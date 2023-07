In een nieuwe ontwikkeling ontworpen om het gebruiksgemak te verbeteren, heeft Samsung zijn nieuwste toevoeging aan de Wallet applicatie onthuld - een volledig digitaal student ID ondersteuningssysteem. De begunstigden van deze verbetering zullen voornamelijk Galaxy gebruikers zijn, vooral degenen die de nieuwste A, S, of Z-serie gadgets gebruiken. Voor gebruikers is het nu net zo eenvoudig om hun digitale campuskaart te gebruiken om toegang te krijgen tot bepaalde goedgekeurde faciliteiten en gebruik te maken van voedingsdiensten, als om Samsung Pay te gebruiken.

Dit nieuws komt net op het moment dat Samsung zich klaarmaakt om zijn nieuwste apparaten, waaronder zijn state-of-the-art opvouwbare telefoons, te introduceren tijdens zijn jaarlijkse keynote evenement Unpacked, dat gepland staat voor aanstaande woensdag.

Om gebruikers in staat te stellen een goedgekeurde school ID toe te voegen aan hun Samsung Wallet, moeten ze eerst de Transact eAccounts Mobile applicatie installeren vanuit de Google Play Store. Na de eerste installatie kunnen gebruikers de app eenvoudig toevoegen aan hun portemonnee. Deze functie zorgt ervoor dat de studenten-ID's blijven werken op de Galaxy-apparaten, zelfs als ze in de energiereserve-modus staan. Op deze manier zal zelfs een lege batterij de toegang tot het verblijf van de gebruiker op geen enkel moment belemmeren.

Dit aanbod is echter niet beschikbaar voor alle Samsung-apparaten. Alleen specifieke Amerikaanse telefoons met Samsung's embedded safe element (eSE) en die werken op Android 12 of hoger zijn momenteel compatibel met deze functie. Dit omvat:

Daarnaast is Samsung ook bezig met het lanceren van ondersteuning voor studenten ID's op haar Galaxy Watches, die deze herfst worden uitgebracht. Hoewel er geen precieze lijst van ondersteunde wearables is verstrekt, wordt verwacht dat in ieder geval enkele modellen compatibel zullen zijn met deze service.

Onder de eerste onderwijsinstellingen die ondersteuning bieden voor de studenten ID's op Samsung Wallet zijn Penn State, de Universiteit van Florida, Central Michigan University, de Universiteit van Noord Alabama en het Stevens Institute of Technology. Op dit moment hebben in totaal 68 instellingen voor hoger onderwijs in de VS hun steun gegeven aan deze innovatieve functie.