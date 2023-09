Microsoft integreert Python in Excel: een keerpunt voor data-analyse en machine learning

In samenwerking met taalrepositoryprovider Anaconda heeft Microsoft een baanbrekend initiatief gelanceerd dat Python, de gebruikelijke programmeertaal onder data-experts, rechtstreeks in Excel integreert. De ontwikkeling, die de noodzaak van extra instellingen elimineert, belooft data-analyse en machine learning drastisch te stroomlijnen.

De aankondiging van Microsoft is van cruciaal belang omdat een aanzienlijk deel van de bedrijfsgegevens wereldwijd nog steeds in Excel wordt opgeslagen. Degenen die met deze gegevens werken, vinden het vaak een uitdaging om Python binnen de Excel omgeving te gebruiken zonder afhankelijk te zijn van add-ons of verdere configuratie.

Dankzij de nieuwe integratie kunnen dataprofessionals Python rechtstreeks in een cel invoeren, waarbij de berekeningen worden verwerkt in de Microsoft Cloud. Resultaten, inclusief grafische grafieken en visualisaties, worden vervolgens teruggestuurd naar het werkblad. Deze workflow stroomlijnt het volledige gegevensanalyseproces terwijl nog steeds gebruik wordt gemaakt van de vertrouwde Excel-interface.

Hoewel dit een primeur van Microsoft is, zijn er al eerdere pogingen ondernomen om het gebruik Python binnen Excel te vereenvoudigen. In 2014 creëerde een bedrijf dat bekend staat als Zoomer Analytics een systeem met de naam Xlwings, in wezen een Python-bibliotheek die Excel en Python kon koppelen.

Drie jaar later kwamen de makers van Anaconda, Continuum Analytics, met Anaconda Fusion: een systeem dat is ontworpen om Anaconda op bedrijfsniveau te overbruggen met Microsoft Excel versies van 2016 en later. Dit maakte het voor datawetenschappers mogelijk om hun werk toegankelijk te maken voor Excel gebruikers via Python code en gegevens ingekapseld in Jupyter-notebooks.

In de nasleep van deze historische aankondiging van Microsoft kunnen Excel gebruikers nu rechtstreeks Python code in cellen invoeren met behulp van de nieuwe “PY” -functie. Vervolgens kunnen ze taken uitvoeren zoals het opschonen van gegevens, voorspellende analyses en machinaal leren, met behulp van onder meer formules, draaitabellen en Excel-grafieken.

Microsoft wijst erop dat gebruikers ook externe gegevens in Python in Excel workflows kunnen importeren met behulp van de ingebouwde connectoren van Excel en Power Query.

Python in Excel is onlangs openbaar gemaakt op het bètakanaal voor Windows en biedt gebruikers toegang tot Python-bibliotheken zoals scikit-learn en statsmodels. Deze integratie zou een revolutie teweeg kunnen brengen in machine learning, voorspellende analyses en voorspellingstechnieken, waaronder regressieanalyse en tijdreeksmodellering.

Om toegang te krijgen tot Python in Excel moeten gebruikers zich abonneren op het Microsoft 365 Insider Program. Tijdens het bekijken van de preview wordt de functie meegeleverd met een Microsoft 365-abonnement. Zodra de preview-fase is afgerond, zullen sommige functionaliteiten echter beperkt zijn zonder een betaalde licentie.

