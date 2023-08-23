Microsoft, Python'u Excel'e Entegre Ediyor: Veri Analitiği ve Makine Öğrenimi için Bir Dönüm Noktası

Dil deposu sağlayıcısı Anaconda ile ortaklık kuran Microsoft, veri uzmanları arasında ortak programlama dili olan Python doğrudan Excel entegre eden öncü bir girişim başlattı. Ek kurulum ihtiyacını ortadan kaldıran geliştirme, veri analitiğini ve makine öğrenimini büyük ölçüde kolaylaştırmayı vaat ediyor.

Microsoft duyurusu, dünya çapındaki kurumsal verilerin önemli bir kısmının hâlâ Excel saklanması nedeniyle kritik önem taşıyor. Bu verilerle çalışanlar, Python Excel ortamında eklentilere veya daha fazla yapılandırmaya ihtiyaç duymadan kullanmayı zor buluyor.

Yeni entegrasyon, hesaplamaların Microsoft Bulut'ta işlenmesiyle veri uygulayıcılarının Python'u doğrudan bir hücreye girmelerine olanak tanıyor. Grafik grafikler ve görselleştirmeler de dahil olmak üzere sonuçlar daha sonra çalışma sayfasına döndürülür. Bu iş akışı, tanıdık Excel arayüzünü kullanmaya devam ederken tüm veri analizi sürecini kolaylaştırır.

Microsoft bir ilk olmasına rağmen, Python Excel kullanımını basitleştirmek için daha önce de çabalar sarf edilmişti. 2014 yılında Zoomer Analytics olarak bilinen bir şirket, esasen Excel ile Python'u birbirine bağlayabilen bir Python kütüphanesi olan Xlwings adında bir sistem oluşturdu.

Üç yıl sonra, Anaconda yaratıcıları Continuum Analytics, Anaconda Fusion ortaya çıkardı: kurumsal düzeyde Anaconda ile 2016 ve sonraki Microsoft Excel sürümleri arasında köprü kurmak için tasarlanmış bir sistem. Bu, veri bilimcilerinin Python kodu ve Jupyter not defterlerinde kapsüllenmiş veriler aracılığıyla çalışmalarını Excel kullanıcılarının erişimine açmasını mümkün kıldı.

Microsoft bu tarihi duyurusunun ardından Excel kullanıcıları artık yeni "PY" işlevini kullanarak Python kodunu doğrudan hücrelere girebilecek. Daha sonra formüller, PivotTable'lar ve Excel Grafikleri gibi araçların yardımıyla veri temizleme, tahmine dayalı analitik ve makine öğrenimi gibi görevleri üstlenebilirler.

Microsoft kullanıcıların Excel yerleşik bağlayıcılarını ve Power Query'yi kullanarak Excel iş akışlarında Python'a harici verileri de aktarabileceklerine dikkat çekiyor.

Excel Python yakın zamanda Windows için Beta Kanalında halka duyuruldu ve kullanıcılara scikit-learn ve statsmodels gibi Python kitaplıklarına erişim sağlıyor. Bu entegrasyon, makine öğrenimi, tahmine dayalı analitik ve regresyon analizi ve zaman serisi modelleme dahil tahmin tekniklerinde devrim yaratabilir.

Excel Python erişmek için kullanıcıların Microsoft 365 Insider Program abone olmaları gerekir. Önizleme sırasında bu özellik Microsoft 365 aboneliğine dahil edilecektir. Ancak önizleme aşaması sona erdiğinde ücretli lisans olmadan bazı işlevler sınırlı olacaktır.

Microsoft veri analitiğinin potansiyelini basitleştirme ve geliştirme adımına benzer şekilde, tanınmış no-code bir platform olan AppMaster da arka uç, mobil ve web operasyonları için çeşitli çözümler sunmayı amaçlamaktadır. 10 kat daha hızlı ve 3 kat daha uygun maliyetli geliştirme yetenekleriyle bilinen platform, kullanıcılara herhangi bir teknik borç ödemeden uygulamalarını inceleme ve revize etme seçeneği bile sunuyor. Microsoft ve AppMaster çabaları, veri analitiğinin geleceğini yansıtarak onu her büyüklükteki işletme için daha erişilebilir ve verimli hale getiriyor.