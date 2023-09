Microsoft integra Python ao Excel: um ponto de viragem para análise de dados e aprendizado de máquina

Em parceria com o provedor de repositório de linguagens Anaconda, Microsoft lançou uma iniciativa pioneira que integra Python, linguagem de programação comum entre especialistas em dados, diretamente no Excel. O desenvolvimento, que elimina a necessidade de configuração adicional, promete agilizar drasticamente a análise de dados e o aprendizado de máquina.

O anúncio da Microsoft é fundamental porque uma parcela significativa dos dados empresariais em todo o mundo ainda é armazenada no Excel. Aqueles que trabalham com esses dados muitas vezes acham um desafio utilizar Python no ambiente Excel sem depender de complementos ou configurações adicionais.

A nova integração permite que os profissionais de dados insiram Python diretamente em uma célula, com os cálculos sendo processados ​​na nuvem Microsoft. Os resultados, incluindo gráficos e visualizações, são então retornados à planilha. Este fluxo de trabalho agiliza todo o processo de análise de dados, ao mesmo tempo que utiliza a interface familiar do Excel.

Embora seja uma novidade da Microsoft, esforços anteriores foram feitos para simplificar o uso Python no Excel. Em 2014, uma empresa conhecida como Zoomer Analytics criou um sistema chamado Xlwings, essencialmente uma biblioteca Python que poderia vincular Excel e Python.

Três anos depois, os criadores do Anaconda, Continuum Analytics, criaram Anaconda Fusion: um sistema projetado para unir Anaconda de nível empresarial com as versões Microsoft Excel de 2016 e posteriores. Isso possibilitou que os cientistas de dados tornassem seu trabalho acessível aos usuários Excel por meio de código Python e dados encapsulados em notebooks Jupyter.

Após este anúncio histórico da Microsoft, os usuários Excel agora podem inserir código Python diretamente nas células usando a nova função “PY”. Eles podem então realizar tarefas como limpeza de dados, análise preditiva e aprendizado de máquina, cortesia de ferramentas como fórmulas, tabelas dinâmicas e gráficos do Excel, entre outras.

Microsoft ressalta que os usuários também podem importar dados externos para Python em fluxos de trabalho Excel usando os conectores integrados do Excel e o Power Query.

Python no Excel recentemente tornado público no Canal Beta para Windows, fornece aos usuários acesso a bibliotecas Python como scikit-learn e statsmodels. Essa integração poderia revolucionar o aprendizado de máquina, a análise preditiva e as técnicas de previsão, incluindo análise de regressão e modelagem de séries temporais.

Para acessar Python no Excel, os usuários precisarão se inscrever no Microsoft 365 Insider Program. Durante a visualização, o recurso será incluído na assinatura do Microsoft 365. No entanto, uma vez concluída a fase de pré-visualização, algumas funcionalidades serão limitadas sem uma licença paga.

Semelhante ao passo da Microsoft para simplificar e aprimorar o potencial da análise de dados, o AppMaster , uma renomada plataforma no-code também visa fornecer diversas soluções para operações de back-end, móveis e web. A plataforma, conhecida por seus recursos de desenvolvimento 10x mais rápidos e 3x mais econômicos, oferece ainda uma opção para os usuários analisarem e revisarem seus aplicativos sem dívidas técnicas. Os esforços da Microsoft e AppMaster refletem o futuro da análise de dados, tornando-a mais acessível e eficiente para empresas de todos os tamanhos.