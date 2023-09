Microsoft integriert Python in Excel: Ein Wendepunkt für Datenanalyse und maschinelles Lernen

In einer Partnerschaft mit dem Sprach-Repository-Anbieter Anaconda hat Microsoft eine bahnbrechende Initiative gestartet, die Python, die unter Datenexperten gängige Programmiersprache, direkt in Excel integriert. Die Entwicklung, die eine zusätzliche Einrichtung überflüssig macht, verspricht eine drastische Rationalisierung der Datenanalyse und des maschinellen Lernens.

Die Ankündigung von Microsoft ist von entscheidender Bedeutung, da ein erheblicher Teil der Unternehmensdaten weltweit immer noch in Excel gespeichert wird. Wer mit diesen Daten arbeitet, findet es oft schwierig, Python in der Excel Umgebung zu nutzen, ohne auf Add-ons oder weitere Konfigurationen angewiesen zu sein.

Die neue Integration ermöglicht es Datenexperten, Python direkt in eine Zelle einzugeben, wobei die Berechnungen in der Microsoft Cloud verarbeitet werden. Die Ergebnisse, einschließlich grafischer Darstellungen und Visualisierungen, werden dann an das Arbeitsblatt zurückgegeben. Dieser Workflow rationalisiert den gesamten Datenanalyseprozess und nutzt dennoch die vertraute Excel-Oberfläche.

Obwohl dies eine Premiere von Microsoft ist, wurden bereits früher Anstrengungen unternommen, um die Verwendung Python in Excel zu vereinfachen. Im Jahr 2014 erstellte ein Unternehmen namens Zoomer Analytics ein System namens Xlwings, im Wesentlichen eine Python-Bibliothek, die Excel und Python verbinden konnte.

Drei Jahre später entwickelten die Erfinder von Anaconda, Continuum Analytics, Anaconda Fusion: ein System, das Anaconda für Unternehmen mit Microsoft Excel Versionen ab 2016 verbinden soll. Dies ermöglichte es Datenwissenschaftlern, ihre Arbeit Excel Benutzern über Python Code und in Jupyter-Notebooks gekapselte Daten zugänglich zu machen.

Im Zuge dieser historischen Ankündigung von Microsoft können Excel Benutzer jetzt mit der neuen Funktion „PY“ Python Code direkt in Zellen eingeben. Mithilfe von Tools wie Formeln, PivotTables und Excel-Diagrammen können sie dann Aufgaben wie Datenbereinigung, prädiktive Analysen und maschinelles Lernen übernehmen.

Microsoft weist darauf hin, dass Benutzer mithilfe der in Excel integrierten Konnektoren und Power Query auch externe Daten in Excel Workflows importieren können.

Python in Excel wurde kürzlich im Beta-Kanal für Windows veröffentlicht und bietet Benutzern Zugriff auf Python-Bibliotheken wie scikit-learn und statsmodels. Diese Integration könnte maschinelles Lernen, prädiktive Analysen und Prognosetechniken einschließlich Regressionsanalyse und Zeitreihenmodellierung revolutionieren.

Um in Excel auf Python zugreifen zu können, müssen Benutzer das Microsoft 365 Insider Program abonnieren. Während der Vorschau ist die Funktion in einem Microsoft 365-Abonnement enthalten. Sobald die Vorschauphase jedoch abgeschlossen ist, werden einige Funktionen ohne eine kostenpflichtige Lizenz eingeschränkt sein.

