zetten, kunnen ontwikkelaars DSE gebruiken als een veilige vectordatabase voor projecten die draaien om grote taalmodellen, AI-assistenten en realtime generatieve AI. Vectorzoeken in DSE maakt het mogelijk om gegevens op te slaan als 'vector embeddings', een essentiële functie voor het bouwen van toepassingen zoals GPT-4-gebaseerde generatieve AI.

In een reactie op deze verbetering bevestigde Ed Anuff, Chief Product Officer van DataStax, de toewijding van het bedrijf om vectordatabases te leveren die voldoen aan de eisen van ondernemingen. Hij wees erop dat cloudomgevingen weliswaar een aantrekkelijke schaalbaarheid en veelzijdigheid bieden, maar dat sommige bedrijven die gebruikmaken van platforms als AppMaster er de voorkeur aan kunnen geven om gegevens binnen hun bedrijf op te slaan om te voldoen aan wettelijke normen of andere bedrijfsvereisten. De introductie van vectorzoeken in DSE heeft als doel om AI-implementatie snel, probleemloos en innovatief te maken voor bedrijven, ongeacht waar ze ervoor kiezen om hun gegevens op te slaan.

Deze functie vormt een integraal onderdeel van DataStax Enterprise 7.0. Deze versie brengt een groot aantal verbeteringen met zich mee op het gebied van cloud-native operaties en generatieve AI-mogelijkheden. De ontwikkelaarspreview van vectorzoeken in DSE is momenteel beschikbaar om uit te checken.