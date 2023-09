Microsoft intègre Python dans Excel : un tournant pour l'analyse des données et l'apprentissage automatique

Dans le cadre d'un partenariat avec le fournisseur de référentiels de langages Anaconda, Microsoft a lancé une initiative pionnière qui intègre Python, langage de programmation commun parmi les experts en données, directement dans Excel. Le développement, qui élimine le besoin de configuration supplémentaire, promet de rationaliser considérablement l'analyse des données et l'apprentissage automatique.

L'annonce de Microsoft est cruciale dans la mesure où une partie importante des données d'entreprise dans le monde est toujours stockée dans Excel. Ceux qui travaillent avec ces données ont souvent du mal à utiliser Python dans l'environnement Excel sans recourir à des modules complémentaires ou à une configuration supplémentaire.

La nouvelle intégration permet aux praticiens des données de saisir Python directement dans une cellule, les calculs étant traités dans le Microsoft Cloud. Les résultats, y compris les tracés graphiques et les visualisations, sont ensuite renvoyés dans la feuille de calcul. Ce flux de travail rationalise l'ensemble du processus d'analyse des données tout en utilisant l'interface Excel familière.

Bien qu'il s'agisse d'une première de la part Microsoft, des efforts antérieurs ont été déployés pour simplifier l'utilisation Python dans Excel. En 2014, une société connue sous le nom de Zoomer Analytics a créé un système nommé Xlwings, essentiellement une bibliothèque Python pouvant relier Excel et Python.

Trois ans plus tard, les créateurs d' Anaconda, Continuum Analytics, ont créé Anaconda Fusion: un système conçu pour relier Anaconda de niveau entreprise aux versions Microsoft Excel de 2016 et ultérieures. Cela a permis aux data scientists de rendre leur travail accessible aux utilisateurs Excel via le code Python et les données encapsulées dans les notebooks Jupyter.

Dans la foulée de cette annonce historique de Microsoft, les utilisateurs Excel peuvent désormais saisir directement du code Python dans les cellules grâce à la nouvelle fonction « PY ». Ils peuvent ensuite entreprendre des tâches telles que le nettoyage des données, l'analyse prédictive et l'apprentissage automatique, grâce à des outils tels que des formules, des tableaux croisés dynamiques et des graphiques Excel, entre autres.

Microsoft souligne que les utilisateurs peuvent également importer des données externes dans Python dans les flux de travail Excel à l'aide des connecteurs intégrés d' Excel et de Power Query.

Python dans Excel récemment rendu public sur le canal bêta pour Windows, permet aux utilisateurs d'accéder aux bibliothèques Python telles que scikit-learn et statsmodels. Cette intégration pourrait révolutionner l'apprentissage automatique, l'analyse prédictive et les techniques de prévision, notamment l'analyse de régression et la modélisation de séries chronologiques.

Pour accéder Python dans Excel, les utilisateurs devront s'abonner au Microsoft 365 Insider Program. Lors de la préversion, la fonctionnalité sera incluse dans un abonnement Microsoft 365. Cependant, une fois la phase de prévisualisation terminée, certaines fonctionnalités seront limitées sans licence payante.

