Microsoft интегрирует Python в Excel: поворотный момент в анализе данных и машинном обучении

В партнерстве с поставщиком языковых репозиториев Anaconda Microsoft запустила новаторскую инициативу, которая интегрирует Python, распространенный среди экспертов по данным язык программирования, непосредственно в Excel. Разработка, устраняющая необходимость в дополнительной настройке, обещает радикально оптимизировать анализ данных и машинное обучение.

Заявление Microsoft имеет решающее значение, поскольку значительная часть корпоративных данных во всем мире по-прежнему хранится в Excel. Тем, кто работает с этими данными, часто бывает сложно использовать Python в среде Excel, не полагаясь на надстройки или дополнительную настройку.

Новая интеграция позволяет специалистам по обработке данных вводить Python непосредственно в ячейку, а вычисления обрабатываются в Microsoft Cloud. Результаты, включая графические графики и визуализации, затем возвращаются на рабочий лист. Этот рабочий процесс оптимизирует весь процесс анализа данных, сохраняя при этом знакомый интерфейс Excel.

Хотя это была первая попытка Microsoft, ранее предпринимались попытки упростить использование Python в Excel. В 2014 году компания Zoomer Analytics создала систему под названием Xlwings, по сути, библиотеку Python, которая могла бы связать Excel и Python.

Три года спустя создатели Anaconda, Continuum Analytics, придумали Anaconda Fusion: систему, предназначенную для объединения Anaconda корпоративного уровня с версиями Microsoft Excel 2016 года и более поздних версий. Это позволило ученым, работающим с данными, сделать свою работу доступной для пользователей Excel с помощью кода Python и данных, инкапсулированных в блокноты Jupyter.

После этого исторического объявления Microsoft пользователи Excel теперь могут напрямую вводить код Python в ячейки, используя новую функцию «PY». Затем они могут выполнять такие задачи, как очистка данных, прогнозный анализ и машинное обучение, благодаря таким инструментам, как формулы, сводные таблицы и диаграммы Excel, среди других.

Microsoft отмечает, что пользователи также могут импортировать внешние данные в Python в рабочих процессах Excel, используя встроенные соединители Excel и Power Query.

Python в Excel, недавно опубликованный на бета-канале для Windows, предоставляет пользователям доступ к библиотекам Python, таким как scikit-learn и statsmodels. Эта интеграция может произвести революцию в машинном обучении, прогнозной аналитике и методах прогнозирования, включая регрессионный анализ и моделирование временных рядов.

Чтобы получить доступ к Python в Excel, пользователям необходимо подписаться на Microsoft 365 Insider Program. Во время предварительной версии эта функция будет включена в подписку на Microsoft 365. Однако после завершения этапа предварительного просмотра некоторые функции будут ограничены без платной лицензии.

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