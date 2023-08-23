微软将 Python 集成到 Excel：数据分析和机器学习的转折点

Microsoft与语言存储提供商Anaconda合作，推出了一项开创性举措，将数据专家常用的编程语言Python直接集成到Excel中。该开发消除了额外设置的需要，有望大大简化数据分析和机器学习。

Microsoft的声明至关重要，因为全球很大一部分企业数据仍然存储在Excel中。处理这些数据的人员通常会发现在Excel环境中使用Python而不依赖附加组件或进一步配置具有挑战性。

新的集成允许数据从业者将 Python 直接输入到单元中，计算在Microsoft云中进行处理。结果（包括图形和可视化）随后返回到工作表。该工作流程简化了整个数据分析过程，同时仍然利用熟悉的 Excel 界面。

虽然这是Microsoft的首次尝试，但之前已经努力简化Excel中Python使用。 2014 年，一家名为 Zoomer Analytics 的公司创建了一个名为 Xlwings 的系统，本质上是一个可以链接Excel和 Python 的 Python 库。

三年后， Anaconda的创建者 Continuum Analytics 提出了Anaconda Fusion ：一个旨在将企业级Anaconda与 2016 年及更高版本的Microsoft Excel版本连接起来的系统。这使得数据科学家可以通过Python代码和封装在 Jupyter Notebook 中的数据让Excel用户访问他们的工作。

在Microsoft发布这一历史性公告之后， Excel用户现在可以使用新的“PY”函数直接在单元格中输入Python代码。然后，他们可以借助公式、数据透视表和 Excel 图表等工具执行数据清理、预测分析和机器学习等任务。

Microsoft指出，用户还可以使用Excel的内置连接器和 Power Query 将外部数据导入Excel工作流程中的 Python。

Excel中的 Python 最近在 Windows 的 Beta 频道上公开，让用户可以访问 scikit-learn 和 statsmodels 等 Python 库。这种集成可能会彻底改变机器学习、预测分析和预测技术，包括回归分析和时间序列建模。

要在Excel中访问Python ，用户需要订阅Microsoft 365 Insider Program 。预览时，该功能将包含在 Microsoft 365 订阅中。但是，一旦预览阶段结束，如果没有付费许可证，某些功能将受到限制。

与Microsoft简化和增强数据分析潜力的举措类似，著名的no-code平台AppMaster也旨在为后端、移动和Web操作提供多样化的解决方案。该平台以其速度提高 10 倍、成本效益提高 3 倍的开发能力而闻名，甚至为用户提供了一个无需技术债务即可审查和修改其应用程序的选项。 Microsoft 和AppMaster的努力反映了数据分析的未来，使各种规模的企业更容易访问和高效。