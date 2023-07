Num novo desenvolvimento concebido para melhorar a conveniência do utilizador, a Samsung revelou a sua mais recente inclusão na aplicação Wallet - um sistema de apoio à identificação de estudantes totalmente digital. Os beneficiários desta melhoria serão principalmente os utilizadores Galaxy, especialmente aqueles que utilizam os mais recentes gadgets das séries A, S ou Z. Os utilizadores vão agora achar que é tão simples utilizar o seu cartão digital do campus para aceder a certas instalações aprovadas e aproveitar os serviços de alimentação, como é utilizar o Samsung Pay.

Esta notícia surge no momento em que a Samsung se prepara para apresentar os seus mais recentes dispositivos, que envolvem os seus telefones dobráveis de última geração, no seu evento anual, Unpacked, agendado para a próxima quarta-feira.

Para que os utilizadores possam adicionar um ID de escola sancionado à sua carteira Samsung, terão primeiro de instalar a aplicação Transact eAccounts Mobile a partir da Google Play Store. Após a configuração inicial, os utilizadores podem facilmente adicionar a aplicação à sua carteira. Esta funcionalidade garante que as IDs dos alunos continuam a funcionar nos dispositivos Galaxy, mesmo quando estes estão no modo de reserva de energia. Desta forma, mesmo uma bateria descarregada não impedirá o acesso ao alojamento do utilizador em qualquer altura.

No entanto, esta oferta não está disponível em todos os dispositivos Samsung. Atualmente, apenas os telemóveis específicos dos EUA com o elemento seguro incorporado (eSE) da Samsung e que funcionam com o Android 12 ou superior são compatíveis com esta funcionalidade. Isto inclui:

Além disso, a Samsung também está a preparar o lançamento do suporte para identificações de estudantes nos seus Galaxy Watches, que deverão ser lançados no outono. Embora não tenha sido fornecida uma lista exacta dos wearables suportados, espera-se que pelo menos alguns modelos sejam compatíveis com este serviço.

Entre os primeiros institutos de ensino a dar apoio às IDs de estudante na Samsung Wallet estão a Penn State, a Universidade da Florida, a Universidade Central de Michigan, a Universidade do Norte do Alabama e o Stevens Institute of Technology. Atualmente, um total de 68 institutos de ensino superior em todo o território dos Estados Unidos concederam apoio a esta funcionalidade inovadora.