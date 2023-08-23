Microsoft تدمج Python في Excel: نقطة تحول في تحليلات البيانات والتعلم الآلي

في شراكة مع موفر مستودع اللغات Anaconda ، أطلقت Microsoft مبادرة رائدة تعمل على دمج Python ، لغة البرمجة الشائعة بين خبراء البيانات، مباشرةً في Excel. يعد التطوير، الذي يلغي الحاجة إلى إعداد إضافي، بتبسيط تحليلات البيانات والتعلم الآلي بشكل كبير.

يعد إعلان Microsoft أمرًا بالغ الأهمية نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من بيانات المؤسسات في جميع أنحاء العالم لا يزال مخزنًا في Excel. غالبًا ما يجد أولئك الذين يعملون مع هذه البيانات صعوبة في استخدام Python داخل بيئة Excel دون الاعتماد على الوظائف الإضافية أو المزيد من التكوين.

يتيح التكامل الجديد لممارسي البيانات إدخال لغة Python مباشرة في الخلية، مع معالجة الحسابات في Microsoft Cloud. يتم بعد ذلك إرجاع النتائج، بما في ذلك المخططات الرسومية والمرئيات، إلى ورقة العمل. يعمل سير العمل هذا على تبسيط عملية تحليل البيانات بأكملها مع الاستمرار في استخدام واجهة Excel المألوفة.

على الرغم من أن هذا هو أول برنامج من Microsoft ، فقد تم بذل جهود سابقة لتبسيط استخدام Python داخل Excel. في عام 2014، أنشأت شركة تُعرف باسم Zoomer Analytics نظامًا يسمى Xlwings، وهو في الأساس مكتبة Python يمكنها ربط Excel وPython.

بعد ثلاث سنوات، توصل مبتكرو Anaconda ، Continuum Analytics، إلى Anaconda Fusion: وهو نظام مصمم لربط Anaconda على مستوى المؤسسات مع إصدارات Microsoft Excel لعام 2016 وما بعده. وقد أتاح ذلك لعلماء البيانات إمكانية الوصول إلى عملهم لمستخدمي Excel عبر كود Python والبيانات المغلفة في دفاتر ملاحظات Jupyter.

في أعقاب هذا الإعلان التاريخي من قبل Microsoft ، يمكن لمستخدمي Excel الآن إدخال كود Python مباشرة في الخلايا باستخدام وظيفة "PY" الجديدة. يمكنهم بعد ذلك القيام بمهام مثل تنظيف البيانات، والتحليلات التنبؤية، والتعلم الآلي، من خلال أدوات مثل الصيغ، وPivotTables، ومخططات Excel وغيرها.

تشير Microsoft إلى أنه يمكن للمستخدمين أيضًا استيراد البيانات الخارجية إلى Python في مهام سير عمل Excel باستخدام موصلات Excel المضمنة وPower Query.

تم نشر Python in Excel مؤخرًا على Beta Channel لنظام التشغيل Windows، وهو يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى مكتبات Python مثل scikit-learn وstatsmodels. يمكن أن يحدث هذا التكامل ثورة في التعلم الآلي والتحليلات التنبؤية وتقنيات التنبؤ بما في ذلك تحليل الانحدار ونمذجة السلاسل الزمنية.

للوصول إلى Python في Excel ، سيحتاج المستخدمون إلى الاشتراك في Microsoft 365 Insider Program. أثناء المعاينة، سيتم تضمين الميزة مع اشتراك Microsoft 365. ومع ذلك، بمجرد انتهاء مرحلة المعاينة، ستكون بعض الوظائف محدودة بدون ترخيص مدفوع.

على غرار خطوة Microsoft لتبسيط وتعزيز إمكانات تحليلات البيانات، تهدف AppMaster ، وهي منصة شهيرة no-code أيضًا إلى توفير حلول متنوعة للعمليات الخلفية والهواتف المحمولة والويب. توفر المنصة، المعروفة بقدراتها التطويرية الأسرع 10 مرات والأكثر فعالية من حيث التكلفة 3 مرات، خيارًا للمستخدمين لمراجعة وتنقيح طلباتهم دون أي ديون فنية. تعكس الجهود التي تبذلها Microsoft و AppMaster مستقبل تحليلات البيانات، مما يجعلها أكثر سهولة وفعالية للشركات من جميع الأحجام.